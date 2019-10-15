Андрей Нечаев: в принятом концепте нацпроекта “Экология” средства не оправдывают целей

Напомним, по итогам первого полугодия в докладе Cчетной палаты нацпроект оказался на предпоследнем месте по объему освоенных средств. При этом надо отметить, что вместе с отставанием по темпам реализации, нацпроект оказался в числе лидеров, по экономии средств в части расходования на “бестолковые проекты”“Эксперты “ЭкоГрада” считают, что в связи с усилением “внешнего давления” на Заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева и Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина существуют серьезные риски “сливf ресурсов” нацпроекта на приобретение заведомо устаревших, не экологичных технологий, вроде мусоросжигания, или же в строительство фейковых, как в городе Губкин, Белгородской области, мусоро-сортировочных мощностей.Альтернативы мусоропереработке нет, но ее продуктам — весьма большая, поэтому для входа на рынок нужна отрасль с понятными правилами игры. К такому мнению приводит беседа главного редактора «ЭкоГрада» Игоря Панарина и эксперта того же издания, экс-министра Андрея Нечаева, посвященная всему спектру реализации нацпроекта «Экология» в аспекте инфраструктурного освоения ТБО/ТКО.При всех затратах на пропаганду “раздельного сбора мусора” спроса на ресурсы собранные в результате “раздельного сбора” пока не наблюдается ни в России ни в мире. в большинстве случаев эти ресурсы существуют только в бухгалтерских отчетов. На прямые же вопросы, что именно производители собираются производить из собранных вторресурсов остаются пока без ответа. предложение же без соответствующего спроса лишено смысла. Андрей Нечаев считает, что спрос на влияние на формирование спроса на вторичные ресурсы возможно. Для этого, возможно, средства нацпроекта “Экология” стоит пустить не на покупку устаревших технологий мусоросжигания, а на налоговые льготы для производителей товаров и услуг. где могут быть использованы “вторичные ресурсы”.