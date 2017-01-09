Доставка цветов: необыкновенная атмосфера праздника в любой день

Удивитeльные букеты цветов с доставкой
Город Пенза – областной центр Пензенской области и столица Сурского края. Город в летнее время очень зеленый, с обилием клумб, благоухающих ароматом цветов. Наверное было бы необычным, если бы здесь не было такой услуги, как доставка цветов в Пензе. Служба доставки цветов
на протяжении многих лет организует доставку букетов, подарков и красочных открыток.Как воспользоваться данной услугой?
Алгоритм ваших действий прост:
• на сайте интернет-магазина находите вкладку «Товары»:
• выбираете букет, нажатием на фото в каталоге;
• уточняете класс товара;
• нажимаете кнопку «Добавить в корзину» (проверяете наименование и количество выбранных букетов, при необходимости измените, нажатием «Обновить корзину»).Оформление заказа и оплата:
• заполняете графы бланка заказа (если выбрана «Доставка к часу», то уточняете время доставки);
• если ваш заказ попадает под акцию (раздел «Акции»), укажите какой тип подарка приложить к заказу.Если все поля заполнены, то чуть ниже заказа указываете выбранный способ оплаты (путем перевода на пластиковую карту, пополнением кошелька Киви или webmoney). Ваш заказ успешно принят! Круглосуточная доставка цветов по Пензе возложена на наших курьеров, которые точно по адресу и в срок доставят подарок. После доставки вашего заказа, вас непременно проинформируют "эсэмэской".Как уточнить, готов ли заказ к исполнению и его можно оплатить:
• если вы выбрали оплату на пластиковую карту, то прежде чем производить оплату дождитесь пока консультант проверит заказ и подтвердит по SMS готовность к исполнению (если вы оплатили не дождавшись смс, то мы сделаем все, чтобы заказ был исполнен в срок);
• если вы прибегли к оплате через сайт, то для того,чтобы быть уверенным в сроке исполнения заказа, в окне «Онлайн консультация» укажите дату и время, а так же адрес доставки, оператор подтвердит готовность к исполнению.Как уточнить, есть ли товар в наличии
Наш интернет-магазин цветов
является оптово-розничным с каждодневными поставками свежих букетов. Поэтому если нет пометки «Уточняйте наличие», то эти цветы – в наличии.Плюсы доставки или почему мы первые:
• услуга «доставка цветов в городе Пенза» основывается на принципе – клиент должен получить самый качественный продукт;
• процесс логистики играет основную роль в скорости доставки;
• если возникает неоднозначная ситуация, то все решается только в пользу клиента);Обращайтесь к нам, и доставка букетов в Пензе будет для вас удобным способом, чтобы преподнести цветы своим родным или знакомым.