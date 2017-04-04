Фестиваль нового итальянского кино N.I.С.E

С 4 по 9 апреля 2017 года в Москве пройдет XX Кинофестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. За шесть дней зрители смогут увидеть новинки итальянского кинематографа и обсудить ленты с их создателями.
Открытие фестиваля 4 апреля в 19.00 в киноцентре «Октябрь».
Фильм-открытие фестиваля – «Как чокнутые» режиссера Паоло Вирдзи с Валерией Бруно Тедески и Микаэлой Рамаццотти в главных ролях. Это трагикомедия о двух пациентках психиатрической лечебницы, дружба которых становится для них обеих возможностью изменить жизнь.
Билеты на показ можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/art?&event=53
Кадры и постеры к фильмам: https://yadi.sk/d/UppANwGb3GCcH4
Гости фестиваля: Франческо Калоджеро, Лука Лучини, Габриэле Майнетти, Джорджия Чечере, Федерико Микали, Стефано Альпини, Клаудио Росси Массими, Маттео Ровере, Миммо Калопрести, Валерио Чириачи, Санмарко Д'Агостини, Франческо Феи.
Расписание фильмов в сети кинотеатров «КАРО»:
4 АПРЕЛЯ В 20.00
«Как чокнутые», реж. Паоло Вирдзи https://karofilm.ru/art/film/1989
5 АПРЕЛЯ В 19.30
«Счастье ничего не стоит», реж. Миммо Калопрести
По окончании показа состоится Q&A с режиссеромhttps://karofilm.ru/art/film/1997
5 АПРЕЛЯ В 20.30
«Слова любви», реж. Миммо Калопрести
По окончании показа состоится Q&A с режиссеромhttps://karofilm.ru/art/film/1996
6 АПРЕЛЯ В 20.00
«Сегантини: Возвращение к природе», реж. Франческо Феиhttps://karofilm.ru/art/film/1994
6 АПРЕЛЯ В 20.30
«Меня зовут Джиг-Робот», реж. Габриэле Майнеттиhttps://karofilm.ru/art/film/1992
7 АПРЕЛЯ 19.30
«Быстрая как ветер», реж. Маттео Ровереhttps://karofilm.ru/art/film/1985
7 АПРЕЛЯ В 20.00
«Вторая весна», реж. Франческо Калоджероhttps://karofilm.ru/art/film/1988
8 АПРЕЛЯ В 14.30
«Невидимый игрок», реж. Стефано Альпиниhttps://karofilm.ru/art/film/1993
8 АПРЕЛЯ В 17.00
«Синдром Антонио», реж. Клаудио Росси Массими
По окончании показа состоится Q&A с режиссеромhttps://karofilm.ru/art/film/1995
8 АПРЕЛЯ В 19.30
«Лучшие враги», реж. Лука Лучиниhttps://karofilm.ru/art/film/1991
9 АПРЕЛЯ В 14.00
«Легче верблюду…», режиссер Валерия Бруни-Тедески https://karofilm.ru/art/film/1990
9 АПРЕЛЯ В 16.00
«Вместе в кино», реж. Федерико Микали
По окончании показа состоится Q&A с режиссеромhttps://karofilm.ru/art/film/1987
9 АПРЕЛЯ В 18.00
«В одном прекрасном месте», реж. Джорджия Чечереhttps://karofilm.ru/art/film/1986
Показы фестиваля будут проходить на площадках киноцентра «Октябрь», конференц-зала Третьяковской галереи и в МАММ – Мультимедиа Арт Музее Москвы.