В России проходят испытания нового препарата от рака

В стране испытывают новый препарат от рака, который показал удивительные результаты исследований. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24".– Идёт вторая фаза (испытаний) первого отечественного препарата… Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом, – сообщила Скворцова.Министр здравоохранения подчеркнула, что в России научились делать таргетные, другими словами, целевые препараты для блокады развития опухолей.