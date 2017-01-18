Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

3 июля 2016 года в России Государственная Дума Шестого созыва приняла закон №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», который впервые за всю историю страны ввёл в отечественное правовое поле самые настоящие ювенальные нормыБыли внесены антисемейные изменения в ст.116 УК РФ, обозначен новый вид преступлений – шлепки и оплеухи без видимых последствий и повреждений, введена несоизмеримая с деянием уголовную ответственность за них и определил новую группу преступников – «близкие лица», которых теперь ждёт усугубление вины на основании только одного признака – наличия отношений друг с другом.Содержащиеся там же поправки в ст. 20 УПК РФ осуществили ещё одну кардинальную трансформацию правового поля – перевод конфликтов между родственниками (в том числе, между родителями и детьми) из сферы частного права в сферу частно-публичного права, что означает запрет для правоохранительных органов на прекращение дел о побоях между родственниками в связи с примирением сторон и вменение им в обязанность обязательно доводить до суда любое, даже начатое по заявлению постороннего лица, подобное дело, невзирая на то, что в итоге ни у кого ни к кому никаких претензий давно нет.Этот закон,несомненно, стал вызовом национальному суверенитету страны и вызвал объяснимое возмущение общества и шквал протестов – от писем и телеграмм до пикетов и митингов.11 января 2017 года Госдума Седьмого созыва приняла в первом чтениизаконопроект о декриминализации семейных побоев и переводе их в разряд административных правонарушений.16 января 2017 года в ответ на это внутреннее решение парламента России генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд неожиданно направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором он назвал данный шаг «движением России назад» и призвал «сделать все, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания».17 января 2017 года Вячеслав Володин назвал критику генсека Совета Европы в адрес российского законопроекта о декриминализации семейных побоев «недопустимым давлением на депутатов» и отметил, что данный законопроект «относится исключительно к национальному законодательству» и пока принят лишь в первом чтении, после чего «будет еще рассматриваться во втором и в третьем, а затем его обсудят в Совете Федерации».Семья – это прообраз государства, и сохранение иерархии в семье означает сохранение иерархии в государстве, а значит, его устойчивость и силу. Общественное движение «Семья, любовь Отечество» в течение ряда лет последовательно выступает в защиту суверенитета семьи и сохранение прав родителей на воспитание своих детей. Поэтому, оценив последствия от принятия закона «о родительских шлепках» как угрозу семейным ценностям и установкам, руководством Движения было принято решение о том, чтобы добиваться его отмены.Поэтому сейчас общественность с радостью восприняла решение депутатов Госдумы о рассмотрении и принятии в первом чтении законопроекта об отмене положений ст. 116 УК РФ об ужесточении наказания категории граждан под названием «близкие люди» за побои, не вызвавшие нарушения здоровья. Тем самым государство защитит родителей в случаях, когда им необходимо применить по отношению к своему ребёнку ограниченное воспитательное воздействие без риска сесть за это в тюрьму.Также мы приветствуем и поддерживаем заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который корректно, но твёрдо выразил в своём ответе Генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду позицию государства в отношении защиты суверенного национального законодательства.Предлагаем расширить рассматриваемый законопроект поправками в статью 20 УПК РФ и в дальнейшем также уверенно стоять на заявленных позициях защиты и охраны семьи и национального суверенитета.Людмила Рябиченко, председатель движения «Семья, любовь, Отечество»