Что показал «съезд» ВАК?

Кто они – настоящие виновники провала диаспоральной политики Азербайджанского государства вообще, и в России, в частности?

Следует констатировать, что эти поиски неминуемо приводят нас к выводу о решающей роли исторических процессов, происходящих в России, об отношении этого государства к Азербайджану и своим гражданам азербайджанской национальности. В этой связи становится очевидной и значимость эффективности внешней политики молодого азербайджанского государства по отношению к Российской Федерации вообще, и в области диаспоральной политики, в частности. Поэтому ответ на вопрос, сформулированный в качестве заголовка данной статьи может прояснить многое из того, что происходит в этой области.Наш ответ на данный вопрос звучит следующим образом:1. 26 декабря 2016 года наконец-то произошла смена президента ВАК, номинальной фигуры, с ограниченными представительскими функциями, что дает небольшие надежды на оживление деятельности этой организации;2. Но вместе с тем, еще остаются на своих постах основные руководители ВАК и главные виновники паралича этой организации в последние годы – высокопоставленные чиновники Азербайджанской Республики, которые и организовали эту смену декораций и которые в очередной раз продемонстрировали свое неуважение азербайджанской общине России, а также законам этой страны.Прежде чем обосновать эти два главных тезиса данной статьи, хотелось бы поздравить нового президента ВАК, пожелать ему крепкого здоровья и большого терпения для успешной деятельности на благо азербайджанцев России. Очень хочется, чтобы избрание нового президента послужило толчком для пробуждения и активной деятельности этой самой крупной и ранее авторитетной организации азербайджанской общины России.Личность нового президента ВАК, его репутация порядочного человека и высокого профессионала в своей профессии, его критический подход к сложившимся негативным явлениям дают нам определенные надежды на позитивные изменения. Отчасти эти надежды связаны тем, что он является братом незабвенного Айдына Курбанова – настоящего гейдарчи, патриота, мецената, просто человека с большой буквы, который был не только спонсором ВАК, но и активно помогал практической работе организации. К сожалению, безвременный уход из жизни Айдына Курбанова и неустанного защитника ВАК Фармана Салманова, переезд в Баку опытных организаторов, руководителей исполнительного аппарата Зейнала Нагдалиева и Гюндуза Мухтарова, отстранение от работы опытного дипломата Эльдара Кулиева и, наконец, самоотстранение Араза Агаларова и Тофика Меликли в знак протеста безобразиям, творящимся в данной организации, не могло не оказать пагубного действия на еще большее ухудшение дел в ВАКе.Поэтому, учитывая врожденную пассивность и терпимость наших людей ко всякого рода негативным явлениям, хотелось бы предупредить нового президента и его коллег в исполнительном аппарате о том, что успехи их деятельности напрямую будут зависеть от их относительной самостоятельности от чиновников Азербайджанской Республики. Если они останутся такими же марионетками, как прежние руководители ВАК, то надеяться на какой-нибудь успех не имеет никакого смысла, ибо как показывают многолетние наблюдения и анализ реализации диаспоральной политики Азербайджанского государства в России, чиновники, занятые данной работой, понимать и учитывать условия жизни нашей общины не могут и не хотят. Они уже многие годы умудряются оставаться на своих постах, несмотря на фактический саботаж решений и указаний президента И.Алиева в данной области. Некоторые из этих чиновников рассматривают нас, граждан суверенного и демократического Российского государства, как жирных баранов с густой шерстью, которые просто обязаны по их пастушескому свисту следовать в места стрижки, дойки и даже на бойню.В условный список подобных горе — «деятелей» следовало бы отнести в первую очередь господина Али Гасанова, ныне помощника Президента Азербайджана, возглавлявшего долгие годы социально-экономический отдел в Администрации Президента, в структуру которого входил и сектор по работе с диаспорой. Заняв активную жизненную позицию еще в годы учебы в Москве участием в митингах и шествиях против ввода войск в Баку по приказу М.Горбачева, господин А.Гасанов, далее работая на ответственной работе в Аппарате Президента АР, приобрел большой опыт, и, наверное, мог бы быть полезным в различных областях управленческой деятельности. Однако, являясь куратором диаспоральной политики, он неоднократно совершал явные ошибки и просчеты, которые привели не только к снижению эффективности, даже извращению этой политики. Список этих ошибок слишком велик, чтобы все их перечислить в небольшой статье и поэтому мы приведем несколько характерных примеров для наглядности и доказательности наших суждений.Господин А.Гасанов в своих публичных выступлениях позволил себе обратиться к лидерам и активу азербайджанской общины России языком шантажа и угроз, пугая их расправой над их близкими в республике. Не говоря о неприемлемости подобных действий в демократических обществах, стоит задуматься, какую тень бросает такое поведение на органы власти в Азербайджане. Считаем, что такое обращение вдвойне неприемлемо в отношении актива диаспоры, ибо эти люди заслуживают почет и уважение, самоутвердившись в чужой стране и помогая своей исторической родине.Господин А.Гасанов причастен к компании травли в СМИ и государственных органах Азербайджана участников встречи представителей азербайджанской и армянской общин России. В этом случае сознательно искажалась информация о целях и причинах этой встречи. В вину участникам встречи ставилось то, что они якобы покушались на компетенции государственных органов Азербайджана и обсуждали пути решения Карабахской проблемы. На самом деле, встреча была инициирована государственными органами РФ, озабоченными обострением отношений между молодыми людьми азербайджанской и армянской национальности на тот момент, приведшим к открытому конфликту в различных городах России, в том числе в Москве. Целью этой встречи было предотвращение дальнейшей эскалации напряжения и обеспечение безопасности как представителей двух общин, так населения страны, в целом. Участники встречи, естественно не могли не указывать на Карабахскую войну, как первопричину периодических вспышек насилия на территории России, и выразили пожелание скорейшего разрешения конфликта путем мирных переговоров.Господин А.Гасанов причастен к ожесточенной травле, организованной в Азербайджане против Аббаса Аббасова и его родственников. Ему в вину ставили то, что власти и бизнес-элита России, в том числе богатые азербайджанцы России, относятся к Аббасу Аббасову с уважением. Обвинения в его адрес доходили до настоящего абсурда. В частности, А.А.Аббасова обвинили в подготовке к государственному перевороту в Азербайджане, как будто его причастность уже доказана следствием и судом.В действительности же подобным образом выражалась личная неприязнь к А.Аббасову одного-двух влиятельных людей, а также нежелание отвечать на критику основных спонсоров на неэффективную деятельность ВАКа, растратившего немалые финансовые средства. Теоретически, наверное, можно предположить, что А.Аббасов, возможно в глубине души, имел какие-то далеко идущие планы по своему возвращению в республику. Однако, во всех своих публичных выступлениях он признавал приверженность к политике, проводимой Президентом И.Алиевым, и позиционировал себя как его личного друга. Да, господин А.Аббасов в своей общественной деятельности допустил немало ошибок, которые еще долго будут оказывать негативное воздействие на положение азербайджанской общины в России. Но еще больший вред нанесла нам кампания, организованная в Азербайджане против А.Аббасова, в результате которого от проблем общины отвернулись все богатые азербайджанцы России из списка журнала «Форбс», и в новый состав Президиума ВАК вошли только бизнесмены средней руки.Особое недоумение вызывают некоторые кадровые решения господина А.Гасанова, в особенности, перевод в отдел, возглавляемый им в Аппарате Президента бывшего заведующего отделом России и СНГ в Государственном комитете по работе с диаспорой некоего Шакира Селимова. Как известно, самые крупные провалы по диаспоральной работе происходили в России и были связаны с вопросами управления ВАКом. Вышеназванный господин был человеком непосредственно ответственным за данный участок работы, точнее за бездарность этой работы. Господин Шакир Селимов известен в России тем, что его сотрудники вели себя как попрошайки и создавали головную боль региональным общинам, навязывая им в качестве руководителей недостойных людей, иногда с явными криминальными связями, а он сам продавал за деньги приглашения на съезды и форумы, проводимые в Баку для актива диаспоральных организаций; причем цены он назначал в зависимости от номера рядов и мест в зале, где присутствовал Президент и другие должностные лица государства. Прискорбно, что такие факты игнорировал не только господин А.Гасанов, а также и органы государственной безопасности республики. Впрочем, после снятия с должности бывшего министра национальной безопасности выяснилось, что в этом ведомстве некоторые руководители больше интересовались не вопросами безопасности государства и его руководителей, а изобретали противоправные способы собственного обогащения. Видимо, по этой причине представители этой структуры в России не выполняли свои прямые обязанности – не изучали каналы подпитки армянских агрессоров военными и экономическими ресурсами России, а больше интересовались финансовыми возможностями соотечественников. Подобный подход не мог не привести к реальным и имиджевым потерям для республики.Например, миллиардные потери крупнейшего государственного банка – Международного Банка Азербайджана, без сомнения, связано также с тем, что представитель Министерства национальной безопасности в банке, и не имеющий представления об основах финансово-банковской науки господин Губад Гусейнов в последние годы последовательно расширял зоны своего влияния путем выталкивания из банка высококвалифицированных специалистов банковской сферы, используя при этом известные методы НКВД СССР в тридцатые годы прошлого века.Самая непростительная ошибка господина А.Гасанова в области реализации диаспоральной политики — это разделение азербайджанской общины России на «своих» и «чужих» и противопоставление их друг другу. При этом он, как слепой, не видит результативную работу «чужих» и огромный вред, который наносят «свои». Именно этот подход привёл к краху некогда многообещающей диаспоральной организации, которую изнутри съедали свои черви и которую теперь приходиться спасать экстренными мерами, пренебрегая принципами межгосударственных отношений и дипломатического этикета. Господин А.Гасанов, принимая непосредственное участие в агитации, организации и проведении съезда ВАК, действовал точно в стиле небезызвестного Гудси Османова, которого он в свое время защищал. Примечателен тот факт, что на нынешний съезд ВАК не были приглашены представители другой федеральной организации – ФНКА АЗЕРРОС, которая была создана раньше ВАК в соответствии с законодательством РФ и признается властями этой страны. Да, в прошлом руководители этой организации допускали определенные ошибки и просчеты, за что организация потеряла часть своего актива, не согласного с деятельностью ее руководителей. Но, теперь нет в этой организации провокатора С.Садыкова, нет А.Аббасова, внушающих страх и неприязнь некоторым чиновникам в Азербайджане. В то же время в организации есть большое количество патриотов и России, и Азербайджана одновременно. Эти люди одинаково бескорыстно любят и свою историческую родину и дорожат правами, предоставленными им Российским государством. Они не согласны становиться «пятой колонной» или считаться экстремистской ячейкой в стране, которая предоставила им все возможности для благополучной жизни и все права гражданина. Считать этих людей «неправильными азербайджанцами», вешать на них ярлыки неугодных в корне противоречат наставлениям Общенационального лидера азербайджанцев Г.А.Алиева, о необходимости интегрироваться в общество в странах пребывания и не забывать при этом свою историческую родину, а также пожеланиям Президента И.Алиева помогать каждому азербайджанцу, в какой бы стране он не проживал.Опасность деятельности господина А.Гасанова в роли куратора диаспоральной политики для России и других стран СНГ заключается в том, что он навязывает гражданам этих стран правила и стандарты псевдодемократии – демократии по назначению и приглашению для своих. Ведь в России и других демократических странах съезд понимается как собрание уполномоченных донести мнение группы людей, кому делегированы определенные права. Только в Азербайджанской Республике своих послушных гостей, собравшихся по приглашению организаторов, умудрились назвать съездом. Так и нынешний съезд ВАК не может считаться съездом в общепринятом политико-правовом смысле этого слова, поскольку это не было собрание избранных по определенным квотам делегатов, а было собранием людей, лояльных чиновникам, приехавших из Баку для проведения данного мероприятия. По крайней мере, участие представителей Московского региона на данном съезде не было обсуждено и утверждено голосованием, поскольку не было проведено соответствующие собрание актива ВАК данного региона. Следовательно, этот съезд и его решения не могут считаться легитимными по части участия в нем представителей Московского региона. Это произошло потому, что команда организаторов во главе с господином А.Гасановым по привычке пренебрегли общепринятыми правилами выборной демократии и руководствовались своими принципами деления людей на «своих» и «чужих» уже по отношению к членам ВАК: «свои» – это те, кто готов согласиться на любые предложения чиновников из Баку, «чужие» – это те, которые имеют собственное мнение о проблемах общины и могут смело и открыто критиковать руководителей ВАК и ее кураторов. Иначе как можно объяснить то обстоятельство, что на этот съезд не получил официального приглашения один из основных учредителей ВАК, первая общественная организация азербайджанцев России — Московское общество азербайджанской культуры «Очаг/Оджаг», которую возглавляет вице-президент ВАК профессор Тофик Меликли? Будучи членом Информационно-аналитической комиссии ВАК и членом Правления общества «Оджаг», а самое главное, принципиальным и последовательным гейдарчи, отстаивавшим эту позицию на партийных мероприятиях союзного масштаба в период горбачевской власти, в открытых дебатах с руководителями Народного фронта Азербайджана в период их пребывания у власти, многочисленных российских и международных форумах и конференциях, я тоже был лишен возможности принимать участие на данном съезде, хотя присутствовал на совещании представителей регионов, где обсуждали вопросы по созыву очередного съезда и его подготовки. По окончании совещания я подошёл к господину А.Гасанову и представил ему свою книгу, указав в ней статью, посвященную анализу проблем диаспоральной политики Азербайджанского государства в России, наивно полагая, что материалы этой статьи могут быть использованы при подготовке съезда, поскольку в ней были обобщены основные ошибки в реализации этой политики и предложены конкретные меры по их исправлению. Я наделся, что в сложившихся критических условиях, когда организация доведена до опасной черты, когда ей грозит ликвидация, будет организовано широкое обсуждение всех заинтересованных в ее возрождении сил для поиска выхода из ситуации и предотвращении в будущем подобной ситуации. Однако, видимо я не учел принципиальную позицию этих, по меткому выражению одного уважаемого мною человека, «необольшевиков», которые считают, что кроме их собственных заблуждений, возведенных в ранг абсолютной истины, других мнений быть не может. Они ради отстаивания своих принципов готовы жертвовать чем угодно, даже судьбой организации, у истоков которой стоял Общенациональный лидер и создатель Азербайджанского государства Г.А.Алиев.Теперь несколько слов о другом герое моей статьи – Назиме Ибрагимове, который уже многие годы возглавляет Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой. Этот господин начал свою активную деятельность в качестве коммерсанта средней руки, и несмотря на долгие годы пребывания на высоком государственном посту ничуть не изменился, остался в душе все таким же коммерсантом. У него только выросли аппетиты и потребности к большим затратам за казенный счет в дорогих гостиницах зарубежных стран, куда он приезжает для проведения помпезных, но не имеющих никакого результата мероприятий. Нередко его сотрудники в России занимаются попрошайничеством, не гнушаются вымогать откаты, если случайно их организация каким-то образом участвует в финансировании какого-то мероприятия в Азербайджане. Случая о том, что Госкомитет существенно и системно поддержал какую-нибудь диаспоральную организацию, действительно нуждающуюся в помощи, никто в России не припомнит. Ни в одной стране мира, где Госкомитет насаждал свои конгрессы, ему не удалось договориться с авторитетными и уважаемыми лидерами азербайджанской общины, за исключением тех случаев, когда уже состоявшиеся региональные организации и их лидеры по тем или другим соображениям сами приняли решение войти в состав этих конгрессов; как правило, находя и договариваясь на коммерческих принципах каких-то марионеток, он представляет их обществу как великих лидеров диаспоры. Он даже не смог построить эффективное взаимодействие с уже функционирующими организациями, вовремя и адекватно реагировать на их проблемы. Ведь как можно было допустить, что самая крупная и имеющая большие возможности организация, как ВАК, деградировала до положения сомнительной компании. Ведь серьезные проблемы в деятельности ВАК появились еще давно и открылись даже для незрячих, после известной конференции, когда прежний руководитель исполнительного аппарата Натиг Агамиров не представил финансовый отчёт, в связи с чем уважающий себя и уважаемый всеми азербайджанцами Рамиз Абуталыбов отказался взять на себя ответственность в новой для себя должности. С того момента дела организации стали идти все хуже и хуже на протяжении многих лет. Но господину Н.Ибрагимову проблемы ВАК были нипочем. Он был глух на все обращения актива ВАК и аксакалов общины.Нельзя не сказать несколько слов и об ответственности уважаемого Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, господина Полада Бюльбюль оглы. Он конечно, представляет АР в РФ достойным образом, пользуется заслуженным авторитетом во властных структурах России, а также вызывает симпатию широких слоев общественности в этой стране. Ему отчасти помогает признание публики, знающего его как певца и композитора еще с советских времен и он щедро использует этот свой личный капитал на пользу своей молодой республике. Однако, его позиция как Посла АР в РФ изначально была противоречива и по отношении к ВАК. Эта позиция характеризуется своей непоследовательностью. Вступая в свою должность, он первоначально без утайки выразил намерение разогнать мошенников, засевших в этой организации. Не добившись этой цели, он на долгое время отстранился от этой организации, точнее игнорировал ее и ее проблемы. Видимо, гром грянул для Посла в тот момент, когда Президент АР выразил открытое недовольство положением дел в диаспоральных организациях России и государственные органы этой страны вынуждены были предупредить о возможных последствиях деятельности ВАК и чудачествах Гудси Османова, который именовал себя заместителем Посла АР в РФ. Тогда уважаемому Послу ничего не оставалось, кроме как вникать и вмешиваться в проблемы диаспоральных организаций и в первую очередь ВАК. До этого момента Посол близко не интересовался этими организациями и удовлетворялся в этом вопросе работой своих не всегда компетентных сотрудников, которых навязывали ему вышестоящие государственные структуры АР. Наверное, при более принципиальной позиции Посла для согласования кандидатур будущих сотрудников посольства, ему не приходилось бы смущаться перед государственными органами, коллегами и общественностью за деятельность своих сотрудников. Ведь уважаемый Посол прекрасно знал Гудси Османова в качестве консула на общественных началах, имел полную информацию о том, как он разругался со всеми руководителями азербайджанской общины Санкт-Петербурга, что он не только не имеет представления о дипломатической работе и дипломатической этике, а даже не обладает минимальной культурой для общения с людьми на бытовом уровне. Господину Послу хорошо были известны результаты работы своего собственного сотрудника, господина Агалара Атамогланова в качестве ответственного по работе с диаспорой, который не мог выдвинуться дальше узкой компании мелких торговцев и бизнесменов средней руки, за несколько лет работы в посольстве. Без согласия господина Посла этот горе дипломат, конечно, не мог бы подняться на более высокую и требующую высокого интеллекта должность – советника по политическим вопросам. Чем Азербайджанскому государству может помочь такой сотрудник при решении сложнейших вопросов международной политики, если он годом раньше не мог наладить отношения с диаспоральными организациями азербайджанской общины и фактически провалил несколько мероприятий, имеющих важное общественно-политическое значение.Приведу только один пример, который врезался в мою память навсегда и характеризует уровень компетенции и организаторские способности этого господина. В то время, когда он был ответственным по работе с диаспорой: велась подготовка Вечера Азербайджанской культуры в Кремлёвском дворце съездов с ожидаемым присутствием двух первых леди – госпожи М.Алиевой и Л.Медведевой. Из трех тысяч пригласительных, предназначенных для представителей диаспоральных организаций и общественности г. Москвы, распределяемых господином А.Атамоглановым, для сотрудников банка МБА-МОСКВА и банковской общественности города были выделены всего десть билетов на втором ярусе; после вмешательства советника по культуре посольства удалось получить еще пять пригласительных на 27и 28 рядах партера, за счет чего смогли посадить руководителей крупных банков России, и в частности, бывшего Председателя Государственной Думы и на тот момент являвшегося Президентом крупного «Мособлбанка» Геннадия Селезнева. В то же время, на восьмом ряду восседали личные гости господина А.Атамогланова – группа дам, которые не должны были быть допущены на это мероприятие. В целом, вследствие такого распределения в партере образовалась большая пустота, из — за чего начало мероприятия значительно было сдвинуто и в конце концов пришлось первые ряды заполнить молодежью с верхних ярусов, которые конечно были одеты не по протоколу, т.е.в джинсы и футболки, а не костюмы и галстуки.С большим сожалением приходится отметить, что в целом всегда относясь с вниманием к проблемам представителей азербайджанской общины России, господин Посол не всегда поступает логично и справедливо: он иногда больше внимания уделяет отдельным людям, которые явно не заслуживают этого, тогда как порою игнорирует проблемы людей, полезных общине и республике. Ведь господин Посол в России представляет Президента АР, руководителя государства, отличающегося проведением самой гуманной и эффективной социально-экономической политики во всей Восточной Европе и СНГ. Господина Полада Бюльбюль оглы люди также знают как сына гордых и несгибаемых Карабахских гор и поэтому ожидают от него справедливости и уважения достоинства каждого соотечественника.Подводя итоги, с горечью приходится констатировать провал единственного направления – диаспоральной политики в целом успешной внутренней и внешней политики Президента И.Алиева, в неудачах которой без сомнения ответственны вышеназванные люди и их горе-специалисты. Ибо все основные принципы этой политики четко и ясно сформулированы Президентом И.Алиевым и достаточно ясно разъяснены в работах руководителя его аппарата, академика Р.Мехтиева. Будем надеяться, что наконец-то научно обоснованный и уже утвержденный, а также принятый с большим воодушевлением азербайджанской общиной России курс наконец-то найдет своих достойных исполнителей.