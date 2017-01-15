Вечер джазовой музыки с Анаром Юсифовым и ансамблем "The Moscow Jazz Passengers"

На сцене Большого зала Центрального Дома Учёных 24 января, во вторник, в 19.00 час, скрипач Анар Юсифов и ансамбль "The Moscow Jazz Passengers" выступят с концертом "Антонио Вивальди - Времена года - Времена джаза".
Это нетипичный для российской сцены музыкальный проект, балансирующий на границе современных музыкальных веяний и классического наследия великого итальянца Антонио Вивальди.
Яркий и взрывной музыкальный проект, воссоединивший в себе два разных стиля, придется по вкусу как истинным ценителям джазовой, так и классической музыки.
Состав участников нового музыкального проекта "Времена года - Времена джаза": Скрипач-виртуоз АНАР ЮСИФОВ
, обладающий особенной индивидуальной исполнительской манерой и артистизмом, получил известность благодаря шоу-проекту «Золотая скрипка», где скрипичная музыка, дополненная современными звуковыми эффектами и новейшими технологиями, прозвучала нестандартно и динамично. Дмитрий Кондрашов (саксофон)
Евгений Гречищев (фортепиано)
Павел Протасов (контрабас)
Александр Иванов (барабаны)
Сайт Анара Юсифова anarmusic.ruАдрес Центрального дома учёных: м.Кропоткинская, ул. Пречистенка 16. Телефон для справок:
8-495-637-45-55. Также можно приобрести электронный билет онлайн на сайте: cdu-art.ru
в разделе «Афиша».