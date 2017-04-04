Фестиваль нового итальянского кино N.I.С.E

Популярное / Культура
4 апр 2017
Фестиваль нового итальянского кино N.I.С.EС 4 по 9 апреля 2017 года в Москве пройдет XX Кинофестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. За шесть дней зрители смогут увидеть новинки итальянского кинематографа и обсудить ленты с их создателями.

Открытие фестиваля 4 апреля в 19.00 в киноцентре «Октябрь».

Фильм-открытие фестиваля – «Как чокнутые» режиссера Паоло Вирдзи с Валерией Бруно Тедески и Микаэлой Рамаццотти в главных ролях. Это трагикомедия о двух пациентках психиатрической лечебницы, дружба которых становится для них обеих возможностью изменить жизнь.

Билеты на показ можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/art?&event=53

Кадры и постеры к фильмам: https://yadi.sk/d/UppANwGb3GCcH4

Гости фестиваля: Франческо Калоджеро, Лука Лучини, Габриэле Майнетти, Джорджия Чечере, Федерико Микали, Стефано Альпини, Клаудио Росси Массими, Маттео Ровере, Миммо Калопрести, Валерио Чириачи, Санмарко Д'Агостини, Франческо Феи.

Расписание фильмов в сети кинотеатров «КАРО»:

4 АПРЕЛЯ В 20.00
«Как чокнутые», реж. Паоло Вирдзи
https://karofilm.ru/art/film/1989

5 АПРЕЛЯ В 19.30
«Счастье ничего не стоит», реж. Миммо Калопрести
По окончании показа состоится Q&A с режиссером
https://karofilm.ru/art/film/1997

5 АПРЕЛЯ В 20.30
«Слова любви», реж. Миммо Калопрести
По окончании показа состоится Q&A с режиссером
https://karofilm.ru/art/film/1996

6 АПРЕЛЯ В 20.00
«Сегантини: Возвращение к природе», реж. Франческо Феи
https://karofilm.ru/art/film/1994

6 АПРЕЛЯ В 20.30
«Меня зовут Джиг-Робот», реж. Габриэле Майнетти
https://karofilm.ru/art/film/1992

7 АПРЕЛЯ 19.30
«Быстрая как ветер», реж. Маттео Ровере
https://karofilm.ru/art/film/1985

7 АПРЕЛЯ В 20.00
«Вторая весна», реж. Франческо Калоджеро
https://karofilm.ru/art/film/1988

8 АПРЕЛЯ В 14.30
«Невидимый игрок», реж. Стефано Альпини
https://karofilm.ru/art/film/1993

8 АПРЕЛЯ В 17.00
«Синдром Антонио», реж. Клаудио Росси Массими
По окончании показа состоится Q&A с режиссером
https://karofilm.ru/art/film/1995

8 АПРЕЛЯ В 19.30
«Лучшие враги», реж. Лука Лучини
https://karofilm.ru/art/film/1991

9 АПРЕЛЯ В 14.00
«Легче верблюду…», режиссер Валерия Бруни-Тедески
https://karofilm.ru/art/film/1990

9 АПРЕЛЯ В 16.00
«Вместе в кино», реж. Федерико Микали
По окончании показа состоится Q&A с режиссером
https://karofilm.ru/art/film/1987

9 АПРЕЛЯ В 18.00
«В одном прекрасном месте», реж. Джорджия Чечере
https://karofilm.ru/art/film/1986

Показы фестиваля будут проходить на площадках киноцентра «Октябрь», конференц-зала Третьяковской галереи и в МАММ – Мультимедиа Арт Музее Москвы.
Популярное

Фестиваль N.I.C.E. открылся минутой молчания и трагикомедией «Как чокнутые»

5 апр 2017

Фестиваль нового итальянского кино N.I.С.E

4 апр 2017

Сказка накануне Пасхи: Благотворительный Бал Цветов поможет инсулинозависимым детям

4 апр 2017
Анонсы

«Благотворительный бал Леди России»

26 мар 2017

В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

11 мар 2017

Время кино в Казани

14 фев 2017
Комментарии

Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

6 апр 2017

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017

Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

21 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи