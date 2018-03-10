Мусорная революция в Подмосковье — жители просят помощи у Путина

Жители Волоколамского и Клинского районов Подмосковья, районов, окутанных зловонными запахами, вышли на митинги, передает ЭкоГрад.
Они обращаются за помощью к Президенту РФ Владимиру Путину. МЧС сообщает, что угрозы нет, опубликовано rbc.ru. В свою очередь, люди «окунаются в плотные слои вони на улице» и не верят сообщениям МЧС.
После проведения мониторинга воздуха на территории Волоколамского муниципального района Подмосковья не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области. По состоянию на 10:00 мск 10 марта МЧС провело три замера воздуха, еще столько же замеров сделала лаборатория ПСО-26.
«Разработана дорожная карта по рекультивации полигона «Ядрово», которая предусматривает проведение мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия полигона на окружающую природную среду», — указывается в сообщении. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию на мусорном полигоне «Ядрово», расположенном в Волоколамском районе, сообщает www.vesti.ru. В субботу, 10 марта, глава региона провел селекторное совещание по этому вопросу. Воробьеву доложили о плане мероприятий, направленных «на снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду», сообщает РИА Новости со ссылкой на областное министерство экологии и природопользования.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган во время селекторного совещания у губернатора, посвященного полигону «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщил, что работа по созданию новой рабочей карты полигона завершится в течение двух недель после чего начнется организация системы дегазации.По изначальному проекту карта должна была появиться в 2019 году, но по многочисленным просьбам жителей работу решили ускорить.
Министр рассказал, что через две недели в теле полигона пробурят скважины. Через них газ, который образовался внутри свалки будет уходить на высокотемпературный факел и утилизироваться. В дальнейшем старую карту накроют водогазонепроницаемым материалом, чтобы купировать запахи.
На сегодняшний день около полигона работают две станции экомониторинга. В режиме реального времени они проводят анализ состава атмосферного воздуха. Через несколько дней количество станций увеличится до четырех. С данными, которые поступают со станций могут ознакомиться все желающие.
Ранее сообщалось о том, что в Волоколамском районе Подмосковья был введен режим ЧС. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов ввёл режим ЧС на полигоне твердых отходов «Ядрово». Об этом сообщило russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Подмосковья.
Жители подмосковного Волоколамска продолжают акцию у въезда на мусорный полигон «Ядрово», сообщает «Интерфакс», есть задержанные, сообщил «Интерфаксу» представитель инициативной группы активистов.
«Сегодня акция продолжилась, участники стараются не пропускать провоз мусора на территорию полигона», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте присутствуют сотрудники полиции и ОМОНа, которые призывают участников акции прекратить ее. «В настоящий момент людей пытаются оттеснить от въезда к полигону, уже есть задержанные», — сказал представитель активистов, не уточнив точное число задержанных. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов.
Журнал «ЭкоГрад» продолжает активный мониторинг темы по скандалу вокруг полигона ТБО (твердые бытовые отходы) «Ядрово» в подмосковном Волоколамске. Одиннадцать граждан, которые были задержаны в ходе несанкционированной акции возле полигона ТБО «Ядрово», после составления протоколов все они были отпущены, сообщает РИА Новости, со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровойа. По информации полиции, в четверг около въезда на полигон ТБО «Ядрово» собралась группа граждан, которая перегородила подъезд к воротам. Это мероприятие не было согласованно с администрацией района, сообщила Петрова. «Полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», в отношении девяти — составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Все граждане отпущены из отдела полиции», — сказала Петрова.
Как сообщают народные корреспонденты «ЭкоГрада», жители Волоколамского района, Московской области, уже третий день продолжают организованный протест против свалки отходов ТКО на полигоне «Ядрово».
Днем ранее перекрытие ими дороги на полигон было расценено, как нарушение общественного порядка. 11 человек были привлечены к административной ответственности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев повелел министру экологии Московской области разобраться с ситуацией. Александр Коган пообещал навести порядок, но жители ему не поверили. Следующим днем протестующие жители организовали бесконечный переход по пешеходному переходу на трассе ведущей к полигону. Движение транспорта временно было остановлено
«Алексинский карьер» ТБО в Клинском районе Московской области — полигон для хранения твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в 70 км от Москвы. На полигоне складировано около 5 млн м³ ТБО. За сутки свалка принимает более 600 мусоровозов, каждый из которых привозит 15 м³ мусора. Высота свалки — около 25 м. В период с 2014 года свалка приняла от 2 до 4 миллионов тонн мусора. Для жителей близлежащих поселений свалка является постоянной экологической угрозой. От карьера распространяется удушливый запах. Жители Клинского района составили надпись из автомобилей с обращением к Главе государства
Сообщения о запахах с полигонов стали систематическими. Выездные проверки подтверждают сообщения. Полигон твердых коммунальных отходов «Царево» в Пушкинском районе Московской области закрыт осенью прошлого года. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 октября прекращен прием отходов ТКО. В самое ближайшее время после закрытия полигона были обещаны, завоз грунтов для того, чтобы обеспечить соблюдение противопожарного режима и снизить негативное воздействие полигона на окружающую среду. О сроках начала рекультивации будет известно после разработки проекта работ и прохождения его государственной экологической экспертизы. Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Царево» в Пушкинском районе предполагает, что тело полигона накроют плодородной почвой, на которой затем высадят деревья. Также полигон будет оборудован системой удаления свалочных газов и откачки фильтрата. В настоящее время полигон источает устойчивый неприятный запах, на который журналу «ЭкоГрад» пожаловались водители с Ярославского шоссе. Журнал «ЭкоГрад» организовал выездную экспедицию к полигону.