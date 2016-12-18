В Московский Кремль привезли главную елку страны

Популярное / Общество
18 дек 2016
В Московский Кремль привезли главную елку страныВ Московский Кремль на специальном автопоезде из Истринского района в сопровождении сотрудников ДПС привезли главную новогоднюю елку России.

Второй год подряд елку выбирали в Истринском муниципальном районе. Она прибыла в столицу, преодолев путь длиной около ста километров. Новогодней елке 110 лет. Параметры также впечатляют: высота - 30 метров, диаметр ствола - 70 сантиметров, размах нижних ветвей - 15 метров. Ель традиционно украсят в ретро стиле, на это понадобится несколько дней.

26 декабря в Кремле проведут детский праздник Общероссийской елки, на который приглашены около шести тысяч школьников со всей страны. После этого дерево простоит на Соборной площади около трех недель. Его установка, украшение, обслуживание и демонтаж обойдется бюджету в 5 миллионов 868 тысяч рублей.
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