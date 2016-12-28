Первая Благотворительная Семейная Ёлка "Мультяшки" на ВДНХ

Официальное открытие состоится в 17:00.После трех лет разработок и поисков, реализована идея самого невероятного приключения с грандиозными, восхищающими красотой декорациями и поражающими реалистичностью динозаврами. Действие происходит в двух разных мирах: в антракте театральное пространство трансформируются, и зрители переносятся из цивилизованного и чопорного Лондона в джунгли Затерянного мира, населенного древними ящерами! Всё это дополняет потрясающие декорации и костюмы, а также абсолютно реалистичные динозавры, созданные по новейшим технологиям.Чтобы впечатление от спектакля было полным, всем желающим будет предложено пройти за сцену и рассмотреть декорации во всех подробностях. Приятным бонусом станет и знакомство с актерами, и фотосессия с «настоящими» динозаврами.Кинорежиссер Юрий Грымов: «Наш "Затерянный мир" - не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые cовременные сценические технологии. Для спектакля создана оригинальная инсценировка, и нашей главной задачей было вернуть исчезающий ныне дух романтики и приключений нашим детям. Мы придумали романтическую линию между главными героями, поэтому сюжет будет интересен и мальчикам, и девочкам. В конечном счете, это захватывающая история, рассказывающая детям про вечные ценности: добро, справедливость, любовь и дружбу».Вместе с тем, продюсерский центр «Театральное дело», киностудия «Союзмультфильм» - организаторы проекта, режиссер Юрий Грымов и Российский фонд помощи «Русфонд» решили организовать в эти дни благотворительную акцию «Дари добро в Новый год!».«Увидев на портале Вести.Ru информацию об объединении портала с Русфондом, чтобы помочь тяжелобольным детям, команда проекта «Первая благотворительная семейная ёлка “Мультяшки” приняла решение помочь адресно одному ребенку по рекомендации Фонда, а также пригласить своих гостей помочь другим детям. В эти новогодние дни чудо нужно каждому из нас, но особенно — новорожденным детям, появившимся на свет с тяжелыми заболеваниями, и их родителям. Любимые всеми персонажи «Союзмультфильма» вместе с добрыми динозаврами из спектакля Юрия Грымова «Затерянный мир» устроят благотворительный десант на ВДНХ, для того, чтобы собрать средства на их лечение. Каждый пришедший на Благотворительную ёлку «Мультяшки» и спектакль Юрия Грымова сможет внести свой вклад — специально для этого на территории комплекса будут установлены «сказочные ларцы» для взносов. Давайте вместе поможем детям и подарим настоящую новогоднюю сказку! И это не абстрактная благотворительность, а адресная помощь конкретным детям. Нам важен каждый рубль. Крупнейшие российские благотворители ввели в традицию вместо шикарных празднований собирать деньги на помощь нуждающимся. Мы не призываем вас лишать себя и ваших близких новогоднего чуда — скорее просим поделиться его частичкой с теми, кому помощь нужна в первую очередь», - рассказывает соруководитель продюсерского центра «Театральное дело» Людмила Федорченко.На ёлке «Мультяшки» и спектакле «Затерянный мир» помощь буду собирать для девятилетнего Максима Воеводина. Он единственный мужчина в семье, он живет с мамой и бабушкой, считает себя их главным защитником. У него обнаружена одна из самых агрессивных злокачественных опухолей – саркома Юинга, поражена часть позвоночника, деформированы обе ступни. Он перенес уже несколько операций и для того, чтобы Максим смог ходить, ему необходимо укрепить позвоночник с помощью металлоконструкции. Подробнее об истории Максима Воеводина и его борьбе с болезнью читайте по ссылке.Часть денег организаторы акции уже смогли перечислить ему сразу — а с помощью зрителей они надеются в самом скором времени добрать необходимую сумму, которая составляет чуть более 400 тысяч рублей.Первая Благотворительная Семейная Ёлка «Мультяшки» на ВДНХ» является одним из самых крупных новогодних праздничных мероприятий для детей в Москве и по России. На время праздника 75-й павильон превратился в многофункциональную площадку, где проходит веселый квест «Школа Деда Мороза» с участием сказочных героев и гостей праздника, показы мультфильмов, проведение обучающих мастер-классов в «Городе мастеров».24 декабря с.г. состоялось открытие праздника при поддержке при поддержке «Союзмультфильма» и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Гости Ёлки смогли поучаствовать в увлекательном мульт-квесте и почувствовать себя помощниками Деда Мороза, на которых возложена серьезнейшая обязанность — решить, кто же из детей по всему свету в новом году все же достоин подарка и упаковать его. Здесь детей - участников квеста за камином ждали настоящий Дед Мороз и всевозможные загадки. Вслед за этим все посетители Ёлки смогли принять участие в разнообразных мастер-классах в «Городе мастеров» – смастерить собственную новогоднюю игрушку, раскрасить пряник, собрать сказочный домик, написать письмо Деду Морозу, поиграть всей семьей в развивающую эмоциональный интеллект игру «Интересвиль» и многое-многое другое. А для самых непоседливых организаторами были приготовлены мульт-ролл на “заснеженной” площадке и настоящий город аттракционов, в котором каждый мог проверить свою силу, ловкость и отвагу. Здесь можно спуститься с горки в большом надувном «Сафари-парке» и оказаться во чреве огромного надувного дракона. А для совсем маленьких приготовлена игрушечная рыбалка или поездка на паровозике.Ведущим праздника выступил известный актер, заслуженный артист России, большой друг детей Александр Олешко. Он вместе со знаменитым детским театром «Непоседы» и композитором Григорием Гладковым исполнил для гостей Ёлки множество праздничных песен и закружил гигантский новогодний хоровод вместе с любимыми мультипликационными героями — ведь Ёлка «Мультяшки» на ВДНХ посвящена и 80-летию легендарной студии «Союзмультфильм».Ёлка на ВДНХ имеет не только развлекательный характер. Более 5000 воспитанников детских домов, а также детей из приемных и многодетных семей столицы посетят праздничное мероприятие в эти дни.— уникальный спектакль Юрия Грымова. Создатели этого проекта превратили сцену в доисторические джунгли и населили их динозаврами. Над спектаклем работали более 80 человек - художники-постановщики, технологи и кукольники, художники по свету, костюмам и гриму, хореографы, пиротехники, аниматоры и актеры. Захватывающий сюжет, невероятно реалистичные декорации и динозавров оценили и дети, и взрослые. Героям спектакля, так смело отправившимся в опасное путешествие, сопереживают все без исключения.– лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России.— продюсерская компания, основанная в 2011 году театральным менеджером и продюсером Владиславом Любым. Приоритетное направление её деятельности — создание уникальных, качественных спектаклей для детской, молодёжной и семейной аудитории.