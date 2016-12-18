В Московский Кремль привезли главную елку страны

Второй год подряд елку выбирали в Истринском муниципальном районе. Она прибыла в столицу, преодолев путь длиной около ста километров. Новогодней елке 110 лет. Параметры также впечатляют: высота - 30 метров, диаметр ствола - 70 сантиметров, размах нижних ветвей - 15 метров. Ель традиционно украсят в ретро стиле, на это понадобится несколько дней.26 декабря в Кремле проведут детский праздник Общероссийской елки, на который приглашены около шести тысяч школьников со всей страны. После этого дерево простоит на Соборной площади около трех недель. Его установка, украшение, обслуживание и демонтаж обойдется бюджету в 5 миллионов 868 тысяч рублей.