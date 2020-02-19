Голосуем за Unicorn Challenge в конкурсе премии FKSR Awards в номинации «За вклад в развитие конного спорта»































С 17 по 28 февраля на сайте www.fksrawards.com будет проходить открытое конкурсное голосование в восьми номинациях на обладание ежегодной премии FKSR Awards, учрежденной Федерацией конного спорта России, целью которой является награждение лучших представителей конного спорта по итогам прошедшего года.



Среди участником конкурса премии FKSR Awards в номинации



Компания «Unicorn Challenge», основанная в 2018 году Ильгаром Самедовым, Батыром Матакаевым и Эльвином Имановым, популяризирует и развивает конный спорт, конную индустрию, поддерживают молодых и талантливых наездников, спортивные проекты, редкие породы лошадей, такие, как Донская, Орловская, Буденновская, Карабахская…



На счету компании немало реализованных проектов, среди которых организация закрытия Скакового сезона 2018г. на Пятигорском ипподроме, участие команды по джигитовке от России на Всемирных играх кочевников в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), организация в Москве выставки картин карабахских лошадей, конной выставки с представлением карабахской породы, участие в российских и международных конно-спортивных и показательных соревнованиях и другие. Подробнее о реализованных проектах компании



По итогам голосования будет сформирован шорт-лист из трех кандидатов в каждой номинации. ​Второй этап голосования пройдет с 2 по 13 марта.



По итогам 2019 года ФКСР будет награждать лучших представителей конного спорта в восьми номинациях:



​1. Лучший спортсмен (Всадник (ца), добившийся наибольших успехов в 2019 году).



​2. Лучший тренер (Тренер, добившийся со своими учениками в 2019 году значимых спортивных результатов).



​3. Лучший коновод (Специалист, который в 2019 году продемонстрировал лучшие профессиональные качества).



​4. Прорыв года (Спортсмен/спортивная пара, добившиеся резкого скачка в спортивных результатах по итогам 2019 года. Официальное лицо, добившееся большого карьерного роста).



​5. Восходящая звезда (Спортсмен/Спортсменка моложе 25 лет, добившийся наибольших успехов в 2019 году)



​6. Событие года (Мероприятие на базе конно-спортивного клуба, которое было важным для развития конного спорта в России/регионе, привлекло внимание массовой аудитории, было полезно и значим для конной общественности).



​7. Команда года (Спортивная команда, представлявшая страну/регион на соревнованиях и ярко проявившая себя в 2019 году)



​8. Вопреки всему (Спортсмен/Спортсменка, кто в 2019 году смог преодолеть сложные жизненные обстоятельства на пути к воплощению своих целей в конном спорте).



​9. За вклад в развитие конного спорта (Организация/Специалист, оказавший в 2019 году большое влияние на развитие конного спорта в России как за счет мероприятий внутри страны, так и на международном уровне).



​10. Эпоха в спорте (выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в развитие конного спорта в России, проработавшие в спортивной отрасли более 25 лет и осуществляющие трудовую деятельность в спортивной отрасли в настоящее время)



​В конце марта на торжественном мероприятии состоится награждение победителей в каждой из номинаций.



​Отметим, что премия FKSR Awards проводится третий год подряд. В 2018 году награждение лучших представителей конного спорта состоялось в столичном Метрополе. Номинантов определяло Бюро ФКСР. В 2019 году торжественное мероприятие прошло в парке Зарядье. Победители определялись путем голосования. Среди участником конкурса премии FKSR Awards в номинации «За вклад в развитие конного спорта» наши коллеги и партнеры — Unicorn Challenge — первый в России конный и спортивный промоушен, агрегатор.Компания «Unicorn Challenge», основанная в 2018 году Ильгаром Самедовым, Батыром Матакаевым и Эльвином Имановым, популяризирует и развивает конный спорт, конную индустрию, поддерживают молодых и талантливых наездников, спортивные проекты, редкие породы лошадей, такие, как Донская, Орловская, Буденновская, Карабахская…На счету компании немало реализованных проектов, среди которых организация закрытия Скакового сезона 2018г. на Пятигорском ипподроме, участие команды по джигитовке от России на Всемирных играх кочевников в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), организация в Москве выставки картин карабахских лошадей, конной выставки с представлением карабахской породы, участие в российских и международных конно-спортивных и показательных соревнованиях и другие. Подробнее о реализованных проектах компании «Unicorn Challenge» читайте и голосуйте по ссылке По итогам голосования будет сформирован шорт-лист из трех кандидатов в каждой номинации. ​Второй этап голосования пройдет с 2 по 13 марта.По итогам 2019 года ФКСР будет награждать лучших представителей конного спорта в восьми номинациях:​1.(Всадник (ца), добившийся наибольших успехов в 2019 году).​2.(Тренер, добившийся со своими учениками в 2019 году значимых спортивных результатов).​3.(Специалист, который в 2019 году продемонстрировал лучшие профессиональные качества).​4.(Спортсмен/спортивная пара, добившиеся резкого скачка в спортивных результатах по итогам 2019 года. Официальное лицо, добившееся большого карьерного роста).​5.(Спортсмен/Спортсменка моложе 25 лет, добившийся наибольших успехов в 2019 году)​6.(Мероприятие на базе конно-спортивного клуба, которое было важным для развития конного спорта в России/регионе, привлекло внимание массовой аудитории, было полезно и значим для конной общественности).​7.(Спортивная команда, представлявшая страну/регион на соревнованиях и ярко проявившая себя в 2019 году)​8.(Спортсмен/Спортсменка, кто в 2019 году смог преодолеть сложные жизненные обстоятельства на пути к воплощению своих целей в конном спорте).​9.(Организация/Специалист, оказавший в 2019 году большое влияние на развитие конного спорта в России как за счет мероприятий внутри страны, так и на международном уровне).​10.(выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в развитие конного спорта в России, проработавшие в спортивной отрасли более 25 лет и осуществляющие трудовую деятельность в спортивной отрасли в настоящее время)​В конце марта на торжественном мероприятии состоится награждение победителей в каждой из номинаций.​Отметим, что премия FKSR Awards проводится третий год подряд. В 2018 году награждение лучших представителей конного спорта состоялось в столичном Метрополе. Номинантов определяло Бюро ФКСР. В 2019 году торжественное мероприятие прошло в парке Зарядье. Победители определялись путем голосования.