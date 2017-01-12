Объявлен конкурс на лучшее журналистское произведение о ВС стран СНГ

Цель конкурса — развитие многостороннего военного сотрудничества государств организации, направленного на поддержание совместной безопасности, укрепление добрососедских отношений и взаимопонимания между народами.Конкурс посвящен популяризации будней армии и флота, многостороннему военному сотрудничеству в формате СНГ, деятельности СМО.К участию в конкурсе приглашаются журналисты с опубликованными в печати, переданными по телевидению и радио, размещенными в Интернете до 1 марта 2017 года статьями, интервью, репортажами, очерками и материалами других жанров.Материалы и данные авторов (наименование СМИ, должность, фамилия, имя, отчество участника, контактные телефоны) направляются в Секретариат СМО СНГ до 15 марта 2017 года по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 41 и на электронную почту: ccmo@mail.ru