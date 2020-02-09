Алла Полякова: «Выборы в Азербайджанской Республике прошли на высшем уровне»

«Для меня было большой честью принимать участие в миссии наблюдателей СНГ на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Вместе с коллегами — депутатами Московской областной Думы мы не впервые участвуем в выборах в Баку в качестве наблюдателей, и хочется отметить, что с каждым разом процедура выборов становится все более совершенной», – рассказала депутат Московской областной Думы, Председатель Комитета по экологии и природопользованиюОна добавила: «В этом году мы работали в Габалинском избирательном округе в селе Солтаннуха: 14 и 15 участки. Честность и прозрачность выборов в Азербайджане обеспечивается, помимо работы наблюдателей из разных стран, несколькими способами, например, с помощью маркировки пальцев бесцветными чернилами. Также на избирательных участках используются прозрачные урны, а за самим процессом выборов можно следить онлайн на специальном портале в интернете. Разумеется, никто не отменял «exit-poll» как для прогнозирования итогов выборов, так и для контроля за ситуацией на избирательных участках».Напомним, что на 125 мандатов претендовало более 1300 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. За голосованием следили почти 78 тысяч местных и более 850 международных наблюдателей. Уже сейчас известно о предварительной победе правящей партии Азербайджана «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).