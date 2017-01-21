Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

Строительство перинатальных центров, развитие школьной медицины, программа «Земский доктор», развитие высокотехнологичной помощи и санитарной авиации – об этом и не только рассказал председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов, выступая на Пленарном заседании XVI Съезда партии «Единая Россия».Почти вдвое за последние всего три года сократилась в стране младенческая смертность. Принятые поправки в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании» позволили продлить программу строительства перинатальных центров во всех регионах. Фундамент первого из них, казалось бы, заложили совсем недавно, в 2013-м, а уже в этом году завершат строительство еще 17 центров. За сроками внимательно следит Комитет по охране здоровья в рамках парламентского контроля. Подробную карту с графиком строительства центров и увидеть, что происходит в регионах на стройплощадках в реальном времени можно на сайте Комитета.«Как только закончится в 17-м году строительство перинатальных центров, мы приступим вплотную к строительству детских больниц по стране, поликлиник и стационаров. Конечно, это серьезный труд. Но у нас великолепный комитет, в составе которого 11 докторов медицинских наук. Наличие профессионалов в Государственной Думе, на мой взгляд, – это первейший механизм того, чтобы законопроекты имели хорошую экспертизу, осмысление, нормально оценивалась тактика и стратегия», — сказал Дмитрий Морозов.Одним из приоритетов работы Партии «Единая Россия» и Комитета по охране здоровья является развитие школьной медицины. В 2017 году партия «Единая Россия» приступает к реализации нового проекта «Здоровье детям», целью которого, в том числе, станет совершенствование оказания медицинских услуг в школах и детских садах.«Сейчас мы вплотную занимаемся решением вопроса возвращения медицинских кабинетов во все школы страны. Так, как сегодня обстоит ситуация, нас не устраивает. В нынешних условиях невозможно оказать качественную медицинскую помощь детям, нет контроля врача-гигиениста, который должен осуществлять контроль гигиены обучения, спорта» - подчеркнул председатель. По его словам, вопрос о том, должна ли быть должность врача в штатном расписании школы или это должен быть специалист поликлиники, прикрепленный к образовательному учреждению, требует обсуждения. «Мы исходим из того, что функциональная нагрузка будет рассчитываться как один специалист примерно на полторы-две тысячи учащихся. Но в каждой школе на постоянной основе должна быть медицинская сестра», - убежден Дмитрий Морозов. Кроме того он считает необходимым включить в школьную программу в рамках предмета ОБЖ вопросы психологии табакокурения, профилактики потребления наркотических средств. По его словам это позволит снизить распространение социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ инфекции.По его словам, в «Единой России» считают важным создать в стране систему подготовки кадров школьных врачей и разработку на федеральном уровне стандарта оснащения школьного медицинского кабинета. Депутат напомнил, что на остроту проблемы ранее обратил внимание президент Российской Федерации Владимир Путин.Отдельно Дмитрий Морозов остановился на теме программы «Земский доктор». Он отметил, что данная программа продлена на год и при этом до 60% увеличена доля федерального финансирования этого проекта. Также продолжается работа по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Кроме того, законодательно закреплен механизм софинансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионах страны. На эти цели в трехлетний период будет выделяться по шесть миллиардов рублей ежегодно.«В 2017 году перед нами стоят серьезные задачи. Во-первых, продолжить совершенствование оказания медицинской помощи на селе. И здесь необходимо проработать механизмы закрепления специалистов в рамках программы «Земский доктор» и содействовать распространению успешного опыта ряда регионов нашей страны по реализации программы «Земский фельдшер». А также, распространение практики выездных форм оказания медицинской помощи жителям труднодоступных районов», - сказал Морозов. Он добавил, что очень важными являются меры по установлению порядка ликвидации и реорганизации медицинских организаций, особенно на селе.Принятие целого блока федеральных законов бюджетной направленности, по словам председателя Комитета, позволило обеспечить финансирование обязательного медицинского страхования, в том числе, высокотехнологичной помощи по всем направлениям. Таким образом, на эти цели в бюджете запланировано 96,7 миллиардов рублей ежегодно. Речь идет о развитии санитарной авиации, проект по развитию которой запущен в 34 регионах страны – на эти цели направлено 3,4 миллиарда рублей.Немаловажным является и то, что за счет средств федерального бюджета обновлен автопарк «скорой помощи» - в регионы поступило свыше 1300 автомобилей «скорой помощи».Морозов отметил, что большое внимание будет уделено решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения. «Ключевую роль сыграет аккредитация специалистов, а также внедрение системы образовательных сертификатов и концепция непрерывного медицинского образования», - сказал парламентарий.Кроме того, уровень оплаты врачей будет увеличиваться в соответствии с указами президента России.По вопросу информатизации здравоохранения Морозов напомнил, что еще одним важным направлением работы в сфере развития системы здравоохранения является развитие информационных технологий в этой отрасти. «В скором времени в Госдуме будет рассмотрен новый законопроект по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий. В Послании Президента говориться о подключении к широкополосному интернету в течении двух лет всех медицинских организации страны», - заявил председатель Комитета.«Мы должны навести порядок в лекарственном обеспечении, - заявил Дмитрий Морозов, - предлагается ввести маркировку лекарственных средств, что поможет избавить рынок медикаментов от поделок и контрафакта».Также среди планов парламентского большинства на этот год Морозов отметил законодательное закрепление оказания медицинской помощи строго в соответствии с клиническими руководствами и протоколами лечения, что существенно повысит качество оказания медицинской помощи во всех регионах российской Федерации, равно как и распространение по всей стране опыта университетских клиник и центров аккредитации специалистов.Немаловажную роль в совершенствовании всей системы здравоохранения играют попечительские советы и некоммерческие организации. «Мы должны поддержать работу НКО и возможность осуществления гражданами добровольческой деятельности в медицине» - подчеркнул председатель Комитета.В заключение, Морозов затронул еще одну важную тему как социальная поддержка и обеспечение безопасности самих медицинских работников, в том числе обеспечение их безопасной деятельности. Он выразил уверенность в том, что «Единая Россия» примет консолидированное решение по этому вопросу.«Уважаемые коллеги, в ходе работы вчерашней дискуссионной площадки «Здоровое будущее» вместе с Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой мы еще раз укрепились в понимании того, что совместными усилиями, используя интеллектуальные и кадровые возможности, при поддержке гражданского общества мы обязательно решим все поставленные задачи. Это будет полностью соответствовать требованиям наших избирателей. Спасибо!».