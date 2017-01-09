Благоустройство двора

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Вчера, 09:44
Благоустройство двора

Начиная с 2017 года, начинается программа по благоустройству городов, на это было выделено 20 миллиардов рублей. Инициатором данной поправки была «Единая Россия». Такой огромный проект по улучшению дворовых территорий проводиться впервые.

За течение работ будут следить партийные организации и специально организованный общественный контроль. Улучшение и облагораживание территорий необходимо проводить под серьезным контролем. В скором временем необходимо создать четкие планы по реализации выделенного бюджета. Необходимо выбрать подрядчика, который ответственно отнесется к выставленной цели.

В рамках программы планируется установка игровые городки, мест для отдых, спортплощадки. Так же в программе Благоустройство двора будет уделено внимание и подъездам города. Будут установлены комплексы тренажерных площадок, так же планируется замена асфальтного покрытия.

Так же необходимо проводить глобальное озеленение дворов, что крайне необходимо особо необходимо в больших городах. Стоит заметить, что с каждым годом выделяемые деньги на улучшение дворов увеличиваются, это говорит, о том, что работы не будут прекращаться, а будут только набирать обороты.

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