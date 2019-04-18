Гулагофлот. Секреты мутации авиакомпании-монополиста, которая агрит знаменитостей и пиарится на хайпе

#aeroflotmustdie #гулагфлотмастдай Участь монополиста — самая сладкая на свете. Делать ничего не надо, только стричь купоны и услаждать собственное самолюбие за государственные деньги.



В отношении советского авиагиганта — авиакомпании «Аэрофлот», контрольный пакет акций которой и поныне у государства — это злободневно на все 146%, а вот способы самоудовлетворения, в отличие от традиционных (без комментариев!), у них становятся всё более извращёными. Такая мелочь, как вытягивание на фото роста топ-менеджера, выглядит слишком вегетариански, поэтому надо в местной «школе шутов» (термин взят напрокат у Мишеля де Гельдерода) усилить её основу — жестокость. На практике это переходит в публичные (благо салон самолёта позволяет) унижения селебритис — агримся (геймеры поймут!), хейтим и хайпим во благо имиджа компании. Объектом хейта целенаправленно становятся знаменитости — пиар-службе авиакомпании работы меньше, а доходов больше (цифры — см. ниже).



Непрофессионализм и лакейская издёвка «Аэрофлота», высадивших из самолёта великого русского киноактёра Александра Панкратова-Чёрного, актуализирует борьбу с оборзевшей от совкового монополизма авиакомпанией



И пользуются летающие лакеи-хамы «Аэрофлота» немеркнущими заветами предков — «славных» гулаговских лётчиков 1930-х, и поэтому толк в унижении пассажиров знают. А ведь не зазорно, не они же одни — на днях прославилась ещё одна «славная гулаговка» Людмила Карпова из Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, где умирающего от пневмонии пациента заперли в подсобке на висячий замок, отчего он и скончался (дама ранее возглавляла медицинскую службу УФСИН по Бурятии). Так что свой опыт мастера психологического террора из «Аэрофлота» берут из ценного животворящего источника, смело игнорируя все прошлый скандалы — с директором «Третьяковки» Зельфирой Трегуловой («Аэрофлот» попал в очередной звёздный скандал — с главой Третьяковки Зельфирой Трегуловой (ВИДЕО)), главным редактором «Таких дел» Дмитрием Алешковским, не говоря уже о классических файтингах с Леонидом Якубовичем и Ксенией Собчак. Сегодняшняя баталия со русским кумиром Александром Панкратовым-Чёрным (причём на его малой Родине — на Алтае, откуда родом знаковые для русской культуры творцы — Василий Шукшин, Валерий Золотухин) — это испытание русской стойкости против мелких укусов ноунеймов, наследников вертухайских устоев и советского лакейства «Аэрофлота». Удастся ли великому русскому артисту выдержать — покажет не только время, но и сила общественного мнения. В своём комментарии (см. видео) главный редактор «ЭкоГрада» Игорь ПАНАРИН заявил об отказе от бонусных миль «Аэрофлота/Гулагофлота», если артисту не будет принесены извинения, и призвал к тому же всех своих читателей. Наша сила сейчас — лишь в нашем единстве, что и требуется знать и понимать.







Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА «Новости» в справочной аэропорта.



«Утром в среду был задержан московский рейс авиакомпании „Аэрофлот“ в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», — сказал собеседник агентства.



Александр Васильевич летел рейсом из родного Алтайского края в Москву, затосковал и попросил у бортпроводника водки. Но проводник отказал: якобы учуял пары алкоголя и сказал, что актёру уже хватит. Благородный гнев актёра вылился в ругань — он намекнул на ориентацию бортпроводника.



Командир судна вызвал полицию, Панкратов застыдился и перед всеми извинился. Но дело на 69-летнего артиста всё равно завели — за мелкое хулиганство.



На видео, появившемся в «Инстаграме», Панкратов-Черный, сидя в бизнес-классе, просит стюарда принести 100 грамм водки. Бортпроводник отказал актеру, после чего тот обратился к другим пассажирам и извинился за задержку рейса.



«Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву», — сказал артист.



После этого Александра Панкратова-Черного высадили из самолета.



В линейном управлении МВД России по Алтайскому краю не стали комментировать ситуацию.



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Штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток грозят народному артисту России Александру Панкратову-Черному. Полицейские возбудили против него дело о мелком хулиганстве на борту самолета рейса Барнаул-Москва. Он может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.



Актера сняли с рейса в столице Алтайского края с признаками алкогольного опьянения, пояснила пресс-служба «Аэрофлота». Он проигнорировал просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон. Панкратов-Черный самовольно прошел в салон бизнес-класса и сразу же потребовал у стюарда принести ему 100 граммов водки. Стюард заявил, что поведение актера неадекватно. Это обидело актера.



Командир экипажа предъявил актеру письменное предупреждение, а затем, посчитав, что 69-летний актер сопровождал свои действия нецензурной бранью, снял его с рейса. Александр Панкратов-Черный был передан барнаульским полицейским (отметим, что эта ложь ничем не подкреплена — ни «письменного предупреждения» в рале не предъявлено, ни «нецензурой брани» на видео нет. — В.Х.)



Так обжигался «Аэрофлот», которому это всё «… (эвфемизм — пофиг), пляшем»







… с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой









… с популярным блогером и главным редактором «Таких дел» Митей Алешковским. Большому Барину, о котором речь идёт на скрине выше, не понравилось, в каком тоне о нём отозвался блогер, после чего провинившегося лишили всех местных привилегий в виде «платиновой карты». Знай своё место, холоп, не правда ли, господин Савельев?



Сегодня, синхронно инциденту с Панкратовым-Чёрным, «Аэрофлот» попытался отправить на тот свет ещё одну знаменитость — литератора и общественнго трибуна Дмитрия Быкова. И всё по тому же сценарию — теряющего сознание человека персонал самолёта принял за пьяницу…



«Аэрофлоту» не надо набирать всякую шелупонь, а у нормальных бортпроводников должен быть четкий алгоритм действий: что делать, если человеку на борту плохо», – заявил газете ВЗГЛЯД кардиохирург Ренат Акчурин. Так он прокомментировал реакцию экипажа самолета «Аэрофлота» на ухудшение состояния писателя Дмитрия Быкова.



Могут ли бортпроводники сразу отличить состояние опьянения пассажира от реальной болезни, которая требует немедленного вмешательства? Это сложный вопрос, зависящий от интеллекта и образования бортпроводников, заявил газете ВЗГЛЯД знаменитый кардиохурирг Ренат Акчурин (академик РАН, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова).



«Если это случайные люди, пришедшие в авиацию за длинным рублем – это одно. А если это люди профессии, то, конечно, они постараются понять, что происходит, разобраться и помочь. «Аэрофлоту» не надо набирать всякую шелупонь, а у нормальных бортпроводников должен быть четкий алгоритм действий: что делать, если человеку на борту плохо», – считает Акчурин.



Писателю стало плохо еще в самолете. Сообщалось, что к моменту прибытия медиков на борт Быков «был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался и кого-то звал». По некоторым (неподтвержденным) сообщениям, сначала бортпроводники решили, что писатель был пьян. Из самолета его вывозили на каталке.



Что можно было бы сделать в ситуации с Быковым? Кардиохирург полагает, что тонометр, скорее всего, на борту был, однако воспользоваться им не догадались. «Возможно, он не мог сидеть и поэтому лег в проходе. Лежать в таком состоянии правильнее; в данном случае это не нарушение техники безопасности, а тяжелое состояние пациента», – заметил Акчурин.



***



Сколько в такой клоаке разрухе и хамства тратят на пиар (святая святых этой ущербной компании)? Оказывается, немало



Забота о репутации — одна из главных отличительных свойств «Аэрофлота» и его руководства. После прихода Савельева на пост гендиректора в 2009 году «Аэрофлот» стал участвовать в бесчисленных международных конкурсах (вплоть до лучшего детского бортового журнала — их перечисление занимает больше страницы). О победе в каждом из них обязательно появляются новости в изданиях, с которыми «Аэрофлот» заключает долгосрочные контракты‼️



В отчетности «Аэрофлот» не раскрывает свои затраты на работу с прессой и соцсетями. The Bell изучил контракты компании за 2017 год в системе госзакупок и насчитал контрактов на информационные (или рекламно-информационные) услуги на 858 млн рублей (для сравнения, чистая прибыль «Аэрофлота» в 2017 году составила 23 млрд рублей). По словам нескольких источников The Bell на рынке PR, реальный бюджет еще больше и превышает 1 млрд рублей ‼️…



«Аэрофлот» классический, то есть Гулагофлот в чистом виде. На фото — лётчики Ухтпечлага НКВД СССР на одной из баз «Аэрофлота», который «Искренне Ваш». Место работы тогдашних сотрудников «Аэрофлота» тоже классическое — за 1937-1938 годы там казнено различными способами (без умерших от голода и болезней) 2614 человек. Такое большое число заключённых нельзя было быстро уничтожить «обычным способом», и поэтому пошли на хитрость — инсценировали пеший переход в другой лагерь и затем открыли пулемётный огонь из засады. Затем живых добивали из револьверов. Эти события стали известны среди заключённых как «кашкетинские расстрелы».



По материалам telegram-каналов Пресс-Хата, Mash, Znak, интернет-изданий The Bell, Vesti.Ru, «Взгляд».



http://vesti.ru/doc.html?id=3138686]http://vesti.ru/doc.html?id=3138686]http://vesti.ru/doc.html?id=3138686;



https://www.znak.com/2019-04-17/aktera_aleksandra_pankratova_chernogo_snyali_s_samoleta;



https://vz.ru/news/2019/4/17/973722.html;



https://thebell.io/milliard-protiv-aleshkovskogo-skolko-aeroflot-tratit-na-piar-i-pomogaet-li-eto-kompanii/;



Подготовил Владимир ХЛУДОВ



Источник: В отношении советского авиагиганта — авиакомпании «Аэрофлот», контрольный пакет акций которой и поныне у государства — это злободневно на все 146%, а вот способы самоудовлетворения, в отличие от традиционных (без комментариев!), у них становятся всё более извращёными. Такая мелочь, как вытягивание на фото роста топ-менеджера, выглядит слишком вегетариански, поэтому надо в местной «школе шутов» (термин взят напрокат у Мишеля де Гельдерода) усилить её основу — жестокость. На практике это переходит в публичные (благо салон самолёта позволяет) унижения селебритис — агримся (геймеры поймут!), хейтим и хайпим во благо имиджа компании. Объектом хейта целенаправленно становятся знаменитости — пиар-службе авиакомпании работы меньше, а доходов больше (цифры — см. ниже).Непрофессионализм и лакейская издёвка «Аэрофлота», высадивших из самолёта великого русского киноактёра Александра Панкратова-Чёрного, актуализирует борьбу с оборзевшей от совкового монополизма авиакомпаниейИ пользуются летающие лакеи-хамы «Аэрофлота» немеркнущими заветами предков — «славных» гулаговских лётчиков 1930-х, и поэтому толк в унижении пассажиров знают. А ведь не зазорно, не они же одни — на днях прославилась ещё одна «славная гулаговка» Людмила Карпова из Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, где умирающего от пневмонии пациента заперли в подсобке на висячий замок, отчего он и скончался (дама ранее возглавляла медицинскую службу УФСИН по Бурятии). Так что свой опыт мастера психологического террора из «Аэрофлота» берут из ценного животворящего источника, смело игнорируя все прошлый скандалы — с директором «Третьяковки» Зельфирой Трегуловой («Аэрофлот» попал в очередной звёздный скандал — с главой Третьяковки Зельфирой Трегуловой (ВИДЕО)), главным редактором «Таких дел» Дмитрием Алешковским, не говоря уже о классических файтингах с Леонидом Якубовичем и Ксенией Собчак. Сегодняшняя баталия со русским кумиром Александром Панкратовым-Чёрным (причём на его малой Родине — на Алтае, откуда родом знаковые для русской культуры творцы — Василий Шукшин, Валерий Золотухин) — это испытание русской стойкости против мелких укусов ноунеймов, наследников вертухайских устоев и советского лакейства «Аэрофлота». Удастся ли великому русскому артисту выдержать — покажет не только время, но и сила общественного мнения. В своём комментарии (см. видео) главный редактор «ЭкоГрада» Игорь ПАНАРИН заявил об отказе от бонусных миль «Аэрофлота/Гулагофлота», если артисту не будет принесены извинения, и призвал к тому же всех своих читателей. Наша сила сейчас — лишь в нашем единстве, что и требуется знать и понимать.Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА «Новости» в справочной аэропорта.«Утром в среду был задержан московский рейс авиакомпании „Аэрофлот“ в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», — сказал собеседник агентства.Александр Васильевич летел рейсом из родного Алтайского края в Москву, затосковал и попросил у бортпроводника водки. Но проводник отказал: якобы учуял пары алкоголя и сказал, что актёру уже хватит. Благородный гнев актёра вылился в ругань — он намекнул на ориентацию бортпроводника.Командир судна вызвал полицию, Панкратов застыдился и перед всеми извинился. Но дело на 69-летнего артиста всё равно завели — за мелкое хулиганство.На видео, появившемся в «Инстаграме», Панкратов-Черный, сидя в бизнес-классе, просит стюарда принести 100 грамм водки. Бортпроводник отказал актеру, после чего тот обратился к другим пассажирам и извинился за задержку рейса.«Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву», — сказал артист.После этого Александра Панкратова-Черного высадили из самолета.В линейном управлении МВД России по Алтайскому краю не стали комментировать ситуацию.***Штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток грозят народному артисту России Александру Панкратову-Черному. Полицейские возбудили против него дело о мелком хулиганстве на борту самолета рейса Барнаул-Москва. Он может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.Актера сняли с рейса в столице Алтайского края с признаками алкогольного опьянения, пояснила пресс-служба «Аэрофлота». Он проигнорировал просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон. Панкратов-Черный самовольно прошел в салон бизнес-класса и сразу же потребовал у стюарда принести ему 100 граммов водки. Стюард заявил, что поведение актера неадекватно. Это обидело актера.Командир экипажа предъявил актеру письменное предупреждение, а затем, посчитав, что 69-летний актер сопровождал свои действия нецензурной бранью, снял его с рейса. Александр Панкратов-Черный был передан барнаульским полицейским (отметим, что эта ложь ничем не подкреплена — ни «письменного предупреждения» в рале не предъявлено, ни «нецензурой брани» на видео нет. — В.Х.)Так обжигался «Аэрофлот», которому это всё «… (эвфемизм — пофиг), пляшем»… с популярным блогером и главным редактором «Таких дел» Митей Алешковским. Большому Барину, о котором речь идёт на скрине выше, не понравилось, в каком тоне о нём отозвался блогер, после чего провинившегося лишили всех местных привилегий в виде «платиновой карты». Знай своё место, холоп, не правда ли, господин Савельев?Сегодня, синхронно инциденту с Панкратовым-Чёрным, «Аэрофлот» попытался отправить на тот свет ещё одну знаменитость — литератора и общественнго трибуна Дмитрия Быкова. И всё по тому же сценарию — теряющего сознание человека персонал самолёта принял за пьяницу…«Аэрофлоту» не надо набирать всякую шелупонь, а у нормальных бортпроводников должен быть четкий алгоритм действий: что делать, если человеку на борту плохо», – заявил газете ВЗГЛЯД кардиохирург Ренат Акчурин. Так он прокомментировал реакцию экипажа самолета «Аэрофлота» на ухудшение состояния писателя Дмитрия Быкова.Могут ли бортпроводники сразу отличить состояние опьянения пассажира от реальной болезни, которая требует немедленного вмешательства? Это сложный вопрос, зависящий от интеллекта и образования бортпроводников, заявил газете ВЗГЛЯД знаменитый кардиохурирг Ренат Акчурин (академик РАН, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова).«Если это случайные люди, пришедшие в авиацию за длинным рублем – это одно. А если это люди профессии, то, конечно, они постараются понять, что происходит, разобраться и помочь. «Аэрофлоту» не надо набирать всякую шелупонь, а у нормальных бортпроводников должен быть четкий алгоритм действий: что делать, если человеку на борту плохо», – считает Акчурин.Писателю стало плохо еще в самолете. Сообщалось, что к моменту прибытия медиков на борт Быков «был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался и кого-то звал». По некоторым (неподтвержденным) сообщениям, сначала бортпроводники решили, что писатель был пьян. Из самолета его вывозили на каталке.Что можно было бы сделать в ситуации с Быковым? Кардиохирург полагает, что тонометр, скорее всего, на борту был, однако воспользоваться им не догадались. «Возможно, он не мог сидеть и поэтому лег в проходе. Лежать в таком состоянии правильнее; в данном случае это не нарушение техники безопасности, а тяжелое состояние пациента», – заметил Акчурин.***Сколько в такой клоаке разрухе и хамства тратят на пиар (святая святых этой ущербной компании)? Оказывается, немалоЗабота о репутации — одна из главных отличительных свойств «Аэрофлота» и его руководства. После прихода Савельева на пост гендиректора в 2009 году «Аэрофлот» стал участвовать в бесчисленных международных конкурсах (вплоть до лучшего детского бортового журнала — их перечисление занимает больше страницы). О победе в каждом из них обязательно появляются новости в изданиях, с которыми «Аэрофлот» заключает долгосрочные контракты‼️В отчетности «Аэрофлот» не раскрывает свои затраты на работу с прессой и соцсетями. The Bell изучил контракты компании за 2017 год в системе госзакупок и насчитал контрактов на информационные (или рекламно-информационные) услуги на 858 млн рублей (для сравнения, чистая прибыль «Аэрофлота» в 2017 году составила 23 млрд рублей). По словам нескольких источников The Bell на рынке PR, реальный бюджет еще больше и превышает 1 млрд рублей ‼️… «Аэрофлот» классический, то есть Гулагофлот в чистом виде. На фото — лётчики Ухтпечлага НКВД СССР на одной из баз «Аэрофлота», который «Искренне Ваш». Место работы тогдашних сотрудников «Аэрофлота» тоже классическое — за 1937-1938 годы там казнено различными способами (без умерших от голода и болезней) 2614 человек. Такое большое число заключённых нельзя было быстро уничтожить «обычным способом», и поэтому пошли на хитрость — инсценировали пеший переход в другой лагерь и затем открыли пулемётный огонь из засады. Затем живых добивали из револьверов. Эти события стали известны среди заключённых как «кашкетинские расстрелы».Источник: ЭкоГрад