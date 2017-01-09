Минфин скорректировал концепцию пенсионной реформы

Минфин и Центробанк скорректировали концепцию пенсионной реформы, которая касается накоплений граждан, пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева, передает РИА Новости.
Ранее предполагалось, что если "молчуны", чьими накоплениями управляет ВЭБ, не заявят о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть.
Теперь в Минфине предусмотрели возможность выбора для "молчунов". Им предоставлена возможность продолжать копить и выбрать пенсионный фонд, либо копить деньги в баллах.
Отмечаем, что новую систему добровольных пенсионных накоплений введут в 2019 году.