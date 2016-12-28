Первая Благотворительная Семейная Ёлка "Мультяшки" на ВДНХ

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28 дек 2016
Первая Благотворительная Семейная Ёлка "Мультяшки" на ВДНХС 29 декабря с.г. по 8 января 2017 года в Павильоне №75 российские зрители всех возрастов увидят первую в мире театральную постановку подобного рода — спектакль Юрия Грымова по знаменитому роману Артура Конан-Дойла «Затерянный мир» в рамках проходящего грандиозного новогоднего праздника "Первая Благотворительная Семейная Ёлка "Мультяшки" на ВДНХ".

Официальное открытие состоится в 17:00.

После трех лет разработок и поисков, реализована идея самого невероятного приключения с грандиозными, восхищающими красотой декорациями и поражающими реалистичностью динозаврами. Действие происходит в двух разных мирах: в антракте театральное пространство трансформируются, и зрители переносятся из цивилизованного и чопорного Лондона в джунгли Затерянного мира, населенного древними ящерами! Всё это дополняет потрясающие декорации и костюмы, а также абсолютно реалистичные динозавры, созданные по новейшим технологиям.

Чтобы впечатление от спектакля было полным, всем желающим будет предложено пройти за сцену и рассмотреть декорации во всех подробностях. Приятным бонусом станет и знакомство с актерами, и фотосессия с «настоящими» динозаврами.

Кинорежиссер Юрий Грымов: «Наш "Затерянный мир" - не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые cовременные сценические технологии. Для спектакля создана оригинальная инсценировка, и нашей главной задачей было вернуть исчезающий ныне дух романтики и приключений нашим детям. Мы придумали романтическую линию между главными героями, поэтому сюжет будет интересен и мальчикам, и девочкам. В конечном счете, это захватывающая история, рассказывающая детям про вечные ценности: добро, справедливость, любовь и дружбу».

Вместе с тем, продюсерский центр «Театральное дело», киностудия «Союзмультфильм» - организаторы проекта, режиссер Юрий Грымов и Российский фонд помощи «Русфонд» решили организовать в эти дни благотворительную акцию «Дари добро в Новый год!».

«Увидев на портале Вести.Ru информацию об объединении портала с Русфондом, чтобы помочь тяжелобольным детям, команда проекта «Первая благотворительная семейная ёлка “Мультяшки” приняла решение помочь адресно одному ребенку по рекомендации Фонда, а также пригласить своих гостей помочь другим детям. В эти новогодние дни чудо нужно каждому из нас, но особенно — новорожденным детям, появившимся на свет с тяжелыми заболеваниями, и их родителям. Любимые всеми персонажи «Союзмультфильма» вместе с добрыми динозаврами из спектакля Юрия Грымова «Затерянный мир» устроят благотворительный десант на ВДНХ, для того, чтобы собрать средства на их лечение. Каждый пришедший на Благотворительную ёлку «Мультяшки» и спектакль Юрия Грымова сможет внести свой вклад — специально для этого на территории комплекса будут установлены «сказочные ларцы» для взносов. Давайте вместе поможем детям и подарим настоящую новогоднюю сказку! И это не абстрактная благотворительность, а адресная помощь конкретным детям. Нам важен каждый рубль. Крупнейшие российские благотворители ввели в традицию вместо шикарных празднований собирать деньги на помощь нуждающимся. Мы не призываем вас лишать себя и ваших близких новогоднего чуда — скорее просим поделиться его частичкой с теми, кому помощь нужна в первую очередь», - рассказывает соруководитель продюсерского центра «Театральное дело» Людмила Федорченко.

На ёлке «Мультяшки» и спектакле «Затерянный мир» помощь буду собирать для девятилетнего Максима Воеводина. Он единственный мужчина в семье, он живет с мамой и бабушкой, считает себя их главным защитником. У него обнаружена одна из самых агрессивных злокачественных опухолей – саркома Юинга, поражена часть позвоночника, деформированы обе ступни. Он перенес уже несколько операций и для того, чтобы Максим смог ходить, ему необходимо укрепить позвоночник с помощью металлоконструкции. Подробнее об истории Максима Воеводина и его борьбе с болезнью читайте по ссылке.

Часть денег организаторы акции уже смогли перечислить ему сразу — а с помощью зрителей они надеются в самом скором времени добрать необходимую сумму, которая составляет чуть более 400 тысяч рублей.

Справка

Первая Благотворительная Семейная Ёлка «Мультяшки» на ВДНХ» является одним из самых крупных новогодних праздничных мероприятий для детей в Москве и по России. На время праздника 75-й павильон превратился в многофункциональную площадку, где проходит веселый квест «Школа Деда Мороза» с участием сказочных героев и гостей праздника, показы мультфильмов, проведение обучающих мастер-классов в «Городе мастеров».

24 декабря с.г. состоялось открытие праздника при поддержке при поддержке «Союзмультфильма» и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Гости Ёлки смогли поучаствовать в увлекательном мульт-квесте и почувствовать себя помощниками Деда Мороза, на которых возложена серьезнейшая обязанность — решить, кто же из детей по всему свету в новом году все же достоин подарка и упаковать его. Здесь детей - участников квеста за камином ждали настоящий Дед Мороз и всевозможные загадки. Вслед за этим все посетители Ёлки смогли принять участие в разнообразных мастер-классах в «Городе мастеров» – смастерить собственную новогоднюю игрушку, раскрасить пряник, собрать сказочный домик, написать письмо Деду Морозу, поиграть всей семьей в развивающую эмоциональный интеллект игру «Интересвиль» и многое-многое другое. А для самых непоседливых организаторами были приготовлены мульт-ролл на “заснеженной” площадке и настоящий город аттракционов, в котором каждый мог проверить свою силу, ловкость и отвагу. Здесь можно спуститься с горки в большом надувном «Сафари-парке» и оказаться во чреве огромного надувного дракона. А для совсем маленьких приготовлена игрушечная рыбалка или поездка на паровозике.

Ведущим праздника выступил известный актер, заслуженный артист России, большой друг детей Александр Олешко. Он вместе со знаменитым детским театром «Непоседы» и композитором Григорием Гладковым исполнил для гостей Ёлки множество праздничных песен и закружил гигантский новогодний хоровод вместе с любимыми мультипликационными героями — ведь Ёлка «Мультяшки» на ВДНХ посвящена и 80-летию легендарной студии «Союзмультфильм».

Ёлка на ВДНХ имеет не только развлекательный характер. Более 5000 воспитанников детских домов, а также детей из приемных и многодетных семей столицы посетят праздничное мероприятие в эти дни.

«Затерянный мир» — уникальный спектакль Юрия Грымова. Создатели этого проекта превратили сцену в доисторические джунгли и населили их динозаврами. Над спектаклем работали более 80 человек - художники-постановщики, технологи и кукольники, художники по свету, костюмам и гриму, хореографы, пиротехники, аниматоры и актеры. Захватывающий сюжет, невероятно реалистичные декорации и динозавров оценили и дети, и взрослые. Героям спектакля, так смело отправившимся в опасное путешествие, сопереживают все без исключения.

Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России.

Театральное дело — продюсерская компания, основанная в 2011 году театральным менеджером и продюсером Владиславом Любым. Приоритетное направление её деятельности — создание уникальных, качественных спектаклей для детской, молодёжной и семейной аудитории.

Первая Благотворительная Семейная Ёлка "Мультяшки" на ВДНХ
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