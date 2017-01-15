На концерте Наташи Королевой Николаев бежал от нее, роняя цветы

Русалка эстрады пересчитала своих дельфинов с помощью «Магии Л»

Русалка эстрады пересчитала своих дельфинов с помощью «Магии Л». Первое в жизни Наташи Королёвой сольное шоу в Кремле стало и премьерой и творческим юбилеем – 25 лет на сцене. Именитые гости – Владимир Винокур, Лев Лещенко, Борис Моисеев, Любовь Успенская, Анита Цой и др., приехав поздравить и поддержать присутствием «подругу дней суровых», были, надо сказать, искренне удивлены полным аншлагом в зале.

На тяжелой и коварной площадке ГКД спотыкались исполнители и позабористее хохотуньи Королёвой. Поэтому узнать, что творчество артистки, которую снобы и эстеты всегда обсмеивали далеко не добродушными колкостями, имеет столько искренних и жертвенных поклонников, было для многих vip-гостей неожиданно приятным откровением, несмотря на все 25 долгих лет ее присутствия на эстраде. О том, что неожиданность была приятной, говорю безо всякого сарказма. Поскольку Наташа, завезенная в 18-летнем возрасте в Москву с Украины Игорем Николаевым, и дожив здесь до 43 лет, умудрилась практически не испортить ни с кем отношений, хотя творческий и жизненный ее путь в Первопрестольной не назовешь безмятежным.

Поначалу ее приняли в штыки, зло подтрунивали над говорком, борщом с помпушками, злились на веселый нрав и самостийную строптивость – за словом девушка в карман не лезла, если, бывало, доставали до печенок издевками и напускной брезгливостью. Шипели: «Откуда эта выскочка?». Потом смирились.



Самый большой осадочек остался, конечно, после громкого развода с ее «первенцом» – г-ном Николаевым, за спиной которого долгое время она была, как за горой, неприкасаемая и недосягаемая. Многие тогда потирали руки – всё, кончилась Королёва, допелась… Но в джунглях столичного шоу-бизнеса часто случаются чудеса, и Наташа, вцепившись в упругое тело неожиданно выпрыгнувшего из темных зарослей Тарзана, резво перемахнула на его мускулистых плечах через все расщелины, пропасти и топи…



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В общем, появление на сцене нашего «эстрадного Моцарта» Игоря Николаева в номере «Дельфин и Русалка» взорвало зал ликованием. После второго их дуэта к сцене выстроилась мавзолейная очередь с цветами. «Это все тебе, Игорь!», — начала было миндальничать хозяйка вечера, но Игорь, буквально шарахнувшись от букетов, словно от раскаленной сковородки, нервным галопом бросился за кулисы, сверкая подошвами, и стало ясно, с каким мучением он вытерпел эти два номера на сцене.

Понятно — ведь и нашел, и обогрел, и приютил, и приголубил, и в люди вывел, и золотые хиты написал, а она… Но любовь – эта коварная «Магия Л» — зла… И благородству г-на Николаева, конечно, надо аплодировать стоя, поскольку мадам Порывай (Королёва), говорят, на аркане его тянула в этот Кремль. Не устоял, уступил, хотя, как тоже говорят, отбрыкивался до последнего… Об ответном благородстве история умалчивает, если данная категория вообще применима к коварно-кошачьей женской натуре, но, с другой стороны, за точку отсчета юбилейной даты г-жа Королёва взяла все-таки свой «николаевский» старт на большой сцене. Ведь, до этого, живя в Киеве, она тоже не баклуши била, а пела аж с 3-х лет, получала дипломы, грамоты и награды, была ведущей солисткой в детской рок-опере «Дитя мира» и даже получила приглашение на обучение вокалу и музыке в американском университете.

Но рванула в Москву, к Дельфину под плавничок… Уж, чем они там занимались столько лет, не известно, но, вот, если бы она поехала тогда учиться в Америку, то, возможно, научилась бы петь. А теперь, празднуя аж «серебряный» творческий юбилей, милая Наташа не знала, как справиться с гуляющим и страшно непослушным, хотя и дохленьким, голоском. Он никак не хотел литься журчащим ручейком, привычным на отшлифонанных и оцифрованных в студии записях. Впрочем, стойкая артистка не сдавалась, настырно «долбила» вживую два часа кряду – это ж не на «Голосе» спины жюри очаровывать. А сам факт «живаго» принято считать теперь большим творческим достижением и героическим поступком на сцене. Характерным своим тембром, кстати, она гораздо приятнее какой-нибудь «безголосой» Мадонны, от которой, порой, на живых концертах уши тоже норовят свернуться в трубочку, но там ситуацию спасает мощная бэк-вокальная поддержка.

А наша юбилярша, размахнувшись на постановочные чудеса, надувные кактусы, летающие гамаки, вращающиеся световые фермы, мощные экраны, яркую компьютерную графику и пр. и др., необъяснимо поскромничала с насущным, и одной-единственной бэк-вокалисте приходилось, надо сказать, нелегко, когда та пыталась предотвращать периодически надвигавшуюся вокальную катастрофу… Впрочем, звезда пела не для сварливых эстетов и въедливых ценителей исполнительских тонкостей. Она пела для поклонников, а у них ничего никуда не сворачивалось. Поклонникам все нравилось! Зритель в этот вечер пришел «адресный», подготовленный, благодарный, по-щенячьи влюбленный в свою фаворитку, и поэтому весь зал светился ярче новых фонарей на обновленном Арбате.

Когда у нас рассуждают об украинском тренде в поп-музыке, его секретах и таинственных рецептах успеха, то упоминают, в основном, новомодных персонажей. А тех, кто стоял у истоков, как та же Королёва, забывают. А гены-то те же, воспитание, ментальность, нрав, кураж, напор, понимание, куда дует ветер, чувство стиля – не абстрактного, а собственного, спорного, неоднозначного, зато востребованного, что и сплачивает ту самую армию верных поклонников, забивших, к удивлению богемы, все места в шеститысячном зале. Наташа Королева на своем премьерно-юбилейном шоу была асболютно адекватна своим зрителям, не умничала, не кривлялась, не ездила по мозгам, а просто в красивых платьях весело и задорно пела песни, которые от нее хотели слышать – и старые, и новые — пела так, как людям нравилось, и здесь уже не важно, насколько скромен ее вокальный аппаратик.

На скромном «Запорожце», норовившем заглохнуть в любой момент, помнится, каталась вся страна… Все это называется «хит образа» и «ходовой музпродукт». Не элитный гурмэ-бутик, но востребованный и доступный супермаркет на районе. «Образ» и «продукт» в ее случае – лирический, романтический, бесшабашный, легкий, понятный в своей непритязательной подаче и искренности, где и печаль, и радость могут быть одновременно трогательными, наивными, смешными, а то и иронично-скабрезными. Как, скажем, в песне: «Я тебя люблю за то, что ты имеешь кое-что,.. у тебя есть палочка-выручалочка» (по нынешним временам практически подзензурная пахабщина!). Ее стиль принят публикой, любим и востребован. Победителей не судят и точка.



***



Наташа, кажется, сама обалдела, увидев биток в Кремле. Счастлива была, конечно, как впервые на выданье. Тем более, что в афише не обещала, как часто принято на «юбилейниках», «братскую могилу» из звездных гостей – чтобы наскрести кассу. Со своей стороны, она «проставилась» ради юбилея знатно. Для постановки шоу выписала режиссера из Швейцарии, он уж расстарался – все было красиво, зрелищно, почти концептуально. На помянутую сегодня Мадонну, конечно, никто не думал замахиваться – в своем все-таки уме люди. Но с Мэрилин Монро артистка была явно не прочь поспорить. Извиваясь в обтягивающем фигуристые чресла платьишке, бренчала пальчиками на игрушечной белой гитарке «Сиреневый рай», и прямая аналогия с «Джазом», в котором только девушки, наполнялась страстным эротизмом. Благо, фактура позволяет. Чего уж скромничать, когда полстраны и так растратило мегалитры белковой биомассы, просматривая захватывающее home video скучающей нимфоманки. Номер «Веришь или нет» со вторым мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) на вращающейся платформе уже сочился тестостероном и химическими флюидами полового возбуждения. А, ведь, уже 15 лет вместе!

Правда, потом Наташа что-то перепутала – то ли в образе забылась, то ли ляпнула, не подумав, но, говорит, что самое приятное для нее состояние – это влюбленность. Понимаете, да, нюансы? Не любовь, которая бывает вечной, а влюбленность, которая всегда скоротечна. Мол и крылья в эти «неожиданные мгновения» вырастают, и крУгом голова, и бабочки в животе… Пардон! Николаев был 25 лет назад, Тарзан заарканен 15 лет назад. Какие бабочки, какие крылья, какие влюбленности? Забыться все уже должно было давно! Или мы чего-то не знаем? Актерское лицедейство? Очень убедительное! И подозрительное… И, главное, пожалуй, чем Наташа Королёва войдет в анналы – это ее мама Люда. Номер «Пальчики оближешь» с мамой, вылезающей из огромного красного чайника в белый горошек, прошел, разумеется, на ура.

История сцены знает массу примеров творческих династий и протекций, когда родители продвигали детей. Но, чтобы дочь сотворила из своей матушки форменную селебрити на одной пятой суши, это смогла сделать только хваткая, хитрая, юркая, деловая и расчетливая хохлушка Королёва. Маман, впрочем, тоже не лыком шыта… Вряд ли шоу «Магия Л.» станет прорывом года на эстраде, но совершенно очевидно – это личное достижение в творческой карьере артистки, которая ненавязчиво, но твердо вновь обратила на себя внимание, сумела максимально собрать силы в кулак и сделать своей публике подарок, который именно ее зрителем был желаем, востребован и будет теперь с благодарностью к любимице не просто съеден, а обглодан до каждой косточки…

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