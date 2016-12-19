Всероссийская акция «День короткометражного кино-2016»

Основные мероприятия проводятся 21-го декабря – в самый короткий день в году. Международный День короткометражного кино празднуется в эту дату с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т.д. В 2014-м году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. Учредителем Проекта стал Союз кинематографистов России решением Секретариата от 05.11.2014 г.Главная цель акции – привлечь внимание представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствовать обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, систематизировать информацию о фестивалях короткого метра и ведущих киношколах на территории России, представить работы кинодебютантов на различных площадках.Организаторы проекта – Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, Национальный фонд поддержки правообладателей, продюсерский центр «Молодежные инициативы» при содействии компании «Utopia Pictures», сети кинотеатров «Московское кино».Продюсер проекта, директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин: «День короткометражного кино», который в России проводится в третий раз с подачи иностранных коллег, уже становится традиционным мероприятием. Как среди молодых кинематографистов, снимающих короткий метр, так и среди зрителей, любящих этот жанр. Подобным проектом мы хотим «привить» любовь к короткому метру, к молодому российскому кино у самой широкой аудитории. И очень приятно, что появляются новые города, новые площадки, новые зрители. А главное, российское короткометражное кино становится все качественней и профессиональней».В рамках «Дня короткометражного кино-2016» в период с 15 по 25 декабря проходят следующие мероприятия:- показы коммерческих и некоммерческих программ короткометражных фильмов в 51 городе и населенном пункте России. В «Дне короткометражного кино» принимают участие: Анадырь, Архангельск, Асбест (Свердловская область), Балаково (Саратовская область), Барнаул, Бахчисарай (Республика Крым), Благовещенск, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Волхов (Ленинградская область), Выборг, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Медынь (Калужская область), Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Печора (республика Коми), Ростов-на-Дону, Саки (Республика Крым), Санкт-Петербург, Симферополь, Ставрополь, Сургут, Сураж (Брянская область), Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тосно (Ленинградская область), Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Южно-Сахалинск, Ялта, Ярославль, Пос. Жешарт (Республика Коми), С. Визинга (Республика Коми), С. Койгородок (Республика Коми).«Короткометражные комедии» (16+)«Звезды в коротком метре» (16+)«18+» (18+)«Короткометражное кино для всей семьи» (12+)Информация о некоммерческих программахОсновные программы для коммерческого показа (предоставлены компанией «Utopia Pictures»):«Кинотавтр Shorts» (18+)«Oscar Shorts-2016. Игровое кино» (12+)Все программы для некоммерческого показа составлены из фильмов ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московской школы кино и других ведущих киношкол.Программа «Oscar Shorts-2016. Игровое кино» состоит из шорт-листа номинантов на премию «Оскар» в категории «короткометражный игровой фильм» за 2016 год.Программа «Кинотавтр Shorts» состоит из фильмов - участников конкурса 27 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Показ на языке оригиналов с русскими субтитрами.- «Вечер премьер короткого метра» 21-го декабря в кинотеатре «Космос». В программе 4 короткометражных фильма: «ХОРОШАЯ РАБОТА», реж. Тигран Саакян (в гл ролях- Даниил Белых, Владимир Меньшов, Анна Чиповская); «МАМА», реж. Кирилл Плетнев (в гл. ролях Светлана Ходченкова, Валерий Баринов, Ольга Лапшина); «ЧЕРНОМОР», реж. Олег Уразайкин (в гл. роли Игнат Акрачков), «#КОГОУБИВАТЬ», реж. Павел Иванов. Также в рамках вечера пройдет награждение лауреатов «Рейтинга лучших отечественных короткометражных фильмов», вручение премии «Перспектива» «Центра короткометражного кино «Мотор», премьера клипа актрисы Аллы Югановой, посвященной «Году российского кино».- Премьера программы «Каннские короткометражки» во ВГИКе 20-го декабря. В программе будет представлено 9 фильмов участников конкурсных программ 69-го Каннского международного кинофестиваля, в том числе, картина «Таймкод» (реж. Хуаньо Хименес, Испания) - обладатель «Золотой пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм;- Презентация «Рейтинга лучших отечественных короткометражных фильмов 2016-го года». Задача Рейтинга – определить фаворитов в короткометражном кино с целью дальнейшего продвижения лучших работ и поддержки создателей победивших картин. Для подсчета Рейтинга сотрудники Молодежного центра СК РФ провели анализ лауреатов и участников более 100 международных и российских кинофестивалей, премий, а также участия фильмов в прокате и на данный момент в него вошли 120 российских короткометражных фильма;- Первый Санкт-Петербургский конкурс дебютных проектов (Питчинг) 21-го декабря на «Ленфильме». Для участия в Питчинге было прислано 320 заявок по полнометражному и короткометражному игровому кино. В жюри питчинга войдут – режиссеры Игорь Масленников, Карен Геворкян, продюсеры Эдуард Пичугин, Виктор Будилов и другие. Председатель отборочной комиссии - Анна Гудкова.