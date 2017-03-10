В Москве проходит серия благотворительных концертов "Музыка любви"

«АНО «Дружба», созданная по инициативе большого мастера песенного искусства Владмира Шаинского, существует уже более 10 лет. Проходящий 2017-ый отмечается 90-летним юбилеем со дня рождения маэстро и 70-летием его творчества», - рассказал ген. директор организации Александр Дзюбенко, - «Сейчас Владимир Яковлевич находится в реабилитационном периоде. А мы, проходящей серией благотворительных концертов, продолжаем воплощать его идею о единении - дружбы культур разных наций, сохранении культурного наследия - тех ценностей, которые необходимо бережно хранить, передавая поколениям».«Музыка любви» этого вечера отразила большой диапазон человеческих эмоций, переживаний. Так, «сильная половина», пела на совсем разные темы: о любви к городу – н. а. России Ренат Ибрагимов – «Песня о Ленинграде» (авторская), от которой «ноги ходили сами»(!); певец, музыкант и композитор, Лауреат премии «ТЭФИ», экс - солист группы «Рецитал» и ВИА «Коробейники», з.а. РФ Александр Левшин - о большой дружбе - знаменитую «Я соберу своих друзей». Оригинальный интерактивный образ Остапа Бендера («Золотой купидон») представил Дипломант Конкурса Актёрской песни имени Андрея Миронова - Сергей Федотов, в фильмографии которого «Сибирский цирюльник», «Улицы разбитых фонарей»… и др. А Лауреат премии И.С. Козловского, з.а. Украины Руслан Кадиров в который раз покорил публику исполнением украинской «Чёрные брови, карие очи»! Нельзя не упомянуть открытие Вечера – молодого Фёдора Суржикова, продолжателя традиции актёрской семьи Суржиковых. Исполнительская манера сложной музыки Энрико Мариконе принесла ему заслуженные аплодисменты!О вере в чудо любви, о простом женском счастье, вдохнули благодарной публике лирическое настроение чудесные мелодии авторских песен: Лауреата Международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте, з.а. России Екатерины Суржиковой («Любви дурман»); поэта, композитора и певицы Веры Полетаевой («Нежность белых роз»); Лауреата международных конкурсов, автора-исполнителя Полины Очировой («Верю в чудо»).Ещё большего жару добавил молодой Российско-Белорусский проект – группа «Беловежская пуща». Прекрасный вокал в «Беловежской пуще», молодой задор («Касил Ясь») совсем было покорили слушателей, как неожиданно финальным апофеозом стала «Песня о России» в исполнении группы. «Твой дом Россия!» К словам этого куплета, под продолжительное бисирование публики присоединились и участники этой большой концертной программы, замечательные артисты разных национальностей и представители культурного наследия стран Содружества!