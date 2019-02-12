Евгений Николаев: методы масс-спектрометрии помогут обеспечить регулярный мониторинг биологического состава крови

Досье «ЭкоГрада». В частности Вероника Скворцова обращает внимание на необходимость увеличения доли внимания современной медицины на предупреждение заболеваний, на поддержание состояния здоровья человека в удовлетворительном, или даже хорошем качестве, и лечении самых опасных болезней на ранней стадии: «Мы станем свидетелями перехода от трехуровневой архитектуры здравоохранения к единой цифровой системе, в центре которой станут интересы и потребности каждого человека».Евгений Николаев: методы масс-спектрометрии помогут обеспечить регулярный мониторинг биологического состава кровиЧлен-корреспондент РАН Евгений Николаев уверен, что масс-спектрометрия открывает перед медиками целый ряд качественно новых технических возможностей. Профессора Николаева поддерживает академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ Александр Потапов.Напомним,15 января в рамках X юбилейного Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» состоялась панельная дискуссия «85 проекций национального проекта «Здравоохранение» с участием министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, губернатора Кировской области Игоря Васильева, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, губернатора Томской области Сергея Жвачкина, а также Натальи Комаровой – главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.С ключевым докладом сессии выступила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Главной темой доклада стала разработка национальных проектов здравоохранения в 85 федеральных субъектах Российской Федерации, программы и показатели которых будут устанавливаться регионами страны самостоятельно, на базе единых принципов государственной программы и исходя из демографических, географических и иных специфик региона.«Геном определяет потенциал здоровья лишь на 15%. Остальные 85% зависят от факторов внешнего мира, которые через эпигенетические механизмы влияют на геном. Более чем на 60% здоровье человека определяется управляемыми поведенческими факторами риска», - сказала она.Министр пояснила, что, исходя из этих данных, максимальное влияние на здоровье человека может оказать только сам человек. Кроме того, парадигма сегодняшнего здравоохранения заключается в переходе от пассивного образа жизни к проактивному обществу. Для этого современное здравоохранение настраивает систему информирования населения, а также формирует мотивации для следования здоровому образу жизни. Именно такие тенденции объединены в национальном проекте «Здравоохранение».Вероника Скворцова также отметила, что затраты на сохранение здоровья и профилактику минимальны. Пропаганда здорового образа жизни, регулярные скрининги и мероприятия по раннему выявлению заболеваний, вакцинация и диспансерное наблюдение составляют только 12% от всего российского бюджета здравоохранения. Остальные 88% бюджета здравоохранения уходят на лечение уже существующих заболеваний.Одним из главных направлений реализации национального проекта в сфере здравоохранения становится территориальное планирование на основе единой электронной геоинформационной системы.«К концу 2021 г. мы должны объединить цифровой контур региональных сегментов с централизованными системами здравоохранения на основе единого информационного сервиса: централизованные диспетчерские скорой помощи и санавиации на одном номере, централизованные архивы изображений, централизованные архивы лабораторных показателей и масса других возможностей», - заявила она.В своем докладе министр особенно подчеркнула важность медицинского экспорта, который приносит дополнительные ресурсы в здравоохранение России. Согласно статистическим данным, с 2016 г. медицинский экспорт вырос в России в 15 раз.«Мы очень хорошо здесь подняли планку. Если вы помните, мы докладывали о результатах: в 2016 г. – 20 тыс. иностранных пациентов, в 2017 г. – 120 тыс., 2018 г., по предварительным данным, – более 300 тыс.», - сказала Скворцова.К панельной дискуссии с министром были приглашены главы регионов, имеющих прорывной опыт в вопросах здравоохранения и обладающих положительной тенденцией решения данных вопросов. Это губернаторы Кировской, Самарской, Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поделилась опытом оказания первичной санитарно-медицинской помощи в проблемных регионах, территориально отдаленных населенных пунктах, а также в местах компактного проживания коренных народов Севера.Глава Югры рассказала о доступности медицинских учреждений населению региона.«Мы нашли замену отдельно стоящим поликлиникам: мы выкупаем помещение в жилищных домах и размещаем там медицинские учреждения. По состоянию на 1 января 2019 г. 300 тыс. населения прикреплено к таким альтернативным возможностям. За такой короткий промежуток времени мы не смогли обеспечить такое количество человек доступом к поликлиникам по месту жительства», - заявила Наталья Комарова.Кроме того, она активно поддерживает направления деятельности по увеличению экспорта медицинских услуг и обратила особое внимание на новые направления деятельности: маркетинговые услуги, языковые навыки, которые, по словам главы Югры, «нужно освоить».Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем выступлении рассказал о региональном опыте внедрения единого информационного центра, об использовании телемедицины и санавиации.Главы Югры и Томской области предложили министру здравоохранения провести панельную сессию по использованию цифровой экономики для увеличения экспортного потенциала медицинских услуг на международном IT-форуме, проводимом в Югре и Томске ежегодно на ротационной основе.Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал об уровне медицинской цифровизации региона и о функционировании центра обработки единой региональной медицинской информационной системы (МИС).«К МИС подключены все государственные медучреждения области, в рамках системы действует электронная медицинская карта, ведется учет пациентов, которые имеют право на льготные лекарства. Информационные технологии используются и в работе службы скорой помощи: все бригады оснащены телеэлектрокардиографами с облачной автоматической обработкой ЭКГ, благодаря которой врач может сразу видеть ее автоматическую расшифровку. Эту систему в 2019 г. планируется ввести и в офисы врачей общей практики», - заявил он.По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, изначальными ключевыми задачами Самарской области были обозначены доступность медицинской помощи населению и создание дополнительных инструментов влияния и контроля за демографической ситуацией в регионе.Среди экспертов, принявших участие в дискуссии, – заслуженные врачи Российской Федерации, академики РАН, главные специалисты Минздрава России по онкологии и кардиологии Андрей Каприн и Евгений Шляхто. Тезисно они представили свое экспертное мнение в отношении существующей ситуации с онкологией и кардиологией как занимающими лидирующие позиции по заболеваемости и смертности причинами.Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн отметил эффективность скрининговых программ и обозначил необходимость для расширения мощностей дальнейших исследований и увеличения контингента врачей.«С увеличением населения в геометрической прогрессии возрастет и уровень заболеваемости. По предварительным оценкам, количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, составит порядка 24 млн», - сказал Каприн.Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Шляхто выделил сильную часть федеральной части проекта. По его словам, при данной модели проекта риск принятия неверных решений сведен к минимуму, а уровень информатизации, аналитических и дискриптивных данных является критически важным на первичном этапе создания единого замкнутого цифрового контура.Президент группы компаний «Новартис» в России, региональный директор «Новартис» по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ Вадим Власов отметил социально ориентированную направленность программ компании, заявил о разделении целей и задач, а также об активном участии «Новартиса» в разработке проекта по реализации онкологической программы по здравоохранению.В работе панельной сессии также приняли участие генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС Марван Акар, генеральный директор компании «Санофи» в странах евразийского региона Оксана Монж и управляющий директор «Янссен», подразделения фармацевтических товаров OOO «Джонсон&Джонсон» Россия и СНГ Екатерина Погодина.В ходе сессии все представители фармацевтической бизнес-индустрии заявили о готовности работать с регионами и принятии активного участия в достижении поставленных целей государственной программы.Завершая панельную сессию, министр здравоохранения заметила, что уже сейчас становятся очевидны векторы дальнейшего развития.«Мы станем свидетелями перехода от трехуровневой архитектуры здравоохранения к единой цифровой системе, в центре которой станут интересы и потребности каждого человека. Если наше прошлое связано с лечением заболеваний, то будущее направлено на постоянный мониторинг здоровья», - заявила Скворцова. По ее словам, такой подход будет способствовать увеличению синусоиды жизни и развитию медицины сопровождения.Рак можно вылечить, если им не заболеть. Вероника Скворцова: наноботы будут разрушать тромбы и опухолевые клетки