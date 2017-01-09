Питание новорожденного имеет огромное значение для формирования его организма

Питание новорожденного имеет огромное значение для формирования его организма, ведь именно через пищу пополняется запас необходимых для жизнедеятельности веществ и микроэлементов. В первые месяцы карапуз должен питаться материнским молоком, но грудное вскармливание не всегда возможно. Материнский организм после родов может оказаться к этому не готовым, часто бывают определенные сбои. Современные производители детского питания предоставляют альтернативные варианты продуктов для новорожденных малышей.

Смеси для вскармливания грудничков

На рынке предлагается широкий выбор различных смесей, но стоит рассмотреть те марки, которые уже пользуются спросом у молодых мам. Лидирует смесь на козьем молоке мамако. Это продукт испанского производства, предусмотренный как для обычных деток, так и для карапузов со слишком небольшим весом, которым нужно активнее набирать массу.

Козье молоко, которое лежит в основе смеси, является оптимальным для вскармливания младенца. В нем содержится сывороточный белок, который легко усваивается организмом, к тому же, практически полностью. Он очень питательный и необходим для правильного формирования всех органов.

Козье молоко содержит в себе естественный витамин А, который также нужен организму. Кроме того, в нем отсутствуют некоторые виды белка, которые могут быть аллергенными. Так, Мамако полностью безвредна для детского организма.

Также педиатры рекомендуют смесь на козьем молоке мдмил. Так как данный продукт тоже на молочной основе, его характеристики близки к смеси выше, но пропорция сывороточного белка к казеину составляет 60:40, что намного ближе по своему составу к материнскому молоку. Смесь полностью адаптирована под потребности детского организма.

Витаминные пюре

Кроме обычных смесей, которые будут питать детский организм, необходимы витамины. Поэтому с пятимесячного возраста в рацион нужно вводить витаминные пюре. Представлены продукты из различных фруктов, но диетологи рекомендуют для начала пюре фрутоняня яблоко, цена вполне лояльная. Во-первых, яблоко отечественный фрукт, который лучше подходит организму в принципе. С начала нужно вводить пюре в меню карапуза в очень маленьких дозах, буквально по чайной ложке, чтобы организм привык. Затем можно увеличивать порцию.

Производитель ФрутоНяня изготавливает свою продукцию исключительно из натуральных компонентов, используя только свежие фрукты, никаких красителей и химических компонентов. Фрукты предварительно проходят тщательную обработку, вплоть до пропаривания.

С качественными продуктами мамы могут быть спокойны за здоровье своих малышей!