Как защитить кожаную и замшевую обувь от соли

На носу зима: первый снег, первый гололед и борьба с ними. Так, коммунальные службы зачастую используют химические средства, которые негативно воздействуют на обувь, в том числе соль. Кожаная и замшевая обувь может утратить свои основные качества из-за контакта с солью: появляются разводы, материал теряет эластичность и деформируется. Также она разъедает швы, из-за чего подошва может оторваться с подметкой. Obuvon.com расскажет, как уберечь любимую пару зимних сапог от влияния таких средств.

Новую пару сапог сразу после покупки необходимо обработать водоотталкивающими средствами, что также придаст эластичность обуви. Каждый день необходимо делать влажную чистку пока соль не впиталась в материал и не высохла. Сушить обувь нужно при комнатной температуре. Если сушить сапоги возле батареи или обогревателя, то на поверхности могут возникать небольшие трещинки, которые все же будут видны. Мы предлагаем купить женскую обувь оптом, чтобы ваши ножки в зимние холода были в тепле.

После высыхания на обувь необходимо нанести специальный крем на основе животных масел или воска. Народный метод гласит, что можно использовать также подсолнечное или льняное масло. Помимо своих водоотталкивающих функций, масло добавляет покрытию природного блеска. Для таких целей можно использовать жирный крем для рук и тела. С применением крема стоит быть осторожным, так как из-за частого нанесения крема кожа на обуви может потускнеть. Кожаная обувь оптом представлена в огромном ассортименте у нас на сайте.

В зимний период не лучшим выбором материала для обуви является замша и нубук, ведь они весьма восприимчивы к влаге. Такие модели сложнее уберечь от негативного воздействия соли, хотя существует огромное количество профессиональных средств для создания надежного водоотталкивающего покрытия.

Чистку замшевой пары обуви начинайте в мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. Специальные резиновые щетки также придут на помощь: они убирают не только соль, но и остальную грязь. Ухаживая за обувью из нубука, откажитесь крема, воска и масел. Купить женскую обувь оптом из нубука или замши можно в нашем интернет-магазине.

Помните, что не стоить экономить на средствах защиты для обуви от влаги. Так ваши сапоги прослужат долго, не теряя своих характеристик. Obuvon.com предлагает купить оптом зимние кожаные сапоги отличного качества!