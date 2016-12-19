В Гостином дворе показали живую куклу

На самой крупной выставке кукол в мире, которая прошла в минувшие выходные Гостином дворе, известный российский художник-перформер Марта Тиш провела необычную акцию. На несколько часов она стала одним из арт-объектов экспозиции в виде живой куклы, лишенной каких либо движений и эмоций.16 декабря на выставке «Искусство куклы» в Москве художник-перформер удивила и восхитила всех присутствующих необычным безмолвным перформансом – Марта Тиш предстала в образе куклы с синими волосами и в пышном платье в венецианском стиле. Стараясь не двигаться, не моргать и не реагировать на посетителей выставки, перформер простояла в холле Гостиного двора несколько часов. Присутствующие не сразу понимали, что представленный экспонат выставки – живой человек. Реакция посетителей на живую куклу была самой разной – от испуга, до умиления.«Своей акцией я хотела напомнить всем присутствующим, чтобы в суете дней они не превращались в кукол – чтобы у них были всегда живые эмоции, живое общение друг с другом», - поделилась Марта Тиш.В VII Международной выставке «Искусство куклы» приняло более 1000 участников из 26 стран мира, которые представили посетителям десятки тысяч экспонатов: новые работы и музейные собрания. Спектр представленных работ впечатлил посетителей экспозиции: куклы Японского театра и шарнирные «кукольные гламуры», промышленные куклы советского периода и традиционные – народов мира, куклы-роботы и интерьерные, театральные и мультипликационные, а так же антикварные куклы из частных коллекций.Темой выставки этого года стал реализм. Подлинное изображение реальности – как в жизни – было присуще искусству во все века, начиная с наскальной живописи. Всегда реализм считался пиком мастерства и вершиной гения. В любом жанре искусства достигали его художники, обладающие только величайшим мастерством и талантом. Кукла как арт-объект – самая сильная проекция человека и возможность максимально достоверно передать через куклу человеческие эмоции и переживания, зафиксировав мельчайшие подробности и особенности конкретного или вымышленного персонажа. В наше время современные материалы и мастерство художников позволило довести изображение реальности посредством куклы до зеркальной точности.Каждый перформенс Марты Тиш – это яркая попытка обратить внимание художника на свое творчество, а также на происходящие в обществе события. В настоящее время художник-перформер выступает с собственным шоу в стилистике speed paint («быстрое рисование»), создавая в танце широкоформатные полотна. В 2017 году представит большой проект из нескольких перформансов, в рамках которого планирует продемонстрировать все свои способности как танцора, так и художника. Известно, что новый проект Марты Тиш получил название GLITCH, что в переводе с английского означает «глюк, сбой, ошибка».