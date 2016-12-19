В «Сфере» состоится премьера спектакля «Кабала святош»

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19 дек 2016
В «Сфере» состоится премьера спектакля «Кабала святош»В Московском театре "Сфера" 24 декабря в 18-00 состоится премьера спектакля «Кабала святош» по одноименной пьесе Михаила Булгакова.

Режиссер спектакля и исполнитель главной роли Мольера - народный артист России Александр Коршунов. Роль Мадлены Бежар исполнят Инга Оболдина и Татьяна Филатова. Художник - Ольга Коршунова, балетмейстер - Евгения Миляева.

В самом начале 90-х годов постановки Екатерины Еланской, основателя театра, стали фактически первыми сценическими воплощениями произведений Булгакова, «Сферу» даже называли «Театром Булгакова». Именно здесь шли одновременно четыре булгаковских спектакля: две пьесы «Багровый остров» и «Блаженство», повести «Роковые яйца» и «Театральный роман».

Сегодня линию спектаклей по произведениям Михаила Булгакова в театре «Сфера» продолжает его главный режиссер Александр Коршунов своей постановкой «Кабала святош».

Александр Коршунов: «В основе спектакля - конфликт людей, которые живут по законам чувства, сердца, души, таланта и людей, которые живут по законам политики, порядка, разума...».

«Кабала святош» — одно из двух произведений Михаила Булгакова о великом драматурге и актере Жане-Батисте Мольере. Любовь Мольера и юной актрисы Арманды Бежар оказывается в центре дворцовой интриги. В руках Короля-Солнца Людовика и тайного масонского общества во главе с Епископом – судьба Мольера, его театра и актерской труппы.

В спектакле примут участие: н.а. России А.Коршунов, н.а. России Д.Ячевский, з.а России И.Оболдина, з.а. России Т.Филатова, Е.Казарина, В.Абрамова, П.Гребенников, Д.Толстых, Д.Новиков, П.Степанов, А.Смиранин, А.Пацевич, С.Рудзевич и многие другие

Пресс-показ состоится 23 декабря в 18-00
Премьера – 24 и 29 декабря
Возрастной ценз 16+

Адрес: г.Москва, ул. Каретный ряд, 3, стр.6 (Сад «Эрмитаж»)
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