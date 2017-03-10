В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

Популярное / Анонсы
Вчера, 18:04
В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзииВ Москве, в Центральной универсальной научной библиотеке (ЦУНБ) им. Н.А. Некрасова, 17 марта, 18-00 час. состоится традиционный Вечер русско-азербайджанской поэзии «Поэзия без границ», в котором примут участие известные русские поэты, а также азербайджанские поэты, живущие в Москве.

Организаторы: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России и Московское отделение Союза писателей Азербайджана.

Специальный гость вечера, приглашенный из Баку, известная поэтесса Алина Талыбова, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, завотделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан».

В поэтическом вечере примут участие и выступят Ильхам Бадалбейли, Михаил Синельников, Евгений Рейн, Дмитрий Гасин, Андрей Коровин, Сергей Каратов, Валентин Резник, Наталья Ванханен, Майя Бадалбейли, Афаг Шихлы и другие.

Гости литературного салона познакомятся с творчеством русских и азербайджанских поэтов, создающих поэтические произведения как на русском, так и азербайджанском языке. На мероприятии также прозвучат переводы с азербайджанского на русский язык, несколько музыкальных номеров.

«Хочу напомнить, что этот поэтический вечер является традиционно ежегодным и реализуется с 2013 года в рамках фестиваля русско-азербайджанской поэзии. За это время были организованы три вечера, которые пользуются неизменным успехом у ценителей поэзии. Литературный вечер «Поэзия без границ» не случайно имеет такое название, так как культура способствует сближению и взаимопониманию, укреплению дружбы между народами, ведет нас к диалогу и духовному взаимообогащению», — отметил поэт, переводчик и публицист Ильхам Бадалбейли.

Адрес: гор. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»), ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, Вход свободный

Пресс-служба ФНКА АзерРос
Популярное

На сайте Change.org создана петиция о признании геноцида азербайджанцев в Ходжалы 25-26 февраля 1992 года

Вчера, 22:16

В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

Вчера, 18:04

В Москве проходит серия благотворительных концертов "Музыка любви"

10 мар 2017
Анонсы

В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

Вчера, 18:04

Время кино в Казани

14 фев 2017

VIII фестиваль зеленого документального кино ECOCUP пройдет в Москве

13 фев 2017
Комментарии

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017

Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

21 янв 2017

Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

17 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи