Исторический музей и АФК «Система» напишут «живую историю» обороны Москвы

ПАО АФК «Система» и Государственный исторический музей объявляют о запуске совместного историко-культурного проекта «Письма Победы», приуроченного к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвященного героическим страницам обороны Москвы.
В преддверии праздника Исторический музей и АФК «Система» инициируют создание виртуальной экспозиции документальных материалов, посвященных битве за Москву. С целью сбора и публикации уникальных свидетельств об одном из ключевых эпизодов Второй мировой войны организаторы социальной акции #оПобеде, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений, предлагают всем желающим поделиться сохранившимися в семейных архивах материалами (письмами, страницами дневников и фотографиями) ветеранов – непосредственных участников и свидетелей событий, происходивших на фронте и в тылу в 1941-1942 гг., от вторжения захватчиков на территорию Советского союза до начала стратегического наступления Красной армии.
Все присланные до 28 апреля на сайт «Неизвестный солдат» (pobeda.mediashm.ru
) живые свидетельства, связанные с военными действиями и жизнью столицы в тот период, будут размещены на портале музея, а самые интересные из материалов, опубликованных на сайте проекта и в социальных сетях с хештегом #оПобеде, станут сюжетной основой светового мультимедийного шоу, которое в течение трех дней с 7 по 9 мая будет транслироваться в вечернее время в самом центре Москвы – на фасаде здания по адресу ул. Моховая, д.13 в рамках программы праздничных городских мероприятий.
«Вот уже на протяжении трех лет на базе соглашения АФК «Система» с Правительством Москвы и Московским городским советов ветеранов мы оказываем социальную и медицинскую поддержку участникам Великой Отечественной войны, ведем волонтерскую работу, занимаемся патриотическим воспитанием и просвещением детей. Свой долг перед ветеранами мы видим не только в том, чтобы обеспечить заботу и достойное качество жизни ныне здравствующим фронтовикам и труженикам тыла, но и в передаче пережитого ими опыта следующим поколениям, которые должны помнить историю и знать о тех людях, которые ценой неимоверных усилий подарили нам будущее. Кульминацией нашей совместной акции с Историческим музеем и подарком ветеранам и всем москвичам ко Дню Победы станет световое шоу, созданное по мотивам собранных исторических материалов», - сказал вице-президент – руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций АФК «Система» Евгений Чуйков.
«С каждым годом растет число благополучателей нашей программы «Забота о ветеранах», социальных партнеров и единомышленников. В это году мы выходим на новые культурные рубежи через сотрудничество с Историческим музеем, запуская совместную акцию по формированию электронного архива писем и фотографий защитников столицы. Фонд также реализует проект по созданию экспозиции «Артиллерия» из 23 орудий времен Великой Отечественной войны на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея, расположенного на 41-м километре Волоколамского шоссе, где в конце ноября – начале декабря 1941 года проходил оборонительный рубеж наших войск в битве за Москву», - отметила президент Благотворительного фонда «Система» Елена Чернышкова.
«Московская битва занимает особое место в отечественной истории. По мере того, как с течением времени неизбежно уходят участники и свидетели тех событий, еще больше возрастает ценность информации, которая нашла отражение в переписке, дневниковых записях и редких фронтовых фото. Цель нашей совместной инициативы – увековечить подвиг защитников столицы, коллективными усилиями собрать, сохранить и сделать достоянием общественности уникальные исторические документы, в которых сквозь призму конкретных человеческих судеб раскрываются как широко известные факты, так и не менее важные для понимания всей полноты исторической картины бытовые подробности, мысли, чувства и переживания тех, кто сражался на подступах к столице и трудился в тылу в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о выживании нашей страны», - комментирует директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Проект реализуется при информационной поддержке телеканала «Москва 24» и Международного информационного агентства «Россия сегодня».