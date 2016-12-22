Оформление гражданства Румынии

нет некоторых документов;



была изменена фамилия ввиду нескольких браков (у женщин).



Румыния расположена на юго-востоке Европе и является одной из самых красивых, живописных стран. Здесь есть и горы, и моря, чудная архитектура. Нельзя не отметить тот факт, что в стране достаточно высокий уровень жизни. Неудивительно, что очень многие люди задумываются о том, чтобы получить гражданство Румынии . Государство является любимой зоной отдыха для путешественников и туристов – в связи с тем, что в ней можно качественно и при этом недорого отдохнуть.Страна считается союзницей ЕС (с 2007 года), а это дает множество перспектив. Образование, работа – все это на высшем уровне, при этом не нужно платить баснословные деньги за качественное образование.1. Вы знакомитесь со всей документацией. Могут возникнуть трудности, о которых необходимо знать заранее:

2. Проверка. Специалисты определяют, есть ли у человека, который собирает документы для румынского гражданства, румынские корни. В данном случае ксерокопии всех документов подаются в компетентное отделение Бухареста. Там ведется строгий отбор – на лояльность. После этого осуществляется подбор возможных родственников - румын. В конечном итоге заявитель либо получает отказ, либо документы принимаются – для того, чтобы продолжить процедуру.

3. Подготовка документации и поставка их в компетентные органы страны. На данном этапе все справки переводятся на румынский, нотариус их заверяет.

4. Клиент знакомится с решением МинЮста.5. Румынская присяга. В течение некоторого времени (приблизительно месяц) заявителю приходит приглашение – он должен принять присягу страны. Она должна быть произнесена на румынском языке, обязательно в присутствии консула. Желательно к этому времени подучить язык, поскольку могут спросить некоторые факты об истории Румынии и т.д.6. Получение документов на руки. В конечном итоге заявитель получает свидетельство, подтверждающее гражданство, внутренний, а также заграничный паспорт.По итогу всех этапов вы становитесь полноправным гражданином Румынии. Если требуется какая-то помощь, либо возникли вопросы – обращайтесь к экспертам.