Объявлен конкурс на лучшее журналистское произведение о ВС стран СНГ

В 2017 году Совет министров обороны (СМО) государств–участников СНГ отмечает 25-летие со дня образования. В соответствии с Решением СМО СНГ от 30 ноября 2016 года о совместных мероприятиях, посвященных 25-летию образования Совета министров обороны государств – участников СНГ, проводится международный конкурс на лучшее журналистское произведение о вооруженных силах (ВС) государств Содружества, передает АЗЕРТАДЖ.
Цель конкурса — развитие многостороннего военного сотрудничества государств организации, направленного на поддержание совместной безопасности, укрепление добрососедских отношений и взаимопонимания между народами.
Конкурс посвящен популяризации будней армии и флота, многостороннему военному сотрудничеству в формате СНГ, деятельности СМО.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты с опубликованными в печати, переданными по телевидению и радио, размещенными в Интернете до 1 марта 2017 года статьями, интервью, репортажами, очерками и материалами других жанров.
Материалы и данные авторов (наименование СМИ, должность, фамилия, имя, отчество участника, контактные телефоны) направляются в Секретариат СМО СНГ до 15 марта 2017 года по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 41 и на электронную почту: ccmo@mail.ru