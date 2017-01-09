Минфин скорректировал концепцию пенсионной реформы

Популярное / Экономика
9 янв 2017
Минфин скорректировал концепцию пенсионной реформыМинфин и Центробанк скорректировали концепцию пенсионной реформы, которая касается накоплений граждан, пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева, передает РИА Новости.

Ранее предполагалось, что если "молчуны", чьими накоплениями управляет ВЭБ, не заявят о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть.

Теперь в Минфине предусмотрели возможность выбора для "молчунов". Им предоставлена возможность продолжать копить и выбрать пенсионный фонд, либо копить деньги в баллах.

Отмечаем, что новую систему добровольных пенсионных накоплений введут в 2019 году.
Популярное

В Москве состоится грандиозное театрализованное представление «Утерянное завещание»

9 янв 2017

Минфин скорректировал концепцию пенсионной реформы

9 янв 2017

Российский политолог призывает подписать петицию о деле армянских террористов

9 янв 2017
Анонсы

В Москве состоится грандиозное театрализованное представление «Утерянное завещание»

9 янв 2017

Концерт Аллы Рид «День рождения в Рождество»

4 янв 2017

Новогоднее цирковое шоу для всей семьи "Zamorozka"

30 дек 2016
Комментарии

С. Цеков: В Послании Президента России Федеральному Собранию изложена конкретная и ясная программа работы в 2017 году

3 дек 2016

В. Рязанский: Работа над проектом бюджета – одна из главных задач Комитета СФ по социальной политике

17 окт 2016

Михаил Швыдкой: «Живя по соседству, мы плохо знаем друг друга»

23 сен 2016
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи