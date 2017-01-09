Восстановление паркетного покрытия

Паркет – материал, который может придать любому помещению роскошный вид. Не зря им столетиями украшают залы дворцов и имений. Сегодня паркет уже не является столь дорогим удовольствием, как в прежние времена. К сожалению, натуральная структура паркета – деревянная, подвержена быстрому износу и повреждениям.



Со временем покрытие истирается и теряет блеск. Нарушения в производстве, в монтаже также сказываются негативно на сроке эксплуатации паркета. Замена паркетного покрытия – достаточно дорогой вариант. Тем более, что можно провести его починку. Восстановление паркетного покрытия осуществляется специалистами.



Например, для устранения пятен и потертостей следует провести шлифовку. Благодаря этому процессу со специальным оборудованием, удается затереть верхний слой паркета, сняв лаковое покрытие. Далее специалист нанесет новый слой лака и паркет вновь засияет лоском. Его внешний вид будет идеальным, как новый!



Нередко бывает так, что повреждена часть паркета под лаком. Это более серьезное повреждение, которое требует профессионального циклевания. Этот процесс предусматривает полное снятие верхнего слоя вместе с лаком. При наличии трещин проводится оштукатуривание специальной пастой, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение паркета.



