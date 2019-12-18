18 декабря 2019 года ОАО «РЖД» совместно с японской корпорацией «Марубени Корпорейшен» организует Российско-Японский международный медицинский семинар по теме: «Россия и Япония: корпоративное здоровье»
Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д.1 (отель «Балчуг Кемпински»).
Семинар проводится Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» при поддержке Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
В рамках мероприятия запланировано проведение двух дискуссий:
— «Корпоративное здоровье – тренд и/или необходимость»;
— «Как увеличить продолжительность жизни в России. Возможность применения опыта Японии».programma-seminara.doc