«Россия и Япония: корпоративное здоровье»

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д.1 (отель «Балчуг Кемпински»).Семинар проводится Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» при поддержке Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.В рамках мероприятия запланировано проведение двух дискуссий:— «Корпоративное здоровье – тренд и/или необходимость»;— «Как увеличить продолжительность жизни в России. Возможность применения опыта Японии».