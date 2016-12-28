В России проходят испытания нового препарата от рака

Популярное / Общество
28 дек 2016
В России проходят испытания нового препарата от ракаМинистерство здравоохранения сообщило, что в России испытывают новый препарат от рака.

В стране испытывают новый препарат от рака, который показал удивительные результаты исследований. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24".

– Идёт вторая фаза (испытаний) первого отечественного препарата… Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом, – сообщила Скворцова.

Министр здравоохранения подчеркнула, что в России научились делать таргетные, другими словами, целевые препараты для блокады развития опухолей.
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