интернет-магазине GearBest

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19 дек 2016


Покупки товаров в онлайн-магазинах – привычное явление для миллионов россиян. Зачастую, только за рубежом можно найти оригинальные вещи по недорогой цене. А в условиях, когда каждый рубль на счету, низкая цена может играть решающую роль.

Среди онлайн-магазинов особой популярностью пользуются китайские. В Поднебесной можно приобрести качественный товар, вопреки стереотипам, и всегда с большой экономией. Одной из крупных торговых платформ является сайт Gear Best.

Вся правда об интернет-магазине Gear Best

Gear Best откровенно говоря не является магазином. Скорее, это огромный электронный рынок, где представлены тысячи продавцов без посредников. Наряду с Aliexpress и TaoBao эта торговая площадка входит в тройку крупнейших в Китае. Здесь представлено более 1 000 000 товаров от мелочей до предметов для домашнего комфорта. Особенностями работы Gear Best являются

• большое количество известных брендов, с которыми ведется прямое сотрудничество. Например, Lenovo, Asus, Philips, Meizu и многие другие;

• прямые поставки непосредственно из Китая – только с настоящих фабрик с гарантией качества. Поэтому получить подделку или низкопробный суррогат исключено;

• большое разнообразие товаров от косметики и бижутерии до комплектующих к автомобилям, а также посуда и предметы интерьера;

• гарантия честной сделки, за которой следит администрация интернет-магазина. В случае, если товар не придет или будет низкого качества, вам вернут деньги незамедлительно.

Конечно, реклама интернет-магазина может рассказать много положительных сторон. Гораздо эффективнее слушать или читать на gear best отзывы обычных покупателей. С этим проблем не возникает, поскольку поклонников у этого электронного магазина в России предостаточно. О чем свидетельствует специальный портал, посвященный народным отзывам.

Как делать покупки в Gear Best?

Простота работы с интернет-магазином, безусловно, огромный плюс. Чтобы сделать покупку воспользуйтесь регистрацией. Личный кабинет предотвратит мошенничества и поможет проводить все операции лично. Для удобства имеется русскоязычная версия магазина.

Оплата происходит также онлайн, однако до получения вами товара на почте, деньги задерживаются у контрагента – администрации Gear Best. В случае, если вы удовлетворены покупкой, средства переводятся продавцу. Делать сами покупки очень легко: выбирайте товар, добавляйте в корзину и расплачивайтесь за него. Получайте посылку в отделении почты.

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