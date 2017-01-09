Минфин скорректировал концепцию пенсионной реформы

Ранее предполагалось, что если "молчуны", чьими накоплениями управляет ВЭБ, не заявят о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть.Теперь в Минфине предусмотрели возможность выбора для "молчунов". Им предоставлена возможность продолжать копить и выбрать пенсионный фонд, либо копить деньги в баллах.Отмечаем, что новую систему добровольных пенсионных накоплений введут в 2019 году.