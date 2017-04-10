Премьера «Двенадцатая ночь» в Московском театре «Кураж»

«Двенадцатая ночь» — одна из самых веселых комедий Шекспира, изящная, блистательно-изысканная, построенная на афоризмах, игре слов и игре ума. Шекспир умеет говорить увлекательно — обо всем на свете, уму и сердцу. На этот раз он рассказал историю о силе иллюзии. Жажда любви, жажда власти, денег, статуса — всё это игра воображения, всё движется энергией заблуждения.Премьера в театре «Кураж» — это отчасти ремейк той постановки, которую Владимир Мирзоев ставил почти двадцать лет назад в театре им. Станиславского с участием Сергея Маковецкого в роли Мальволио. «Ремейк, но лишь отчасти, процентов на 50%, или даже на 30%. Другие времена, другое пространство, другая труппа. Да и публика с тех пор сильно изменилась», — говорит Владимир Мирзоев.Неизменными остаются характеры, соединяющиеся в калейдоскоп разнообразных образов, окружающих нас в жизни. Минимум декораций как бы обнажает героев, убирая всё лишнее и оставляя только самое главное — чувства и эмоции. Специально приглашенный художник Нарек Туманян, продолжая главную тему спектакля, с помощью системы экранов иллюзорно создал мир, в котором живут герои пьесы. «Камерное пространство не любит громоздких декораций, — рассказывает режиссер Владимир Мирзоев, — поэтому сценография спектакля минималистская. Наши декорации сотканы из света». Рисуя спектакль черно-белыми красками, режиссеру удалось обезличить во времени описанную Шекспиром историю жизнеутверждающего оптимизма, убрав все элементы, характеризующие эпоху. Яркие цвета в спектакле присутствуют только за счет световых решений.Минимализм прослеживается и в костюмах, которые разработал Дмитрий Логинов, минималист современной русской моды. В основу решения была положена его коллекция «Шторм».Спектакль будет интересен каждому любителю современного театра и комедии старше 12 лет. Известный режиссер, любимые артисты и оригинальная постановка классической пьесы, все это обещает зрителю море эмоций и ярких впечатлений.