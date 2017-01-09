В Москве состоится грандиозное театрализованное представление «Утерянное завещание»

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9 янв 2017
В Москве состоится грандиозное театрализованное представление «Утерянное завещание» В Москве, концертном зале Crocus City Hall, 29 января в 18-00 час. состоится грандиозное мероприятие – театрализованное представление «Утерянное завещание», посвященное рождению Пророка Мухаммада и организованное Советом муфтиев России и Духовным управлением мусульман Москвы.

Театрализованное представление с элементами 3D погрузит зрителей в необычайно зрелищную историю. Более 6000 тысяч человек совершат удивительное путешествие во времени по следам Ибн-Фадлана и Салавата Юлаева, Мухлисы Буби и Мусы Бигиева.

Главные роли исполнят именитые актеры театра и кино: заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров, актер театра и кино Шамиль Хаматов, актриса Бибигуль Актан Суюншалина.

В постановке примут участие ведущие актеры Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, Башкирского государственного академического театра драмы им. М.Гафури, Ингушского государственного драматического театра им. И. Базоркина, Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадаса, Дагестанского музыкально-драматического кумыкского театра им А.-П. Салаватова.

"Без будущего нет прошлого", - вот слоган уникального культурно-просветительского события!

Подробности: www.mavlid.ru
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