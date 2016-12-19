Звезды мировой классической сцены выступят на фестивале «Новый год в Консерватории»

В период с 29 декабря по 5 января в Большом зале МГК им. П.И. Чайковского состоятся концерты перуанского тенора Хуана Диего Флореса, мексиканского тенора Рамона Варгаса, французского пианиста Давида Фрэ, американской скрипачки Сары Чанг и Государственного академического камерного оркестра России под управлением выдающегося российского гобоиста Алексея Уткина. Также в Малом и Рахманиновском залах состоятся концерты выдающегося российского гитариста Евгения Финкельштейна и известного скрипача Александра Тростянского.Теперь каждый новый год, начиная с этого, в Большом и других залах Московской консерватории будет организовываться фестиваль «Новый год в Консерватории». В рамках него будут проходить выступления самых востребованных и успешных звезд мировой классики.29 декабря 2016 – Сара Чанг31 декабря 2016 – Рамон Варгас31 декабря 2016 – российский гитарист Евгений Финкельштейн31 декабря 2016 – скрипач и профессор МГК им. П.И. Чайковского – Александр Тростянский с друзьями3 января 2017 – Хуан Диего Флорес4 января 2017 – Давид Фрэ5 января 2017 - Государственный академический камерный оркестр России под управлением «золотого гобоя России» Алексея УткинаСара Чанг выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра России под художественным руководством Владимира Спивакова. Самая молодая обладательница награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl сыграет редко исполняемый концерт Антонина Дворжака.Обладательница престижной премии Эвери Фишера, американка Сара Чанг — одна из наиболее выдающихся скрипачек своего поколения. Это вундеркинд, выросший в признанного мастера. Начав обучение на скрипке в четыре года, в восемь лет Чанг уже выступала с Нью-Йоркским филармоническим и Филадельфийским оркестрами под управлением Зубина Меты и Риккардо Мути, а в девять лет у нее вышел первый компакт-диск «Дебют», выпущенный компанией EMI Classics и ставший бестселлером. Дороти ДеЛей тогда сказала о своей ученице: «Никто никогда не видел ей подобных». Журнал Newsweek включил Чанг в топ-20 женщин — лидеров нового поколения.Звезда Венской оперы, Метрополитен-опера и Ла Скала - мексиканский тенор Рамон Варгас исполнит в сопровождении Симфонического оркестра театра «Геликон-опера» (под художественным руководством Д. Бертмана) специальную праздничную программу, в которую войдут произведения В.А.Моцарта, Г.Доницетти, Ш.Гуно, Д.Верди, П.И.Чайковского, Д.Пуччини, Д.Россини, К.Веласкеса, С. Кардилло.Лауреат Конкурса теноров «Энрико Карузо», Рамон Варгас принадлежит к поколению теноров, дебютировавших на мировой сцене в конце восьмидесятых и принявших звездную эстафету после троицы Паваротти – Доминго – Каррераса. Его голос критики описывают эпитетами «теплый», «лучезарный», «сладкозвучный», «медовый», «изысканный и без лишнего глянца», отмечая что Варгас демонстрирует не только «абсолютное мастерство в обращении с собственным голосом», но и «отменный вкус». В произведения композиторов XVII-XIX веков Варгас стремится внести чувственность XXI века – в изысканной манере и без лишней терпкости.Один из самых востребованных теноров в мире с редким тембром голоса tenore di grazia (с итал. – «изящный тенор») – перуанский оперный певец Хуан Диего Флорес споет для московской публики свои знаковые работы из репертуара на произведения Д. Россини, Р. Леонкавалло, К.В. Глюка, Г. Доницетти, Ж. Массне, Ш. Гуно. Слушатели фестиваля смогут в полном объеме оценить неординарную вокальную фактуру Флореса, сделавшую его самым желанным певцом во всех ведущих оперных и концертных залах мира.«Оперный аттракцион», «принц оперной сцены», «наследник Лучано Паваротти», «лучший россиниевский тенор наших дней» – это далеко не полный список того, как именовали критики всего мира Хуана Диего Флореса. Обладатель редкого tenore di grazia, он считается одним из лучших исполнителей бельканто нашего времени. Голос певца характеризует плавность, подвижность, непринужденность звукоизвлечения, насыщенная окраска и кажущаяся легкость исполнения высоких нот.С появлением Флореса на сцене ожили оперы, которые долгое время считались неисполняемыми из-за сложности заглавной мужской партии. Хуан Диего с легкостью поет на бис девять верхних «до». Лучано Паваротти при жизни называл Флореса своим преемником, а Пласидо Доминго утверждает, что «Флорес – величайший артист современности, так как никто не может петь, как он». В 2008 году влиятельная британская газета «The Independent» внесла певца в список «новых трех теноров».Знаменитый французский пианист Давид Фрэ, получивший мировое признание за свои неординарные интеллектуальные интерпретации произведений Баха и Шуберта, – даст сольный концерт из композиций своего нового альбома с произведениями Ф. Шопена, а также Р. Шумана и И. Брамса. Релиз новый пластинки состоится только в начале 2017 года — поэтому у слушателей фестиваля будет уникальный шанс услышать новые произведения до их официального выпуска на CD.«Изысканность», «утонченность», «образность» и «виртуозность» — эпитеты, которыми критики описывают мастерство Фрэ. «Его музыкальные интерпретации Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана, Равеля, Шостаковича, Брамса и Шуберта настолько художественны и оригинальны, что трудно понять, как он это делает», — пишет The Epoch Times. Знаменитые выступления Фрэ с произведениями Баха сравнивают с выступлениями Глена Гульда, одного из самых харизматичных исполнителей Баха всех времен. Фрэ играет с особой «связанностью» – он находит необычайный баланс между рефлексией и эмоциональностью, технической тщательностью и поэтичностью.Первый камерный коллектив России с более чем 60-летней историей мирового успеха — Государственный академический камерный оркестр России под управлением всемирно известного российского гобоиста и дирижера Алексея Уткина даст праздничный концерт в МГК им. П.И.Чайковского. Для московской публики будет исполнена программа «Танец страсти», в которую вошли знаменитое Либертанго Астора Пьяццолы, Ирладские мелодии, фантазия на темы оперы «Кармен», а также работы И.Г. Шмельцера, Ф. Джеминиани, Ф.Борна.Виртуоз Алексей Уткин, «золотой гобой России», признан одним из лучших исполнителей-гобоистов в Европе. Именно он вывел гобой в качестве сольного инструмента на мировую сцену. По мнению критиков, он «превратил гобой, инструмент массовки, в главного героя удивительных событий». Смело начав исполнять все сольные сочинения, написанные для гобоя, Уткин стал расширять диапазон инструмента и его возможности за счет специальных переложений для гобоя. Ярким примером виртуозности музыканта стало исполнение им произведений забытого композитора и гобоиста начала XIX века Антонио Паскулли, носившего в свое время гордое имя «Паганини гобоя».В январе 2010 Уткин стал художественным руководителем и главным дирижером первого камерного коллектива России — Государственного академического камерного оркестра. За время своей работы он существенно расширил репертуар коллектива, а также с ювелирной точностью отстроил его звучание. «Это действительно фантастический инструменталист, - считает С.Сондецкис. - Он великолепно чувствует, как надо дирижировать камерным оркестром. Он привел оркестр к точности струнного квартета, где нужно отработать все мелочи и показать ювелирную работу. Звучание ГАКО можно сравнить с бельгийскими кружевами – такая большая палитра нюансов!»