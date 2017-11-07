В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «Достояние России 2017»

В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «Достояние России 2017»Во всех странах всегда признавалась красота русских девушек, которые по праву считаются самыми красивыми в мире. Красота наших соотечественниц проявляется не только в шарме, грациозности, элегантности и изысканности, но и в силе Духа, необыкновенной сердечности и широте натуры. Именно для того, чтобы напомнить молодому поколению о духовности нашего народа, женской мудрости, патриотизме, внутренней и внешней красоте российских женщин, был организован данный конкурс. Кроме того, конкурс призван способствовать формированию эстетического восприятия, пропаганде нравственных ценностей и, в целом, продвижению образа современной российской девушки: активной, творческой, любящей свою страну, свой город, ориентированной на успех в профессиональной сфере и на семейном поприще.Прошедшие в финал красавицы за две недели до церемонии награждения и незабываемого шоу прошли интенсивную подготовительную программу, которая включала в себя как профессиональные фотосессии, съёмки промо-ролика, уроки дефиле, работу со стилистами, так и мастер-классы по ораторскому и актёрскому мастерству, продвижению в инстаграмме. Все эти 14 дней конкурсантки готовились достойно представить свой город, учились общению, пониманию психологии, развитию социальных связей.Финал конкурса собрал большое количество известных людей, в том числе звезд российского шоу-бизнеса.Почетному жюри, в состав которого вошли доктор экономических наук , профессор, доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина, вице - президент академии естественных наук ( РАЕН), председатель Российского союза неправительственных организаций «Отечество» Александр Воловик, певица, автор и исполнитель своих песен Анастасия, главный редактор журнала «Союз национальностей» Марина Яношко, Денис Медведев, Алена Орлова, главный редактор журнала «В шоубизе 24» Роман Гольденберг, профессор, академик РАЕН, Лауреат Ленинской премии Александр Елькин, предстояла непростая задача - выбрать самую достойную участницу, объявить её «Мисс Достояние России 2017» и вручить корону, которую изготовила Анита Карабут.Отметим, что неповторимость и внешнее изящество каждой конкурсантки подчеркивали платья от дизайнера Ксении Скибуновой.Все девушки в этот вечер достойно представляли свои города, и всех финалисток по праву можно назвать «Достоянием России»! Голосование проходило на сайте конкурса, и оно определило победительницу в номинации «GRAND PRIX». Ею стала Анели Шмидт, представляющая город Москва. Первое место конкурса получила Ирма Брикк, город Иркутск. Второе место - Тальони Валерия, город Москва. Третье место - Бусырева Александра, город Саратов.Мисс «Бикини» - Фельдшерова Наталья, г. СтупиноМисс «Грация» - Катеева Лилия, г. ИвановоМисс «Спорт» (номинация от компании VPLAB) - Подрядчик Юлия, г. МоскваВсе девушки получили подарки от партнёров конкурса «Лошадиная сила», «Carmex», «Королевская Вода», «MARY KAY», Светлана Мигель, компания «Русьпай», «VILENTA», «НОВАДЕНТ», Анита Карабут, «RESTETIKA», «JESOFA CORSETS», магазин укрепления семьи «Розовый Кролик», арт-мастерская Марины Петровской, «LEWITASION», «VPLAB nutrition», «WHITE FOX», «LAMAZO», «ZLATOVA», «CAST WEEK», «DRESS ROOM» by Marina Andreeva.На сцене в это вечер выступали известные артисты. Чтобы поддержать конкурсанток-красавиц, на сцену вышли Вива Скрипка, Сергей Савин, Ксения Дэви, Евгения Рассказова, Сергей Родин, Ольга Гусева, группа «Monteliano», Наталья Нейт, Алена Валенсия, Екатерина Ершова, Артем Верхолашин.