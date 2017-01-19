И свет во тьме светит…

"Без будущего нет прошлого" – создатели спектакля не просто так использовали эту фразу, по сюжету пьесы героям предстоит попасть в будущее, откуда они должны будут вынести те знания, которые помогут им правильно осмыслить прошлое и расставить приоритеты. В мире, поглощенном глобализацией, очень важно оставаться цельными личностями, не просто помнящими, но и умножающими свое духовное и национальное наследие.Каждый мусульманин – брат мусульманину и вместе они составляют единое братство. Никто не имеет превосходства над другим, кроме как в благочестии и хорошем нраве.Наша Вселенная преисполнена доброты, и каждое ее существо трудится во имя общего блага. Нет никаких испытаний, преград или препятствий, кроме наших собственных страхов по поводу будущего.Религия говорит: успокойтесь, освободитесь от тревог. Почувствуйте, как Бог наполняет вас полнотой веры, любви, надежды и оптимизма. Это ваше радостное настоящее и будущее. Зачем притягивать тьму, когда вокруг сияет свет?Наполнитесь им, сделайте светлыми мысли и чувства. Очистите сердце от страха и не думайте ни о чем, кроме светлого сегодня и завтра, и Господь поможет сделать их такими.Помните: однажды вы предстанете перед Богом и ответите за ваши деяния, так будьте же осторожны, не сходите с пути благочестия - очищайте свою веру, наставляйте братьев-мусульман, указывая им праведный путь!«Утерянное завещание» - продолжение диалога создателей предыдущего спектакля «Разговор с душой», с успехом показанного в ряде городов России в 2016 г. Сюжетной канвой является спасение девушки, решившей покончить с мучившими ее проблемами самым простым и жестоким способом – уйти из жизни.Театрализованное представление с элементами 3D погрузит зрителей в необычайно зрелищную историю. Вобрав в себя все лучшее из сферы искусства — драматический театр, музыкальные композиции, балетную хореографию — постановка обретает особенное, новое звучание и видение.На сцене будут установлены грандиозные сценические декорации, состоящие из множества деталей, включая огромный светодиодный экран и оборудование для спецэффектов.Главные роли в постановке исполнят известные актеры театра и кино: заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров, актер театра и кино Шамиль Хаматов, казахская актриса БибигульСуюншалина.В спектаклетакже заняты ведущие актеры театров Татарстана, Башкирии, Ингушетии, Дагестана.Руководителем проекта является главный имам Московской соборной мечети и Заместитель Председателя Духовного Управления мусульман Ильдар-хазрат Аляутдинов, авторами сценария — Ренат Абянов и Ильгиз Зайниев, режиссером — Ильдар Карим, продюсером - АзатГалямшин.В связи с премьерой в Москве проходят пресс-конференции и презентации проекта с целью популяризации его среди широкой публики. Организаторы также надеются на возможность в течение всего 2017 года показать пьесу минимум в 20 российских городах.На премьеру в концертный зал Crocus City Hall приглашены видные общественные, духовные, политические деятели России – Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Мэр Москвы Сергей Собянин, Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, Глава Республики Татарстан Ривкат Минниханов, Глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, Председатель Духовного Управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и другие известные гости.Организаторами выступает Совет муфтиев России, Духовное Управление мусульман Российской Федерации и Духовное Управление мусульман Москвы при поддержке. Все вырученные от продажи билетов средства поступят в благотворительный фонд «Закят».