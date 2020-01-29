Как в Казахстане противостоят снежной стихии

Его порывы достигали тридцати метров в секунду. Из-за метели и нулевой видимости в целях безопасности распоряжением властей перекрыли республиканские трассы в шести областях.В столице Казахстана уже неделю не утихает метель – город без остановки засыпает снегом, который разметает по улицам мощными порывами ветра. Передвигаться пешком по столице очень сложно.Закрыты автомобильные трассы на въезд и выезд из города, отменены или задерживаются авиарейсы.МЧС ежедневно делает рассылку абонентам сотовой связи о штормовом предупреждении, необходимости соблюдать меры предосторожности и безопасности в условиях ЧС, который был объявлен в столице накануне.Замминистра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин на брифинге в СЦК сообщил, что власти шести регионов страны готовятся ввести режим ЧС в связи с резким ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ.«У нас в городе, Нур-Султан, ЧС объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах. Частично там, где есть затруднения, ЧС будет объявляться», — сказал Ильин.Речь идет об Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.По его словам, режим ЧС будет объявляться из-за нарушения системы жизнеобеспечения, невозможности своевременной доставки людей к местам проживания и к месту работы, а также обеспечения продуктами питания и медуслугами.Поэтому, как выразился спикер, в зависимости от обстановки в регионах, акиматы примут решение об объявлении режима ЧС.По его словам, наблюдается ухудшение погодных условий в большей части регионов. В шести регионах организованы и работают в круглосуточном режиме оперативные штабы, куда вошли представители МВД, Национальной гвардии, Минобороны и заинтересованных государственных органов.На сегодняшний день закрыто 95 участков автомобильных дорог на территории Алматы и Нур-Султана, а также Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской областей, а также СКО и ЗКО.Между тем в столичном акимате подтвердили введение режима ЧС в Нур-Султане в связи с резким ухудшением погодных условий.«Мы подтверждаем, что в Нур-Султане введен режим ЧС с сегодняшнего дня», — сказала руководитель пресс-службы акимата Нур-Султана Акмарал Олжабаева.Решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, по ее словам, будет принято исходя из погодных условий, которые будут вечером и завтра утром.«Если погода продолжится, то завтра тоже будет режим ЧС. Мы будем оповещать, когда режим ЧС закроется», — пояснила она.Власти рекомендуют работодателям сократить график работы. Однако экстренные и коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме.В ближайшие сутки 29-30 января на территорию Казахстана придет северо-западный антициклон, с которым ожидается похолодание и прекращение осадков. Об этом сообщили синоптики, передает zakon.kz.Начальник управления краткосрочных прогнозов погоды «Казгидромета» Алуа Саханова рассказала на брифинге в СЦК, какую погоду ждать в Казахстане в ближайшее время.— Практически весь зимний период погоды по территории Казахстана определяет серия атлантических циклонов и связанные с ними атлантические фронты, с которыми обусловлены обильные снегопады, метели и ветра. 24 января было выпущено штормовое предупреждение по Акмолинской области на 26 -27 января, согласно которому прогнозировался сильный снег, метель, гололед и ветер до 23 — 28 метров в секунду. Порывы до 30 метров в секунду и более, — сказала она.В связи с этим 11 областными филиалами «Казгидромета» были выпущены штормовые предупреждения на снег, метель и усиление ветра до 15- 20, порывы до 23 -28 метров в секунду.— Фактически в северной половине республики наблюдался снег, местами сильный до 6-11 миллиметров, сильная метель с видимостью 50 — 5000 метров, усиливался ветер до 29 метров в секунду и на метеостанциях Ерейментау и Степногорск порывы достигали до 31 — 34 метров в секунду. В Нур-Султане днем 26 и ночью 27 января выпало 6 миллиметров снега, наблюдалась метель с видимостью 50- 500 метров, порывы достигали до 24 метров в секунду, — сообщила Саханова.По ее словам, с начала января в Нур-Султане выпало 49 миллиметров осадков при норме 16 миллиметров за месяц.— Практически это составляет три месячной нормы. В северной половине Казахстана количество выпавшего снега составляет 2-3 месячной нормы. В ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым мы ожидаем похолодание и прекращение осадков. Температура воздуха станет похожей на январскую, ночью на севере, востоке и в центре составит минус 20 -30 градусов, но такое понижение будет кратковременным, как атлантический циклон, уже готовится выйти на европейскую территорию России. И связанное с ним тепло начнет поступать на наши западные регионы, — заключила представитель «Казгидромета».На дорогах Казахстана находят погибшихВ Казахстане из-за снегопада движение на дорогах крайне затрудненоНа трассе Караганда-Астана затор из сотен машин