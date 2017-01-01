Добыча нефти в России достигла рекордной отметки в 2016 году

Так, согласно сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, объём добычи нефти и газоконденсата в России достиг в 2016 году рекордного значения – 547,499 миллиона тонн, увеличившись на 2,5 процента по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. При этом эксперты обращают внимание на то, что нужно учитывать и то, что в феврале 2016 года был на 1 день больше, чем в феврале 2015-го.В сводке отмечается, что в декабре 2016 года Российская Федерация произвела 47,402 миллиона тонн нефти, что на 3,7 процента больше по сравнению с декабрем 2015 года, среднесуточная добыча нефти за декабрь 2016 года составляла 11,208 миллиона баррелей.Известно, что самая большая доля добычи нефти пришлась на компанию «Роснефть», которая добыла за год 189,707 миллиона тонн нефти, добыча «ЛУКОЙЛа» составила 82,999 миллиона тонн, «Сургутнефтегаза» – 61,849 миллиона тонн, «Газпром нефти» – 37,761 миллиона тонн, «Татнефти» – 28,686 миллиона тонн, «Славнефти» – 15,001 миллиона тонн, «Башнефти» – 21,380 миллиона тонн, «РуссНефти» – 7 миллиона тонн.Напомним, в конце прошлого года представители Министерства энергетики Российской Федерации говорили о том, что ожидается небольшой рост экспорта нефти из России в 2017-м, и это достаточно хороший показатель.