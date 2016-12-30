Новогоднее цирковое шоу для всей семьи "Zamorozka"

Главная задача театра "Грим Масса", как считает Великолепный Павлик – развеселить, улыбнуть и сделать счастливыми как можно больше людей. Улыбка продлевает жизнь, делает мир добрее, а людей счастливее. Улыбка также творит чудеса.В сюжете новогоднего шоу Zamorozka улыбка, как и в нашей жизни, играет важную роль. По сюжету злой волшебник Замороль замораживает добрую фею Натален превращая ее в куклу после чего она больше не может творить чудеса. Расколдовать фею можно заставив ее улыбнуться. Цирковые артисты пытаются удивить и развеселить Фею, чтобы она улыбнулась, но коварный Замороль им постоянно мешает. И только у веселых клоунов получается рассмешить Фею и растопить ее замороженное сердце. Теперь и расколдованная Натален снова может творить чудеса, она может помочь деду Морозу найти мешок с подарками и встретить с друзьями новый год!Артисты Zamorozki - неоднократные участники и победители самых престижных цирковых фестивалей и конкурсов по всему мире. Главную роль в спектакле исполняет артист, покоривший туманный Альбион и влюбивший в себя миллионы зрителей Англии - Великолепный Павлик. В 1991 году, на Международном Фестивале-конкурсе клоунады в Москве, легендарный Юрий Никулин, вручая специальный приз Великолепному Павлику, произнес такие слова: "Вручаю специальный приз лучшему актеру среди клоунов и лучшему клоуну среди актеров!" Многие годы после признания на престижном фестивале российская публика не имела возможности общаться с полюбившемся артистом так как Великолепный Павлик подписал многолетний контракт и постоянно работал в странах Европы и Латинской Америки. Последние несколько лет Великолепный Павлик снова работает в России, где основал и возглавляет театр клоунады "Грим Масса".Цирковое шоу Zamorozka не оставит равнодушными ни детей и ни взрослых. Зритель любого возраста получит от новогоднего представления море ярких эмоций и впечатлений, заряд бодрости и хорошего настроения на весь год!