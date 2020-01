Леонардо Ди Каприо сообщил о выделении 3 миллионов долларов для содействия тушению пожаров в Австралии

Пожалуйста, смотрите ссылку в моей биографии, чтобы узнать больше и сделать пожертвование. Earth Alliance, созданный в 2019 году @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs и Brian Sheth, запустил обязательство в размере 3 миллионов долларов США по оказанию помощи в тушении пожаров, оказанию помощи местным жителям, пострадавшим от лесных пожаров, обеспечению спасения и восстановления дикой природы и поддержке долгосрочного восстановления уникальных экосистем, с партнерами @aussieark. Yesterday, @EarthAlliance announced the #AustraliaWildfireFund, a $3 million commitment to support organizations on the front lines in Australia combating the devastating bushfires, and helping to support recovery and restoration projects for affected wildlife. Please see the link in my bio to find out more and to donate. earthalliance: Earth Alliance, created in 2019 by @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs, and Brian Sheth, has launched the #AustraliaWildfireFund, a $3 million commitment to assist critical firefighting efforts, aid local communities most affected by the wildfires, enable wildlife rescue and recovery, and support the long term restoration of unique ecosystems, with partners @aussieark.Источник: ЭкоГрад