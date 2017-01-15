Вечер джазовой музыки с Анаром Юсифовым и ансамблем "The Moscow Jazz Passengers"

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Вчера, 00:05
Вечер джазовой музыки с Анаром Юсифовым и ансамблем "The Moscow Jazz Passengers"На сцене Большого зала Центрального Дома Учёных 24 января, во вторник, в 19.00 час, скрипач Анар Юсифов и ансамбль "The Moscow Jazz Passengers" выступят с концертом "Антонио Вивальди - Времена года - Времена джаза".

Это нетипичный для российской сцены музыкальный проект, балансирующий на границе современных музыкальных веяний и классического наследия великого итальянца Антонио Вивальди.

Яркий и взрывной музыкальный проект, воссоединивший в себе два разных стиля, придется по вкусу как истинным ценителям джазовой, так и классической музыки.

Состав участников нового музыкального проекта "Времена года - Времена джаза":

Скрипач-виртуоз АНАР ЮСИФОВ, обладающий особенной индивидуальной исполнительской манерой и артистизмом, получил известность благодаря шоу-проекту «Золотая скрипка», где скрипичная музыка, дополненная современными звуковыми эффектами и новейшими технологиями, прозвучала нестандартно и динамично.

Дмитрий Кондрашов (саксофон)
Евгений Гречищев (фортепиано)
Павел Протасов (контрабас)
Александр Иванов (барабаны)

Сайт Анара Юсифова anarmusic.ru

Адрес Центрального дома учёных: м.Кропоткинская, ул. Пречистенка 16.

Телефон для справок: 8-495-637-45-55. Также можно приобрести электронный билет онлайн на сайте: cdu-art.ru в разделе «Афиша».
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