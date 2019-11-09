Четыре экологических проекта из России будут участвовать в Парижском форуме мира

Кроме того, госпожа Берманн рассказала о видении Франции в оптимизации сотрудничества между Россией и Францией в вопросах экологических мероприятий в Антарктике.6 ноября в посольстве Франции состоялась пресс-конференция «Париж принимает строителей будущего», посвященная открывающему Парижскому форуму мира. Парижский форум мира, впервые проведенный в ноябре 2018 года, пройдет во второй раз с 11 по 13 ноября 2019 года в Париже. По заявлению устроителей, он вписывается в динамику развития, заданную Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и направленную на подтверждение важности совместных действий и многостороннего подхода к решению актуальных проблем. В основе проведения второго Парижского форума мира те же принципы, которые обеспечили успех первого и превратили его в важное событие. Перед вторым форумом — стоят те же цели: содействие развитию международного сотрудничества и расширению совместных действий по укреплению мира; — он использует те же методы: представление на обсуждение и выдвижение конкретных и инновационных решений; — он ориентирован на те же перспективы : укрепление и совершенствование правил, норм и апробированных стандартов, а также создание новых.Работа Парижского форума будет вестись по 6 тематическим направлениям: — мир и безопасность, — экология, — развитие, — новые технологии, — инклюзивная экономика, — культура и образование (новое направление 2019 года). Отобранные в России проекты будут представлены на форуме. Участие в этом выдающемся событии позволит авторам проектов встретиться с руководителями и потенциальными партнерами, обменяться мнениями с участниками форума со всего мира и привлечь к себе внимание средств массовой информации.От России на Форуме будет представлен четыре проекта. Также в форуме будет участвовать Российско-Французский «Трианонский диалог», который является рамочной диалоговой площадкой для развития двусторонних отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений. Участники пресс-конференции : Сильви Берманн, Посол Франции в России ; Александр Мартынов, создатель системы эколого-энергетических рейтингов ; Александр Федоров, руководитель проекта Социально-экологического Союза «Экосистемы, компании, устойчивое развитие: Рейтинг в защиту природы» ; вице-президент «Лаборатории Касперского» Антон Шингарев, журналисты московских СМИ.Вице-президент «Лаборатории Касперского» Антон Шингарев рассказал о планах своей компании на оптимизацию взаимодействия с правительством Франции, в том числе посредством участия «Лаборатории Касперского» в экологическом по сути, Парижском форуме мира 2019.Шингарев отметил в рамках потенциально интересных кейсов регламентные документы по обеспечению компьютерной безопасности опубликованные Минобороны Франции.Александр Федоров, руководитель проекта Социально-экологического Союза «Экосистемы, компании, устойчивое развитие Рейтинг в защиту природы» вспомнил о пожарах лета 2019 в Сибири, и необходимости совместных усилий для поиска решения проблемыАлександр Мартынов, создатель системы эколого-энергетических рейтингов сообщил присутствующим о роли экологических рейтингов в деле создания и популяризации положительных примеров в организации промышленного производства и иных сферах экономикиПосол Франции в России Госпожа Сильви Берманн уточнила основные цели Парижского форума мира