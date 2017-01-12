В Москве завершился IX Международный Рождественский фестиваль «Искусство добра»

IX Международный Рождественский фестиваль «Искусство добра» представляет в России разные традиции музыкальной культуры, органично объединяя фольклорную, академическую, церковную и джазовую музыку. Из года в год Фестиваль знакомит своих гостей с рождественскими песнопениями и мелодиями из разных эпох и тем самым рассказывает на языке музыки о национальных обычаях христиан. Фестиваль открылся 25 декабря, когда Рождество отмечали западные христиане, и завершился 8 января, на следующий день после наступления Рождества у восточных христиан.Главной темой Фестиваля выбрано Рождество, и это не случайно. Рождество Христово имеет огромное значение в истории всего человечества, так как с этого события начинается отсчет нового летоисчисления и новой эры. Рождество Христово также имеет огромное духовное значение и открывает миру тайну любви Бога к человеку – любви, нисходящей с неба на землю. Признание Христа Мессией и Спасителем, принятие Его ценностей заложило основу христианства, которое впоследствии распространилось по всему миру. Христианское мировоззрение оказало огромное влияние на развитие искусства, архитектуры, музыкальной культуры, а также на формирование нравов и традиций разных народов.Тема Рождества с благоговением отражена в произведениях многих композиторов, в зодчестве, в скульптуре, в живописи. Музыкальные рождественские традиции глубоко пронизывают культуру и быт разных христианских народов. Наиболее интересное и наиболее полное отражение национального колорита в музыке можно найти именно в рождественских песнях. Чаще всего они имеют народное, самобытное звучание, исполняются в кругу семьи, на городских площадях, во время совместного празднования Рождества.Поэтому рождественский фестиваль «Искусство добра» включает в себя традиционные рождественские послания — это совместное празднование и музицирование, обмен дарами и традициями, подарки и помощь нуждающимся, а также знакомство с российскими и зарубежными исполнителями, которые представляют культуру своей родины и искреннее восхищают зрителей своим профессионализмом.Президент фонда «Искусство добра» Валентина Альбиновна Новаковская отмечает: «В этом году мы пригласили коллективы из Испании, Швейцарии, Швеции, Ирландии, Норвегии, Австрии и других стран, чтобы наши зрители смогли окунуться в праздничную атмосферу и познакомиться с рождественскими традициями разных народов и культур. На протяжении Фестиваля зрители имели возможность окунуться в очарование ирландских мелодий, услышать норвежские мотивы, шведскую музыку и многое другое. Каждый концерт был похож на путешествие и переносил слушателя на другие просторы, в другую географию. Так Фестиваль показывает особенности празднования Рождества в разных уголках мира. Фестиваль, как крупное международное событие, призван объединять людей, напоминать нам о том, что все люди братья, что у нас один Отец».Концертная программа в этом году включала в себя и классические произведения, и авторские вариации. Под сводами Собора звучала дивная музыка И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Ф. Листа, М. Дюпре и других выдающихся композиторов, а также старинные рождественские колядки в аранжировке для органа, саксофона, народной скрипки, гитары, трубы, праздничные гимны в современных обработках, симфо-джаз для органа и солистов. Зрители смогли познакомиться с рождественскими традициями России, Испании, Австрии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Ирландии, США и Эквадора.В концертах Фестиваля приняли участие прекрасный гитарист-витруоз, профессор Консерватории Лисеу Сержи Висенте, титулярная органистка Собора Марина Омельченко и Фестивальный рождественский оркестр под управлением темпераментного Фредди Кадены (Эквадор). Праздничную музыку представили лучшие исполнители-органисты: Дженнифер Паскуаль (США), известный во всём мире Гюнтер Рост, Ив Рехштайнер (Швейцария), Терье Бёугерёд (Норвегия).Также слушателей порадовали: Ульрика Боден с ее проникновенным вокалом (Швеция) и Сандра Мартелёр (народная скрипка, Швеция), харизматичные ирландские музыканты группы Jeremiahs, прекрасные джазовые исполнители – братья Михаил и Андрей Ивановы, Дмитрий Илларионов, Владислав Лаврик, Полина Орбах, вокальный ансамбль Ex Oriente Lux. В Фестивале принял участие талантливый саксофонист Ула Рокконес (Норвегия), а также солисты ансамбля народных инструментов Московской областной филармонии «Русские узоры».Концерты Фестиваля традиционно проходили в Соборе на Малой Грузинской. По отзывам исполнителей — это лучшее место для выступления, так как благодаря уникальной акустике Собора произведения приобретают особое звучание, появляются едва уловимые полутона, а при исполнении духовной музыки в аккомпанировании с уникальным швейцарским органом Kuhn музыкальные произведения приобретают что-то неземное. Это единственный в России большой духовой орган, размещенный в «родном» для него пространстве действующего храма.В этом году с открытием Фестиваля фонд «Искусство добра» запустил масштабную благотворительную акцию «Эстафета добра». Зрители, партнеры и средства массовой информации в течение года приобщаются к этому замечательному движению, чтобы поддержать людей, нуждающихся в помощи. Все собранные средства были направлены на приобретение подарков, организацию приезда на концерты детей из детских домов, инвалидов, престарелых, а также на реставрацию органа Kuhn.Фестиваль прошел при поддержке Посольства Королевства Испании в Российской Федерации, Посольства Швейцарии в России, Посольства США в России, Посольства Швеции в России, Посольства Ирландии в Москве, Посольства Королевства Норвегия в Москве, Института Сервантеса в Москве, авиакомпаний SWISS и Austrian Airlines, а также отелей Metropol и Antik (Москва).«Искусство добра» (лат. «De Boni Arte») – независимая общественная некоммерческая организация. Фонд занимается организацией благотворительных концертов классической и духовной музыки, помогает получать знания детям, студентам и молодежи, реализует благотворительные программы и культурные проекты. Фонд ведет очень активную деятельность в области культурно-музыкального просвещения и образования в России.Миссия фонда – содействовать становлению человеческих ценностей и духовному развитию российского общества посредством просвещения и приобщения населения к удивительному миру музыкальной культуры.Фонд занимается организацией концертов духовной музыки в Соборе на Малой Грузинской и проводит крупнейшие международные музыкальные фестивали по всей России. Организация выступает инициатором уникального для России образовательного проекта в области западноевропейской духовной музыки, занимается издательством редких материалов по западноевропейской духовной музыке, выделяет гранты и предоставляет концертные ангажементы в Европе молодым музыкантам, поддерживает социально незащищенных граждан. Организация активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования Москвы, посольствами, светскими организациями и культурными центрами, а также средствами массовой информации. Фонд оказывает широкую социальную помощь, поддерживает приюты, помогает одаренным детям и студентам, лицам из творческой среды, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Основатель и один из учредителей фонда «Искусство добра». Специальный представитель при Литургической комиссии по литургической музыке Конференции католических епископов России. Музыкальный директор, органист и руководитель литургического хора римско-католического Кафедрального собора в Москве.Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — неоготический храм в Москве, крупнейший католический собор в России, Кафедральный собор архиепархии Матери Божией, возглавляемой архиепископом митрополитом Паоло Пецци. Третий по счету московский католический храм, построенный до революции 1917 года, один из трех действующих в настоящее время католических храмов Москвы наряду с храмом святого Людовика и храмом святой Ольги. В соборе служат мессы на русском, польском, корейском, английском, французском, испанском языках, латыни, а также тридентские мессы и литургии по армянскому обряду. Кроме того, проводятся встречи молодежи, благотворительные концерты органной, церковной и классической музыки.Орган Kuhn (1955, Швейцария) — дар евангелическо-реформатского (кальвинистского) Кафедрального собора Basel Münster швейцарского города Базеля. Инструмент был построен в 1955 году. В январе 2002 года начались работы по демонтажу органа, после чего все части органа, кроме регистра № 65 Principal bass 32', были перевезены в Москву. Работы по разборке и установке органа вели помощники и сотрудники органостроительной фирмы «Orgelbau Schmid Kaufbeuren e.K.» (Кауфбойрен, Германия) под руководством Герхарда Шмида, который, по собственному желанию, выполнял все работы безвозмездно. После того как 9 сентября 2004 года Герхард Шмид в возрасте 79 лет скончался, работы по установке органа возглавил его сын — Гуннар Шмид.16 января 2005 года состоялась торжественная месса с освящением соборного органа под предстоятельством архиепископа-митрополита Тадеуша Кондрусевича, инаугурация органа и открытие Первого международного фестиваля христианской музыки «Музыка соборов мира». На торжественной мессе играл главный органист кафедрального собора — Марина Омельченко, а первый органный концерт дал Заслуженный артист РФ, профессор Московской консерватории — Алексей Паршин.IX Международного рождественского фестиваля «Искусство добра», проходящего в Москве с 25 декабря 2016 по 8 января 2017 года25 декабря – Торжественное открытие Фестиваля. Рождественские ритмы Испании. Выступают: профессор Консерватории Лисеу в Барселоне Сержи Висенте (испанская гитара, Испания) и титулярная органистка Собора на Малой Грузинской Марина Омельченко (орган) в сопровождении Рождественского фестивального оркестра под руководством Фредди Кадены (Эквадор).28 декабря – Вариации на темы Рождества. Рождественскую музыкальную традицию представит известный органист Ив Рехштайнер (Швейцария).30 декабря – Традиционный рождественский гала-концерт с участием блистательных музыкантов Москвы.31 декабря – Рождественские огни Нью-Йорка: новогодний подарок титулярной органистки Собора святого Патрика в Нью-Йорке Дженнифер Паскуаль (США).3 января – дневной концерт для всей семьи Рождественская сказка «Ангел»: концерт классической рождественской музыки с интерактивным театрализованным представлением по мотивам сказок Андерсена.3 января (вечер) – A Swedish Folk Christmas: традиционная рождественская музыка Швеции и других стран в исполнении Гуннара Иденстама (орган, Швеция), Ульрики Боден (вокал, Швеция) и Сандры Мартелёр (ирландская скрипка, Швеция). В концерте принимает участие вокальный ансамбль Собора на Малой Грузинской «Ex Oriente Lux».4 января – Рождество с Острова святого Патрика в исполнении вокально-инструментального ансамбля «The Jeremiahs» (Ирландия).6 января – Норвежское рождественское попурри в исполнении саксофона и органа: Ола Рокконес (саксофон, Норвегия) и Терье Бёугерёд (орган, Норвегия).7 января – Гюнтер Рост (орган, Австрия) познакомит слушателей с лучшей рождественской органной музыкой Европы.8 января – Торжественное закрытие фестиваля – Рождество в стиле СИМФО-JAZZ для органа, хора, джазового ансамбля и солистов. Выступят Заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы (фортепиано, контрабас), а также Дмитрий Илларионов (классическая гитара), Владислав Лаврик (труба), Марина Омельченко (орган), Владимир Луизо (синтезатор), солисты оркестра народных инструментов «Русские узоры» и вокальный ансамбль «Ex Oriente Lux».Родилась в 1960 г. на Украине.В 1982 г. окончила Барановичское среднее музыкальное училище.С 1982 по 1983 гг. стажировалась в Риге по классу органа и церковной музыки у проф. Мамерта Цельминского. С 1983 по 1991 г. работала органисткой в приходе Воздвижения св. Креста в Барановичах и художественным руководителем приходского хора.С июля 1991 г. по февраль 1992, по приглашению архиепископа Тадеуша Кондрусевича и настоятеля прихода св. Апп. Петра и Павла о. Антония Гея, работала органисткой и художественным руководителем хора римско-католического прихода св. Апп. Петра и Павла в Москве.В 1992 г. поступила в Варшавский Университет им. кардинала Стефана Вышинского, который закончила в 1997 г., в степени магистра церковной музыки со специализацией «Григорианский хорал».В 1999 г. приказом архиепископа Тадеуша Кондрусевича была назначена руководителем Музыкальной комиссии, созданной для развития и координации литургической музыки в Администратуре Центральной части России для католиков латинского обряда.С декабря 1999 г. по настоящее время — директор литургической музыки Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.В 1999-2002 гг. — художественный руководитель хора "Cantate Domino", с 2009 - руководитель Литургического хора Кафедрального собора.В 1997-2005 гг. и с 2015 г. по настоящее время — преподаватель церковной музыки в Высшей духовной семинарии "Мария — Царица Апостолов" в Санкт-Петербурге.С 2000 г. по настоящее время, по назначению Конференции католических епископов Российской Федерации руководит музыкальной секцией при Конференции епископов России. В 2001-2005 гг. была главным редактором литургического песенника «Воспойте Господу». С декабря 2001 г. — президент благотворительного фонда «Искусство добра».