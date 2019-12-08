Российский историк отвечает депутату Госдумы РФ, защищающему армянского нациста Нжде

5 декабря в газете «Московский комсомолец» с последующей перепечаткой на следующей день в газете "Голос Армении" вы опубликовали статью, в которой пытаетесь доказать, что демонтаж в городе Армавир Краснодарского края мемориального знака нацистскому преступнику Гарегину Нжде, располагавшемуся на территории армяно-григорианского храма во имя Успения Пресвятой Богородицы, явился результатом происков правительства Азербайджана и стал серьезным ударом по состоянию российско-армянских отношений.В этой статье вы назвали этого приспешника Третьего рейха человеком "трагической и героической судьбы", тем самым повторив расхожее клише армянской пропаганды, который до вас активно эксплуатировали местные апологеты этого коллаборанта нацистской Германии, являющиеся самыми деятельными проводниками государственной политики героизации нацизма в Армении.Для начала я хочу напомнить вам, что Гарегин Нжде является "историческим деятелем" Армении с большой натяжкой. Будучи уроженцем Азербайджана, он детство и юность провел в Нахичевани, которая никогда не была Арменией, затем уехал учиться в Болгарию, откуда вернулся в Нахичевань, где провел под домашним арестом три года, и вновь транзитом через Петербург вернулся в Болгарию. С началом Первой мировой войны, дезертировав из болгарской армии, он оказался в Тифлисе, а это - Грузия, а не Армения, а затем, минуя Армению, - в Восточной Анатолии на территории современной Турции, где воевал против османов до конца 1918 года. На территории Армении он пробыл три года - с 1918 по 1920-й, - потом жил в Нахичевани, Иране, Турции и в 1922 году вновь вернулся в Болгарию, в которой прожил до сентября 1944 года, когда был арестован болгарскими властями, а месяц спустя был выдан ими советской военной контрразведке "СМЕРШ" как вербовщик диверсантов-террористов для спецслужб нацистской Германии из числа этнических армян, проживавших в этой стране. После этого он 11 лет мытарился по тюрьмам Советского Союза, дважды был в тюрьме МГБ Армянской ССР. Из 69 лет своей жизни в Армении он проживал всего 5 лет, из них три - как тюремный сиделец.Будучи по образованию профессиональным историком, выпускником исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вы должны прекрасно понимать, что наличие такой биографии не позволяет Нжде считаться "историческим деятелем" Армении. Но вы с упорством, достойным лучшего применения, пытаетесь доказать, что он является национальным героем этой страны. В силу своего образования и жизненного опыта вы не должны были делать этот шаг самостоятельно, но, тем не менее, сделали его. Почему? Ответ на этот вопрос до банальности прост: вас об этом попросили, а вы не смогли отказать.Ранее требование к властям России о политической и юридической реабилитации нацистского приспешника Нжде в своих абсурдных по форме и бессмысленных по содержанию речах выдвинули премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Союза армян России Ара Абрамян, но сделали они это так по-армянски, в результате в России над ними не потешался только ленивый. Жребий исправлять проигранную ситуацию выпал вам, и вы не смогли от него отказаться. По сути, вам выпала доля перевести с армянского на русский язык требование к России признать за армянами право считать нацистского коллаборанта Нжде национальным героем, что Кремль категорически отказывается делать.Возникает вполне логичный вопрос: почему? Ответ на него также прост: в 1921 году Нжде провозгласил существование на исконных азербайджанских территориях пресловутой "Республики Горная Армения", физически просуществовавшей на стыке Ордубада и Зангезура всего 7 дней, после чего она была уничтожена Красной армией. Но этот факт сегодня дает основание нынешним армянским политикам заявлять о наличии исторической традиции существования на Кавказе второго армянского государства, под которым сегодня подразумеваются оккупированные в начале 1990-х годов территории Нагорного Карабаха.А еще Нжде является автором откровенно расистской теории цехакрона об армянине-сверхчеловеке (цехамарде), которая с 2000 года культивируется в Армении в качестве официальной государственной идеологии. К слову, свою теорию цехакрона в середине 1930-х годов Нжде придумал для Армении, проживая в Болгарии. Таким образом, эта его теория изначально была антисоветской и антироссийской. И после этого вы недоумеваете, почему власти современной России не хотят видеть Нжде национальным героем Армении? Да потому, что он всегда был против российской государственности, и партийный псевдоним "Нжде" он взял себе в Болгарии в 1906 году накануне приезда на Кавказ в качестве пропагандиста партии "Дашнакцутюн", чтобы агитировать местных армян не против Османской, а против именно Российской империи.Нжде заложил идеологические и политические основы агрессии Армении против Азербайджана, на которых сегодня держится вся конструкция современного политического режима в Армении. Убери нацистского пособника Нжде и его расистскую теорию цехакрона, и Армения в ее современном виде сдуется как лопнувший воздушный шарик. Это прекрасно понимают в Ереване, это прекрасно понимаете и вы. Крах политического режима в Армении станет вашим личным крахом, так как вы искренне и честно на протяжении двадцати лет обслуживали интересы этого режима в России. Я понимаю, что сегодня вам больно и горько осознавать, что на вас клеймо почитателя нацистского пособника Нжде, и вам от этого клейма уже никак не отмыться. Равно как и возглавляемому вами "Лазаревскому клубу", главная задача которого заключается не в укреплении российско-армянских отношений, а в легализации контактов руководства армянской диаспоры России и политического режима Армении, одна из сторон которых по факту восхваляет нацистского коллаборанта Нжде, считая себя его последователями. Одним словом, скажи кто твой друг, и я скажу, кто ты.В конце своей статьи вы опубликовали со ссылкой на воспоминания полковника КГБ СССР в отставке, председателя Совета ветеранов органов государственной безопасности Республики Армения Ваче Овсепяна два письма Нжде из тюрьмы на волю, которые якобы объясняют причины, которыми он руководствовался в своей политической деятельности, что должно стать основанием для его политической и юридической реабилитации. Ведь вы именно этого хотите, не так ли? В подражание вам я также хочу опубликовать один ранее уже публиковавшийся в России документ, который должен объяснить вам и прочим апологетам нацистского преступника Нжде причины, по которым имя этого пособника нацистской Германии никогда более с восторгом и придумыванием не будет произноситься на территории России. Этот документ не был озвучен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резонансном выступлении на заседании Совета глав государств стран СНГ в Ашхабаде 10 октября 2019 года, но президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен и о его существовании, и о его содержании. Вам следует тщательно ознакомиться с его содержанием.Прочитав его, я надеюсь, вы наконец-то осознаете всю глубину своего нравственного падения в раболепном преклонении перед идеологией и практикой армянского национализма, являвшегося главным идейным мотивом и движущей силой армянского коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше, - своими выступлениями в защиту Нжде вы поставили себя на грань не грехопадения - эту стадию вы миновали уже давно, - а личной катастрофы, почти политической смерти. Я прекрасно понимаю, что в силу известных субъективных обстоятельств вы вынуждены быть проводником и фронтменом армянского влияния в России, но эта роль не должна заводить вас в деле защиты нацистского приспешника Нжде далее точки невозврата, за которой заканчивается карьера депутата Государственной Думы и начинается карьера осужденного по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма"