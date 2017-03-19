В Москве состоялся традиционный поэтический вечер «Поэзия без границ»

В этот теплый весенний вечер «Некрасовка» собрала целый зал людей – поклонников поэтического слова, которые пришли насладиться выступлениями известных русских, а также азербайджанские поэтов, живущих в Москве.Заместитель генерального директора библиотеки имени Н.А. Некрасова Раиса Самсонова перед тем как передать слово ведущим, отметила, что «Некрасовка» с большим удовольствием сотрудничает с азербайджанской общиной, которая проводит интересные и разнообразные мероприятия в их стенах, а также сообщила, что 29 марта состоится презентация книги известного азербайджанского писателя и публициста Абдула Гусейнова «Судьба литовского караима», посвященная видному военноначальнику Масею Сулькевичу.Ведущие вечера известные поэты и переводчики Илхам Бадалбейли и Михаил Синельников, открывая мероприятие, отметили, что поэты, которые будут выступать, должны порадовать публику своими свежими и лучшими стихами, чтобы поэтический вечер соответствовал высокому уровню, где «должна звучать поэзия «высокого штиля». «Это уже четвертый по счету поэтический вечер, который в этом году проходит в преддверии светлого праздника Новруз, связанного с возрождением природы и радостью от ожидания новых счастливых перемен», — подчеркнул Ильхам Бадалбейли.В приветственном слове к собравшимся член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, президент ФНКА АзерРос Мехрибан Садыгова поблагодарила всех, кто откликнулся и принял приглашение организаторов вечера, руководство и сотрудников библиотеки за гостеприимство и радушие и поэтессуАлину Талыбову, специально приехавшую на мероприятие из Баку.Она отметила, что российско-азербайджанские культурные связи находятся на самом высоком уровне, и корни дружбы и разносторонних связей между двумя странами имеют давнюю историю, напомнила о том, что «еще в 12 веке Низами в своей «Пятерице» любовно описывал быт, нравы и обычаи «русов», прославлял русских богатырей. А в поэме «Семь красавиц» Низами писал о красоте и мудрости русской красавицы». Мехрибан Садыгова также отметила, что азербайджано-русская культура объединяется личностями, которые принадлежат двум народам. Это и всемирно известный Муслим Магомаев, и известный бакинец Мстислав Ростропович, художник Таир Салахов и другие.Особый вклад в сохранении и пропаганде культурного наследия Азербайджана, в развитии азербайджано-российских культурных связей в последние годы вносит Фонда Гейдара Алиева, лично ее руководитель Мехрибан Алиева, а теперь и Первый вице-президент республики, подчеркнула президент ФНКА АзерРос.«Лучшее, чем обладает каждая нация, это её язык. Лучшее в каждом языке, конечно же, созданная на нём литература. И лучшее в любой литературе – это поэзия. И поэтому поэт является сокровищем нации. И чем больше людей это будет понимать, может быть, наша жизнь станет намного лучше», сказала в завершение М.Садыгова.Михаил Синельников обратил внимание, что на таких поэтических вечерах, ставших традиционными, зрители не просто знакомятся с с творчеством поэтов, но и происходит живой обмен культур, создается площадка для звучания новых и лучших стихотворений.На вечере было устроено настоящее поэтическое пиршество – первой выступила Афаг Шихлы, прочитавшая свои стихи на русском и азербайджанском языках. Также эмоционально и проникновенно прозвучали в исполнении Ильхама Бадалбейли, Михаила Синельникова, Дмитрия Гасина, Майи Бадалбейли, Сергея Каратова, Андрея Коровина, Ибрагима Меликова, Зюмрюд Кулиевой, Валентина Резника, Геннадия Калашникова, Натальи Ванханен и других поэтов. Поэтический марафон мероприятия завоевал полное внимание и любовь участников встречи.Советник по диаспоре и международно-правовым вопросам Посольства Азербайджана в России Акшин Алиев передал горячее приветствие участникам поэтического вечера и его организаторам от Посла Полада Бюльбюльоглу, отметил, что несмотря на войны, насилие, теракты, природные катаклизмы, происходящие в мире, люди не разучились ценить возвышенное, стремятся к совершенству и эстетическому наслаждению и поблагодарил поэтов за возможность приобщиться к прекрасному.Алина Талыбова, поблагодарив организаторов вечера за приглашение, прочитала свое произведения из бакинского цикла «В том городе», стихотворение о России из московской баллады и сокровенное — из своей любовной лирики. «Замечательное мероприятие. Думаю, потенциал вечера будет накапливаться: что-то полезное будет оттачиваться, а что-то ненужное отпадать. Замечательно, что есть такая площадка, когда представители и русской, и азербайджанской культуры могут посмотреть друг другу в глаза, убедиться в том, что при всей внешний разности мы внутренне очень схожи, и нас всех объединяет это общечеловеческое составляющее. Всегда надо искать сходство, а не различия. Это моя внутренняя позиция, которую я всегда отстаиваю. И при этом мы не теряем своей национальной идентификации, вырастая естественным образом на национальной почве. Талант перешагивает все границы … Он входит на равных в семью талантливых людей, в семью других культур. Азербайджан традиционно мультикультурная страна, где принципы дружбы и взаимоуважения были главными во взаимоотношениях между людьми. Это формат нашего мышления. Поэзия — это площадка, где нет места жестокости и агрессии. Мир поэзии — это мир без войны. На каком бы языке ни писал поэт, это все равно язык сердца. Спасибо ФНКА АзерРосу, что организовывает подобные мероприятия, и нужно продолжать это делать. Но есть много и других форматов мероприятий: это и двусторонние вечера с переводами, читается исходный текст и переводится на русский язык, и музыкально-поэтические вечера, с круглыми столами, чтобы поэты могли дискутировать, озвучивать свои позиции и приоритеты», — отметила Алина Талыбова.В рамках мероприятия публике была также представлена и концертная программа. С двумя зажигательными национальными танцами выступили детишки хореографического ансамбля «Яллы» под руководством Рены Ибрагимовой, прозвучали песни в исполнении певцов Тарлана Шахбазова, Нигяр Рагимовой и Илоны Янковской.Поэтический вечер «Поэзия без границ» завершился награждением поэтов и участников мероприятия дипломами от Союза писателей Азербайджана и благодарственными письмами от Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России, дружеским чаепитием и общением.