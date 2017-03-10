В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

Организаторы: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России и Московское отделение Союза писателей Азербайджана.Специальный гость вечера, приглашенный из Баку, известная поэтесса Алина Талыбова, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, завотделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан».В поэтическом вечере примут участие и выступят Ильхам Бадалбейли, Михаил Синельников, Евгений Рейн, Дмитрий Гасин, Андрей Коровин, Сергей Каратов, Валентин Резник, Наталья Ванханен, Майя Бадалбейли, Афаг Шихлы и другие.Гости литературного салона познакомятся с творчеством русских и азербайджанских поэтов, создающих поэтические произведения как на русском, так и азербайджанском языке. На мероприятии также прозвучат переводы с азербайджанского на русский язык, несколько музыкальных номеров.«Хочу напомнить, что этот поэтический вечер является традиционно ежегодным и реализуется с 2013 года в рамках фестиваля русско-азербайджанской поэзии. За это время были организованы три вечера, которые пользуются неизменным успехом у ценителей поэзии. Литературный вечер «Поэзия без границ» не случайно имеет такое название, так как культура способствует сближению и взаимопониманию, укреплению дружбы между народами, ведет нас к диалогу и духовному взаимообогащению», — отметил поэт, переводчик и публицист Ильхам Бадалбейли.гор. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»), ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, Вход свободный