Сказка накануне Пасхи: Благотворительный Бал Цветов поможет инсулинозависимым детям

7 апреля Благотворительный фонд «Быть вместе» проведет в Москве Детский Бал Цветов «Алиса в стране чудес». Все средства от продажи билетов на Бал пойдут на приобретение инсулиновых помп и расходных материалов для подопечных фонда.
Ежегодный благотворительный Детский Бал Цветов состоится в одном из красивейших старинных зданий Москвы – особняке Смирнова. Событие организовано в поддержку детей, больных диабетом I типа и проводится под патронажем Правительства Москвы. В этом году Благотворительный Бал Цветов приурочен к православной Пасхе.
Сегодня в России порядка 8000 инсулинозависимых детей, при этом содержание одного такого ребенка обходится родителям более чем в 40 000 рублей в год – столько денег приходится тратить на необходимые лекарства. Детский Бал Цветов – благотворительное мероприятие, призванное помочь этим семьям и собрать необходимые средства для покупки инсулиновых помп для детей с диагнозом диабет I типа. Ежегодно Фонд приобретает эти дорогостоящие устройства и расходные материалы к ним для своих подопечных. Всего на попечении Фонда «Быть вместе» находится 235 семей.
Благодаря организаторам Бала всего на один вечер пространство исторического особняка, реконструированного знаменитым Федором Шехтелем, превратится в волшебную обитель цветов, детского смеха и наполнится мощной и позитивной энергией Любви, Надежды и Радости. Все будет как на настоящем балу: церемониймейстер, бальный протокол и дресс-код. Королевой Бала станет актриса и певица Саша Савельева. Также на праздник приглашены звездные гости Вика Дайнеко, Митя Фомин, Доминик Джокер, Лиза Арзамасова, Изнаур Орцуев, Оксана Коростышевская, Алена Хмельницкая, Юлия Ромашина, группы «5sta Family», «Пицца», «Фабрика», «МОЯ МИШЕЛЬ».
В программе ожидается сказочная постановка, посвященная миру Льюиса Кэрролла и миру Алисы в Стране Чудес. Гости вечера смогут познакомиться с настоящими кроликами из Страны Чудес. Волшебники аквагрима будут перевоплощать маленьких гостей в сказочных героев, а придворный фокусник оживит мир карт.
В финале всех ждут выбор Принца и Принцессы Бала. В рамках вечера пройдет благотворительный аукцион авторских кукол от Творческого Союза художников России, созданных эксклюзивно для Бала 2017 года. Все средства от продажи билетов на бал и лотов благотворительного аукциона будут перечислены в фонд «Быть Вместе» и пойдут на адресную помощь его подопечных.
Режиссер Детского Бала Цветов-2017 Павел Исаков-Кундиус, редактор Государственного литературного музея, публицист, руководитель культурных проектов и программ Московского мемориального музея Российской Императорской фамилии. Танцмейстер Бала – руководитель школы исторических бальных танцев «Русские традиции» и танцмейстер кремлевский и правительственных балов Александр Аношкин. Хореограф-постановщик Бала Цветов – заместитель руководителя школы исторических бальных танцев «Русские традиции» Маргарита Аношкина. Художником-постановщиком Детского Бала Цветов в 2017 году стала дизайнер Анастасия Цветаева.
Бал Цветов пройдет по адресу: Москва, Тверской бул., 18, стр. 1
Начало Бала в 18.00
Заказ билетов: +7 985-999-70-04
e-mail: info@be-together.ru
Онлайн покупка билетов: https://www.ticketland.ru/teatry/dom-smirnova/blagotvoritelnyy-paskhalnyy-detskiy-bal-cvetov/
Благотворительный Фонд помощи инсулинозависимым детям и беременным женщинам «Быть вместе» - первая российская благотворительная организация, помогающая детям, страдающим сахарным диабетом первого типа. Благодаря деятельности фонда сотни российских семей получают адресную поддержку, позволяющую вести полноценную жизнь детям. Ежегодно фонд приобретет инсулиновые помпы и расходные материалы к ним для детей с диагнозом диабет I типа. Инсулиновая помпа - дорогостоящее супертехнологичное устройство, которое помогает избежать ежедневных уколов, следит за состоянием маленького пациента и вбрасывает микродозы инсулина в его кровь.
Основатель и президент Фонда – врач и психотерапевт Наталья Лебедева. В попечительский совет фонда входят Елена Ефимовна Петряйкина, главный детский эндокринолог г. Москва, кандидат медицинских наук, доцент кафедры, актер Дмитрий Дюжев, Валдис Пельш, Анна Галанштейн и другие.
Постоянную поддержку Фонду оказывают такие медийные личности, как: Елизавета Боярская, Мария Миронова, Дмитрий Дюжев, Виктория Толстоганова, Юлия Началова, Денис Клявер и др.