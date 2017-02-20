Россия увеличила производства сыров

Популярное / Экономика
20 фев 2017
Россия увеличила производства сыровЗа первый месяц текущего года российские производители выпустили 32,6 тысячи тонн сыров, улучшив результаты на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, с декабря 2016 года производственные показатели снизились на 8,4%. Стоит отметить, что за двенадцать месяцев отечественные сыроделы выпустили 600 тысяч тонн сыров и сырных продуктов.

Доля сырных продуктов в общем объеме производства составляет 22,7%, год назад этот показатель был практически идентичным и составлял 23%. Эксперты отмечают, что стремление предприятий заменить молоко более дешевыми ингредиентами, в частности, пальмовым маслом, вызвано желанием поддержать спрос населения. В условиях сокращения реально располагаемых доходов граждан спрос на многие молочные продукты падает, что приводит к ограничениям для роста отрасли.

Весомую роль в увеличении производства сыра сыграла политика импортозамещения. Если до введения продовольственного эмбарго отечественная продукция занимала только 50% прилавков, то в 2016 году она смогла отвоевать себе почти 75%.

Источник: innov.ru
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