В Москве проходит серия благотворительных концертов "Музыка любви"

В Москве с большим успехом проходит серия благотворительных концертов при участии звёздных и популярных исполнителей песенного творчества, организованных при содействии творческой организации «Дружба». Особенно запомнился зрителю недавно прошедший концерт на одной из ведущих площадок столицы «Музыка любви».
«АНО «Дружба», созданная по инициативе большого мастера песенного искусства Владмира Шаинского, существует уже более 10 лет. Проходящий 2017-ый отмечается 90-летним юбилеем со дня рождения маэстро и 70-летием его творчества», - рассказал ген. директор организации Александр Дзюбенко, - «Сейчас Владимир Яковлевич находится в реабилитационном периоде. А мы, проходящей серией благотворительных концертов, продолжаем воплощать его идею о единении - дружбы культур разных наций, сохранении культурного наследия - тех ценностей, которые необходимо бережно хранить, передавая поколениям».
«Музыка любви» этого вечера отразила большой диапазон человеческих эмоций, переживаний. Так, «сильная половина», пела на совсем разные темы: о любви к городу – н. а. России Ренат Ибрагимов – «Песня о Ленинграде» (авторская), от которой «ноги ходили сами»(!); певец, музыкант и композитор, Лауреат премии «ТЭФИ», экс - солист группы «Рецитал» и ВИА «Коробейники», з.а. РФ Александр Левшин - о большой дружбе - знаменитую «Я соберу своих друзей». Оригинальный интерактивный образ Остапа Бендера («Золотой купидон») представил Дипломант Конкурса Актёрской песни имени Андрея Миронова - Сергей Федотов, в фильмографии которого «Сибирский цирюльник», «Улицы разбитых фонарей»… и др. А Лауреат премии И.С. Козловского, з.а. Украины Руслан Кадиров в который раз покорил публику исполнением украинской «Чёрные брови, карие очи»! Нельзя не упомянуть открытие Вечера – молодого Фёдора Суржикова, продолжателя традиции актёрской семьи Суржиковых. Исполнительская манера сложной музыки Энрико Мариконе принесла ему заслуженные аплодисменты!
О вере в чудо любви, о простом женском счастье, вдохнули благодарной публике лирическое настроение чудесные мелодии авторских песен: Лауреата Международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте, з.а. России Екатерины Суржиковой («Любви дурман»); поэта, композитора и певицы Веры Полетаевой («Нежность белых роз»); Лауреата международных конкурсов, автора-исполнителя Полины Очировой («Верю в чудо»).
Ещё большего жару добавил молодой Российско-Белорусский проект – группа «Беловежская пуща». Прекрасный вокал в «Беловежской пуще», молодой задор («Касил Ясь») совсем было покорили слушателей, как неожиданно финальным апофеозом стала «Песня о России» в исполнении группы. «Твой дом Россия!» К словам этого куплета, под продолжительное бисирование публики присоединились и участники этой большой концертной программы, замечательные артисты разных национальностей и представители культурного наследия стран Содружества!Наталья Сенина