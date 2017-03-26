«Благотворительный бал Леди России»

Прием будет организован в Ресторане «Триумф», расположенном по адресу:

г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, д. 9, стр. 2.

Сбор гостей будет осуществляться с 18.00,

начало торжественного Бала в 19.00.

Бал соберет более 200 гостей, которые смогут не только приятно провести время, но также и оказать помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Ваша поддержка Бала Леди России поможет конкретным семьям и детям, которые находятся на грани выживания, отчаяния и бедствия. Многие дети, которым мы помогаем, не имеют семьи и близких людей, поэтому вдвойне нуждаются в нашей заботе и в нашем участии.В данном мероприятии примут участие Президент Фонда «МОСКОВИЯ» Бернгольд Галина, а также победительница Всероссийского конкурса «Леди России» сразу в двух номинациях «Леди России – 2016» и «Мама года – 2016» Манакова Снежана; победительница конкурса в двух номинациях «Миссис Московия – 2016» и «1-ая Вице-Леди России- 2016» Спиранская Кристина; победительница в номинации «Леди Спорт - 2016» Подрядчик Юлия; победительница конкурса в номинации «Lady Universe-2016» Алиханова Эльвира. В мероприятии также примет участие 1-ая Вице-Леди России – 2015 Лютова Елена.В качестве гостей приглашены представители государственных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, бизнеса, общественные и политические деятели, артисты, журналисты, владельцы и топ-менеджеры ювелирных компаний России, молодые дизайнеры и другие гости.Ведущий вечера Денис Горшков – ведущий и исполнительный продюсер канала NEVESTA.TV, имеющий огромный опыт работы на различных телевизионных каналах: на Первом канале, «ТВЦ», «Столица», РБК-ТВ, РЕН-ТВ, «Подмосковье», «Муз-ТВ», «Дисней», «Мужской».В нашем мероприятии примет участие Сергей Дружков – победитель всероссийских и международных конкурсов, полуфиналист молодых исполнителей «Новая волна» 2011 и 2012 годов, достояние Владимирской области, вокалист Кавер-группы «Do it Band».В рамках проведения Благотворительного Бала Леди России состоится ювелирный показ и аукцион ювелирных изделий, музыкально-танцевальная программа, в которой выступят как известные артисты, так и детские коллективы, показ одежды от молодых дизайнеров и многое другое.Все средства, полученные в ходе проведения Бала, будут направлены на поддержку социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих на территории Московской области.Напомним, что Фондом совместно с победительницами конкурса в разрезе акции «Передай Добро» с января 2017 года запущено несколько социально важных проектов на сайте Леди России, таких как: «Правовая благотворительная помощь», «Мамы России», «Здоровье нации».Кроме того, Фонд и победительницы конкурса при активном участии Администрации Губернатора Московской области, представителей муниципальных образований осуществляют благотворительные выезды в различные социально-реабилитационные центры, детские дома, обеспечивая необходимыми материальными нуждами (детские игрушки, мебель, спортивный инвентарь, канцтовары и многое другое), а также принимают участие в праздничных мероприятиях, организованных для детей.Следует отметить, что деятельность Фонда и победительниц направлена на решение конкретных проблем, возникающих у семей, женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также имеет адресный характер. Все это позволяет оказывать необходимую помощь конкретным людям и осуществлять контроль за использованием предоставляемой помощи.Мы очень надеемся, что наша благотворительная помощь нуждающимся людям не только принесет радость и согреет сердца, но и вернет веру тем людям, которые уже отчаялись.Поверьте, ваш небольшой вклад в данное мероприятие сможет осчастливить несколько семей и детей, вернуть им веру в счастливое будущее!Откройте свое сердце для добрых дел вместе с нами! Все денежные средства, собранные на Благотворительном Балу Леди России, будут направлены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.