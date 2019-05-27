Блогеры в сети высказали собственную версию причин пожара в дельфинарии в Севастополе. По их мнению Пожар в Севастопольском дельфинарии был призван уничтожить базу подготовки боевых дельфинов
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Напомним, в минувшую субботу, 25 мая, в центре Севастополя – на набережной Корнилова – загорелся дельфинарий. Сигнал о пожаре поступил в МЧС от очевидца событий в 7:50 утра. Как сообщает пресс-служба МЧС, к месту пожара незамедлительно были направлены пожарные расчеты.
Было установлено что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Позже было установлено, что полыхнул электрощиток дельфинария. Он был расположен сразу за тренерской комнатой, а смежная стена была совместной с магазинчиками. Из-за угрозы распространения пожара силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация на носилках двух дельфинов-афалин из крытого бассейна в бассейн дельфинарий, который стоит под открытым небом.
По сведениям МЧС, на полную ликвидацию пожара ушло около 5 минут. Удалось не допустить распространения пожара на смежные строения. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Официальная версия о причинах возникновения пожара пока не опубликована.
Блогеры и сетевые эксперты склоняются к версии намеренного поджога. Цель поджога – ликвидация остатков центра по подготовке боевых дельфинов, который был организован в 1973 году.
На втором видео, от 29 августа 2017 года пресс-конференция экс-старшего научного сотрудника Биологической базы «Дельфинарий на Приморском бульваре», капитана 1 ранга в отставке Александра Жбанова. Пресс-конференция проводилась в конференц-зале гостиницы «Севастополь». Александр Жбанов работал в дельфинарии с 1976 года. По его словам, начиная с 2013 года дельфинарий стал объектом спора для коммерческих структур, целью которых он полагает получение прибыли и сворачивание научных программ по подготовке боевых дельфинов.
О возрождении спецпрограммы подготовки дельфинов для боевых целей активно заговорили в 2010 году. Предполагалось, что животных, как это было во времена СССР, будут учить бороться с аквалангистами-диверсантами, искать мины, плавать с оружием на голове и подрывать корабли. Напомним, интерес к боевым животным в мире появился в третьей четверти 20-го века. Военные структуры Соединенных Штатов и СССР обучали океанических дельфинов для целого ряда боевых задач.
На Черноморском побережье подобные программы существовали с 1973 года, однако с переходом Севастополя к Украине почти все эти работы оказались свернутыми. Оставшихся дельфинов использовали в лечебных целях и для развлечения публики. Как сообщает эксперт «ЭкоГрада», в 90-е годы медики обнаружили, что общение с дельфинами имеет ярко выраженный терапевтический эффект. Крымскими медиками была разработана специальная терапия для лечения детей-инвалидов, так предназначенных для боевой подготовки животных стали использовать в мирных целях.
Это позволяло зарабатывать деньги на содержание остальных животных, но также сообщалось, что программа по подготовке боевых дельфинов хоть и была на грани исчезновения, но не прекращалась никогда, просто не афишировалась. В 2013 году, как сообщает Александр Жбанов против дельфинария начались активные нападки, в том числе, по всей видимости, со стороны иностранных граждан и структур.
Напомним, в мире существует всего два центра подготовки боевых дельфинов: в Севастополе и в Сан-Диего (США). Этих животных военные могут использовать для самых разных целей: например, дельфины могут проводить атаку на корабли с помощью взрывчатки, прикрепленной на голове. Они также могут нападать на аквалангистов-диверсантов — для этого голову животных вооружают пистолетом или ножом. Дельфины также эффективны в поисковых операциях — с их помощью военные могут исследовать дно и обнаружить мины.
Севастопольские специалисты сумели достичь определенных успехов. Наши дельфины находили предмет и касались его устройством, закрепленным на голове, после чего на поверхность отстреливался буй. Животных тренировали защищать корабли от диверсантов.
Информация о том, существуют ли российские программы использования дельфинов в военных целях в открытых источниках не найдено. В СССР программы тренировки дельфинов появились в 1973 году, а в армии США эти животные служат последние 50 лет. Дельфинов-афалин использовали во время военной операции в Ираке: животные искали мины в водных пространствах порта Умм-Каср. В Советском Союзе тренировали в военных целях не только дельфинов, но еще и тюленей, морских львов и косаток.