Доставка товаров из Китая от компании "Меконг"

Сравнительно молодая, но уже широко известная компания Mekonglk предлагает свои услуги всем, кто еще не успел ими воспользоваться. Мы стараемся строить свою деятельность по системе «door-to-door». Слаженная четкая работа всех звеньев компании доказывает, что «Китай – это просто» не только наш девиз, но и руководство к выполнению задач. Головные офисы нашей компании находятся в Гуанчжоу и Екатеринбурге, а филиалы в Иу, Москве, Пекине и Урумчи.

Мы доставляем груз в Екатеринбург или в Москву. Перевозка по китайской территории иногда может длиться до 10 дней. Весь путь занимает от двух недель до месяца и зависит от многих факторов:

· наличие товара на складе;

· способа перевозки;

· сроки таможенного оформления.

Жителям Екатеринбурга заказы доставляются нашими курьерами бесплатно, если их вес не превышает 10 кг, и за 150 рублей, если заказ весит больше. Дальше по стране товар рассылается по почте или перевозится транспортными компаниями (КИТ, Деловые линии и ПЭК).

При весе перевозимого груза более 20 кг мы предоставляем индивидуальные скидки. Если цена заказа в месяц превышает 100000 рублей, комиссия снижается до 3%. В компании практикуются и другие акции, скидки и бонусы. Например, при перевозке любого груза имениннику также делается скидка до 3% комиссионных.

На сайте нашей компании любой желающий может открыть «Калькулятор» и сам рассчитать стоимость перевозки. Чтобы воспользоваться нашими услугами, достаточно позвонить или зайти на сайт компании.