В Москве прошел Международный конкурс Красоты " MISS WORLD Grand-Prix 2019"

После полуфиналов, прошедших по всей России, были отобраны только самые достойные конкурсантки с идеальными параметрами - 26 девушек, которым предстояло бороться за главную корону. Подготовка с утра до вечера, фотосессии, йога, обучение актерскому мастерству, дефиле, мастер-классы от членов жюри и многое другое успели изучить во время подготовки претендентки на главную корону конкурса.Победу в конкурсе в категории Miss World Grand-Prix 2019 одержала яркая брюнетка из Австрии - Федорчук Анна.1-я вице-мисс: Корнух Светлана2-я вице-мисс: Григорьева Юлия3-я вице-мисс: Бутурлина Марина.Также истинные Королевы в номинации Mrs. World Grand-Prix 2019. Главная корона - Логинова Елена. 1 Vice-Mrs. - Филиппова ТатьянаОстальные номинации конкурса жюри конкурса распределило следующим образом:1. Абдужабарова Севара -"Девушка Года"2. Аброскина Наталья - "Miss International" "Бутурлина Марина - "3 Vice-Miss","Miss Fitness"3. Гайдаренко Дарья - "Модель Года"4. Григорьева Юлия - "2 Vice-Miss World","Мисс Нежность","Mari's Style"5. Елдинова Елена - "Мисс Идеальные Ноги"6. Каблаева Елена - "Персона Года"7. Кобзарь Ирина - "Miss Celebration","Miss Oksa"8. Козловская Анна - "Лицо с обложки"9. Кононова Ангелина - "Miss Fotoanturag","Королева Подиума","Выбор Бьюти-Эксперта"10. Корнух Светлана - "1 Vice-Miss World"; "Miss Baby-Face","Miss Sarafan Brand"11. Кузьминова Алина - "Miss Fotomodel"12. Кушбаева Карина - "Young Miss Top Model"13. Ларина Ксения - "Miss Cruset","Young Miss Moscow"14. Логинова Елена - "Missis World"(1 место), "Mrs. Best-Body"15. Луковникова Александра -"Miss Natural"16. Алена Отто - "Открытие Года "17. Морозова Екатерина - "Miss Top Model"18. Назаргулова Юлия - "Мисс Соблазн"19. Ниметулаева Ника - "Mrs. Fotomodel"20. Пламадяла Анна - "Miss Fashion Model"21. Федорчук Анна - "Miss World Grand-Prix", "Miss Anturag Media"22. Филиппова Татьяна - "1-Vice Mrs.World"23. Ходакова Каролина - "Miss Beauty Body", Miss Show Womens",24. Шило Алёна - "Miss Tourism"25. Шулаева Татьяна - "Мисс Бикини", "Miss Instagram", "Miss Pink Rabbit".Победительницам вручили путевки в Испанию, в Таиланд и в Турцию на двоих в шикарных отелях - 5 звёзд, дорогую брендовую косметику, обучение в школе телерадиоведущих Останкино, публикации в журналах, сертификаты в косметологию и салоны красоты, изысканные украшения ручной работы, люксовую одежду, фотосессии, ротации в прямом эфире, возможность стать лицом модных брендов и многое другое от наших партнёров и спонсоров... но главное, что финалистки приглашены в конкурс красоты MISS EURASIA INTERNATIONAL от своей страны и будут бороться за контракты с главными медиа-агентствами Европы и Мира! Девушки встретятся лицом к лицу уже 18 августа с победительницами других стран. Самая дорогая корона Евразии будет разыграна 26 августа! Мы искренне желаем красавицам победы и будем наблюдать за ними со всех телеканалов страны!Организаторы конкурса- благодарят артистов, которые зажгли своей энергетикой зал и создали фееричную атмосферу на конкурсе : группу "Отпетые Мошенники", Дмитрия Чижова, группу "Блестящие", Викторию Дайнеко, Тельнова Виктора (Витор), Наталью Роз, Владимира Лунева, Джигана, Анну Найс.- выражают огромную благодарность за помощь в проведении международного конкурса Красоты " Miss World Grand-Prix 2019" нашим почетным партнёрам: ювелирной компании "МЮЗ" ; "Иль Де Боте", "Летуаль","Exclusive VIP Club" и Московию Олегу; дизайнеру Вилене Леонардо, Мастерской "Арбуз"; салону экспресс-маникюра "Insta-bar"; туристической компании "Royal Travel", студии "MarisStyle" ; салону лазерной эпиляции "Шелковая Кожа"; бренду "SARAFAN Moscow"; "Fotoanturag Studio", бренду "Burika Decor",компании "Smile Fox", компании" CRUSET"; школе этикета и женственности Алевтины Герман "Lady Losk", компании здорового питания "FOOD FOR YOU"; клубу "Royse"; "Restetica"; фотостудии "Bogdo.studio", консультантам красоты "Mary Kay", сети "Pink Rabbit".Также организаторы конкурса выражают отдельную благодарность информационным партнерам : MTV Europe; телеканалу ТЕО ТВ; Россия 24; Не Русское Радио;; порталу Геометрия; журналу "Союз Национальностей" ; порталу "РИА Вести"; "Селебрити ТВ", газете "Комсомольская правда"; Видное Радио; сети глянцевых журналов "ShowMens&ShowWomens", журналу "Модный дом"; журналу "Fresh News"; "Smooth Life Style", SMOOTH Radio; Радио MAKS; "Anturag Media Journal", порталу "Стольный град"; журналу "Happy Man", порталу "Модное ТВ", "Останкино ТV"и другим.- Оксана Лосовская - основатель всемирно известного бренда танцевальной женской одежды "OKSA", успешная бизнес-леди;- Евгений Семилетов - председатель молодежного парламента при Совете депутатов Одинцовского муниципального района московской области;- Алёна Александрова - главный редактор, руководитель модного журнала "Fresh News";- Роман Голденберг - основатель и главный редактор федеральной сети глянцевых журналов;- Алексей Ланин - финансовый директор туристической компании ROYAL TRAVEL;- Александра Тарловская - основатель и дизайнер бренда SARAFAN MOSCOW, маркетолог, член Попечительского совета Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева;- Ольга Тишкина - управляющий партнер компании «Тай Меко». Председатель Совета Директоров отделения «CRUSET PROFESSIONAL»;- Андрей Никонов - основатель и главный редактор глянцевого журнала "Anturag Media Journal";- Елена Симонова - телеведущая рубрики программы "Доброе утро", эксперт федеральных каналов, создатель и генеральный директор Fotoanturag Studio.Ведущая вечера : Анна НайсВидеограф проекта : Столяров ВладимирФотограф проекта: Сидюков МаксимРежиссер-постановщик: Ликсакова НатальяДиректор конкурса: Кислицкая Юлия.